Los resultados del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División. En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem.

Euroliga Masculina: París Basketball 90 – 86 Valencia Basket. Valencia Basket deja escapar el triunfo en París.

Liga ACB: Valencia Basket 96 – 79 La Laguna Tenerife. El Valencia Basket gana el pulso por el liderato ante La Laguna Tenerife

Primera FEB: HLA Alicante 109 – 73 Palmer Basket Mallorca Palma.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsque Llíria 71 - 80 Bueno Arenas Albacete Basket.

Proinbeni UPB Gandía 105 – 92 Lobe Huesca La Magia.

Amics Castelló 90 – 71 Sol Gironés Bisbal Bàsquet.

Spanish Basketball Academy 68 - 69 Maderas Sorlí Benicarló.

Tercera FEB

En el Grupo EA: Fundació Caixa Rural Vila-real 67 - 72 Topsurface NB Paterna; CB Morvedre 65 - 58 Cemalu Aldaia; Bauhaus Godella 79 - 97 The Fitzgerald El Pilar; BC Peñíscola 65 - 89 C.B. Puerto Sagunto; CB Jovens Almàssera 79 - 74 Halal Food Quality Uixó Bàsquet; Amics Castelló B 66 - 72 Picken Claret; Socage Jovens L’Eliana - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, miércoles 19 de noviembre a las 20:30 horas.

En el Grupo EB: Maristas Valencia - Velabasket CB Sueca, martes 9 de diciembre a las 20:30 horas; CMG Hidráulica NB Torrent 71 - 57 Servigroup Benidorm; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 82- 65C.A. Montemar; Rigalli Alginet 81 - 59 Estudiantes Cartagena; Eset Ontinet 80 - 76 Decprocon Carolinas; CBI Elche 68 - 76 Personalhome Adesavi.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A.

Grupo B.

Liga Endesa Femenina: No hubo jornada este fin de semana por los compromisos de la selección española. Derrota de España en el debut de Alicia Flórez con la selección. Francia remonta a España en un partido marcado por la lesión de Elena Buenavida

Liga Femenina Challenge: Los equipos de la Comunidad Valenciana no tienen jornada este fin de semana. Sus partidos han sido aplazados: Sernova Renovables Real Canoe - La Cordá de Paterna NB (miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas); Fustecma NBF Castelló – La Laguna Toyota Adareva (lunes 8 de diciembre a las 12:00 horas).

Liga Femenina 2: Picken Claret 62 – 90 Dpes CB Ciudad de Móstoles, en un partido que se desequilibró a partir del segundo cuarto, cuando las madrileñas impusieron su ritmo y su intensidad. Pese al buen inicio amarillo y a un intento de reacción tras el descanso, la diferencia fue insalvable en una tarde marcada también por la lesión de Eva Cases.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood

Grupo A.

Grupo B.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Fraikin BM. Granollers 29 - 31 Horneo EÓN Alicante.

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche 19- 14 BM. Morvedre; Elda Prestigio 32 – 19 Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife.

El Atticgo Balonmano Elche puso fin a su mala racha al imponerse 19-14 al Balonmano Morvedre en el Esperanza Lag, en un duelo intenso entre dos equipos Teika de la Liga Guerreras Iberdrola. Las ilicitanas, que llegaban tras cuatro derrotas seguidas, firmaron un partido muy serio ante medio millar de espectadores y se marchan al parón con mejores sensaciones, mientras que Morvedre compitió con carácter en un encuentro de defensas fuertes y pocos goles.

Exhibición del Elda Prestigio en el partido Estrella de Teledeporte, imponiéndose con autoridad por 32-19 al CICAR Lanzarote. Malena Vallés brilló con 9 goles en una tarde marcada también por el emocionante regreso de Luna Villaescusa tras más de un año lesionada.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 25 - 29 Anaitasuna, en un partido en el que las valencianas fueron a remolque gran parte del encuentro. Tras un buen inicio, los problemas defensivos permitieron a las navarras imponer ritmo y acierto para abrir brecha antes del descanso (12-16). En la segunda mitad, Mislata mejoró atrás y llegó a acercarse a dos goles, pero Anaitasuna supo manejar los tiempos y mantener su ventaja hasta el final.

División de Honor Plata Masculina: Décima jornada, Fertiberia Puerto Sagunto 34 - 29 Club Balonmano Soria; Cajasol Sevilla BM Proim 25 - 23 Servigroup Benidorm; Fundación Agustinos Alicante 24 - 37 Attica 21 Hotels OAR Coruña.

El Fertiberia Puerto Sagunto sigue en racha.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: OAR Gracia Sabadell - Club Balonmano Almassora (sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas); Handbol Onda - BM Morro Jable V.C. (sábado 15 a las 20:30 horas en el Pabellón Victor Cabedo Carda); Club Handbol Palautordera Salicru - Atticgo Elche (sábado 15 a las 20:15 horas); Handbol Sant Joan Despí A - Levante UDBM Marni (sábado 15, 18:00 horas) .

El Levante UD BM Marni logró una victoria muy trabajada a domicilio al imponerse 18-19 en la pista del Handbol Sant Joan Despí A, en un encuentro tenso e igualado desde el primer minuto. Tras un buen arranque y un partido marcado por las defensas y los márgenes mínimos, el equipo supo sostener el pulso en los momentos clave y gestionar con cabeza los minutos finales para mantener la ventaja. Un triunfo importante que refuerza la línea ascendente del grupo y su solidez competitiva.

Primera División masculina, Grupo E

Por la Jornada 10 del Grupo E de la Primera División Nacional, el Balonmano Mislata dio otra muestra de fortaleza como local al imponerse con categoría al Balonmano Torrevieja por 29-23 en un Pabellón La Canaleta que volvió a vibrar con uno de los animadores de la competición.

El inicio del partido mostró muchos errores de ambos lados, pero también hubo aciertos del lado del dueño de casa. A los 10 minutos de juego, el marcador mostraba un implacable 5-0 para el Balonmano Mislata, con un Hugo Herraiz que comenzaba a destacar. El resto de la etapa se equiparó, aunque el local logró estirar la ventaja a seis tantos, en el 12-6. Finalmente, la visita pudo recortar e irse al descanso 12-8 abajo.

El complemento parecía cambiar roles, con el Balonmano Torrevieja acertando y con los de Valencia fallando. Tanto es así que la ventaja local llegó a ser apenas de dos, en el 14-12. Un golazo de Saúl Miralles y un robo y contraataque del propio Herraiz terminaron de romper la paridad. De ahí en adelante, fue todo para los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini. Jorge Ferrer encontró el ritmo en la portería, Herraiz se erigió en figura del partido (fue el goleador con 7 tantos) y Miralles y Alberto Hernández Bel -6 goles cada uno- fueron infalibles desde los extremos. El resultado final mostró un cómodo 29-23 para los valencianos.

Con este resultado, el Balonmano Mislata sigue contando como victorias todas sus presentaciones en La Canaleta y se afirma como protagonista de una competición que lo tiene en la quinta colocación. La semana próxima, habrá derbi valenciano en la pista del Levante UDBM Marni, que marcha sexto.

La Canaleta es una fortaleza: Mislata derrota a Torrevieja y se afianza en casa. / BALONMANO MISLATA

Rugby

División de Honor: No hay jornada este fin de semana por los compromisos de la selección española.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana. A la vuelta del paréntesis liguero habrá derbi entre el Valencia RC y el FibraValencia Les Abelles.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia 14 - 10 El Toro

El CAU Valencia ha sumado un nueva victoria en un partido donde tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un combativo El Toro. No lo tuvieron fácil los valencianos que vieron como su rival realizaba una excelente primera parte y se marchaba al descanso con ventaja. Los locales apenas llegaron a la línea de 22 de su rival en los primeros 40 minutos mientras que los mallorquines conseguían anotar diez puntos con un trabajo táctico notable y gran capacidad de trabajo. El CAU cometía demasiadas imprecisiones y no podía con su rival en un choque marcado por las buena defensa y la intensidad. Pasaban los minutos y no eran capaces los valencianos de encontrar grietas en su rival que defendía con criterio y era efectivo en ataque. Al descanso victoria parcial para los mallorquines por 0-10.

La segunda parte fue otra cosa. El CAU Valencia sabía que tenia que cambiar si quería sumar una nueva victoria y desde el principio se vio que el equipo había salido mucho mejor que en la primera mitad. Llegó pronto un ensayo que sirvió para que coger confianza. Poco a poco el conjunto valenciano se hizo dominador del juego aunque su rival no dejaba de inquietar con buenas jugadas. El guión había cambiado y la fuerza de El Toro se fue apagando hasta ver como su rival le adelantaba tras unos minutos intensos de juego y acierto. Se puso por delante el CAU con 14-10 pero todo podía pasar en unos minutos finales muy disputados. La diferencia era mínima y cualquier jugada podía voltear el marcador. Al final los valencianos supieron jugar con inteligencia para sumar su quinta victoria consecutiva, eso si sufrieron ante un equipo rival que no puso las cosas nada fáciles

División de Honor B Femenina: En la quinta jornada: CR Atlético Portuense 5 - 29 Turia.

El paso firme del Rugby Turia no se detiene: victoria por 5-29 ante el Atlético Portuense para seguir dominando la División de Honor B. Con cinco triunfos en cinco partidos y 24 puntos, el equipo permanece invicto y líder sólido de la categoría.

Voleibol

Superliga Masculina: Cuarta jornada: Léleman Conqueridor Valencia 2 - 3 (25-20/22-25/25-21/15-25/13-15) Club Voleibol Melilla; Conectabalear CV Manacor 3 -1 (24-26, 26-24, 25-18, 25-22) Servigroup Playas de Benidorm.

CV Melilla asalta Nou Moles y vence al Léleman Conqueridor.

El Servigroup Benidorm roza puntuar en Manacor tras un gran partido de carácter y nivel (3-1).

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: Indescar Zaragoza 2 - 3 (25-22/20-25/20-25/25-21/10-15) UBE L'Illa Grau; CV GEMAVI Vinaròs 1 - 3 (29-27/21-25/17-25/22-25/0-0) Cratevo Vòlei Arenys; Barça Voleibol 3 - 1 (25-19/15-25/25-17/25-17/0-0) CV Mediterráneo Castellón.

En el Grupo C: Familycash Xátiva Voleibol 3 - 1 (23-25/25-20/25-23/25-21/0-0) AD Voleibol Rivas; CDE Parla Vóley 3 - 1 (25-23/25-22/17-25/25-19/0-0) Conqueridor Valencia.

Victoria muy trabajada del Familycash Xátiva Voleibol por 3-1, en un partido muy intenso, jugado de poder a poder, en el que la igualdad fue la tónica general. En el primer set los de Xàtiva mantuvieron su nivel de ataque y defensa, aunque los madrileños nunca quedaron atrás (12-11). Los setabenses obtuvieron una ventaja que parecía decisiva (20-17), con un Pablo Pérez inspirado, que acabó con tiempo muerto del Rivas. Un final emocionante, porque el Rivas consiguieron empatar, arriesgando en todas sus facetas y aprovechando los errores locales (23-23), lo que provocaba el tiempo muerto del Xàtiva. Cualquier equipo pudo llevarse el parcial en ese momento, aunque sería el Rivas quien se adelantaría (23-25), de la mano del exinternacional: Luis Diaz. En la segunda manga los de Xàtiva salieron sin complejos, y pronto consiguieron una ventaja que les permitiría jugar más cómodamente (9-5). Los visitantes no jugaron tan cómodos y cometieron errores, anulando su capacidad de reacción (19-13). Finalmente, los locales acabaron ganando por 25-20, empatando el partido. El tercer set vuelve nuevamente a la igualdad en sus primeros compases, pero el Rivas demuestra que es un gran equipo, y trabajando duramente en defensa y ataque consigue una importante ventaja (8-12) obligando a solicitar tiempo muerto a los técnicos setabenses. Los de Xàtiva salieron del apuro y consiguieron empatar (16-16) con el aliento del público. Con 19-18 para Xàtiva, el entrenador del Rivas solicita tiempo muerto para tratar de frenar a los locales, quienes, con un inspirado ataque, especialmente de Guillem García, se acercaban al final. Los madrileños lucharon lo indecible (21-22), pero el partido estaba descontrolado (23-22). Al igual que en el primer set cualquiera de los dos equipos podía cerrarlo, aunque fueron finalmente fueron los setabenses los que ganaron 25-23. El cuarto y último set mantuvo la igualdad (9-9), los de Xàtiva obtuvieron una ligera ventaja (12-10), pero el Rivas lograba darle la vuelta al marcador (14-15), provocando el tiempo muerto del Xàtiva. Con 18-21 para Rivas y en racha ascendente, las cosas pintaban mal para los de Xàtiva que se la jugaron el todo por el todo y consiguieron la remontada (20-21), provocando tiempo muerto del Rivas. Los errores en recepción de los madrileños y el ataque contundente local, fueron decisivos para que el Xàtiva le diera la vuelta al marcador, con unos inspirados Héctor Sala y Nicolas Herencia, que llevaron al equipo al 25-21 final.

Máximos anotadores por AD Rivas: Yerffenson Veliz (16) y Luis Diaz (13). Por Xàtiva: Máximo anotador del partido Héctor Sala (18), Guillem García (15), Pablo Pérez (15) y Lázaro Amorós (13). Jugaron por Xàtiva: Pablo Pérez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolas Herencia, German Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Alejandro Ferrando y Jordi Escandell. Técnicos Quique Mateu y Daniel Mata.

Próxima jornada: Los de Xàtiva viajan a Valencia, pabellón Nou Moles del CV Conqueridor de Valencia, sábado a las 18:00 horas.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: Grau Élite Cementos 0 - 3 (19-25/16-25/16-25/0-0/0-0) AVK Voleibol Sant Just.

En el Grupo C: CV Emalsa Gran Canaria 1 - 3 (16-25/20-25/25-20/21-25/0-0) Grupo Renovak CV Sant Joan; Fedes Ascensores La Laguna 3 - 0 (25-19/29-27/25-14/0-0/0-0) Servigroup Playas Benidorm; Guía CDV UFP Canarias 3 - 1 (25-19/19-25/25-11/25-19/0-0) Grupo Renovak CV Sant Joan; CV Paterna Liceo 3 - 0 (25-15/25-10/25-13/0-0/0-0) Camporrosso Finestrat Medsur.

El Grupo Renovak CV Sant Joan cierra su doble visita a Canarias con un balance positivo: victoria por 1-3 ante el CV Emalsa Gran Canaria y un serio partido ante el líder, Guía CDV UFP Canarias (3-1). Tres puntos que refuerzan su dinámica y las mantienen fuera del descenso.

El Servigroup Playas de Benidorm no pudo superar al potente Fedes Ascensores La Laguna en su visita al Pabellón Juan Ríos Tejera, cayendo por 3-0 (25-14, 29-27, 25-14) en la séptima jornada del Grupo C de la Superliga 2 Femenina. El conjunto benidormense solo consiguió competir al mismo nivel en el segundo set, donde rozó el empate en un final vibrante. El partido contó con la ausencia de la entrenadora Noelia Santacreu, que no pudo estar presente debido a una indisposición.

Las jugadoras más destacadas en el apartado ofensivo fueron Emma Ordoñez y Agostina Beltramino (La Laguna) – 16 puntos. Sofía Gasé (Servigroup Playas Benidorm) – 11 puntos, máxima anotadora visitante.

Con esta victoria, Fedes Ascensores La Laguna se consolida como segundo clasificado con 18 puntos, a solo dos del líder CDV Guía. El Servigroup Playas de Benidorm suma 12 puntos y se sitúa en la quinta posición, empatado con Clínica Inmuv. Descubre Fuentes.

El Servigroup Playas de Benidorm afrontará un duelo directo la próxima semana en el pabellón Raúl Mesa ante el Universidad de Granada. Será el domingo 23 de noviembre a las 12:30h, un choque clave para mantenerse en la pelea por la zona alta.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta la clasificación y los resultados de la jornada.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Ahora Vóley Xátiva 1 - 3 (15-25/17-25/25-17/26-28/0-0) AVG 2008.

El AHORA Vóley Xàtiva se enfrentó el pasado sábado en el pabellón de voleibol a un rival directo como es el AVG Almería, uno de los equipos más en forma de la categoría, tercero contra segundo en la clasificación. Las de Xàtiva afrontaron los dos primeros sets con muchos nervios, ante un equipo andaluz bien posicionado, que se adelantaba por 0-2. Reaccionaron las de Xàtiva en el tercer set, recortando diferencias, pero desperdiciaron dos bolas de set en el cuarto, que hubiera supuesto ir al quinto set, y finalmente cedieron 26-28, alejando la remontada épica del joven equipo setabense.

Hockey hierba

El Giner asalta el liderato de la DHBF y el Valencia sigue con su racha victoriosa.

División de Honor B Masculina: Décima jornada en el Grupo 1, Club Hockey Madrid Las Rozas 2 –2 Universitat d’Alacant Atlético San Vicente. Undécima jornada: Real Sociedad 1927 7 -2 Universitat d’Alacant Atlético San Vicente.

Grupo 2: Castelldefels HC 4 - 3 CD Giner de los Ríos; AD Rimas 1 – 1 CH Carpesa. Egara 1935 2-1 Carpesa; Pedralbes 3 -1 Giner de los Ríos.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: Xaloc 1-3 Complutense; Giner de los Ríos 1 - 0 Málaga Rincón de la Victoria, en la jornada 10 del sábado. CH Xaloc 2 – 0 Málaga Rincón de la Victoria ; CD Giner de los Ríos 3 –0 Sanse Complutense, en la jornada 11 del domingo.

CD Giner de los Ríos. / FHCV

En el Grupo 2: Universitat d'Alacant Atlético San Vicente 2 - 5 Real Grupo de Cultura Covadonga; Valencia CH 6 - 0 CH San Fernando, en la jornada 10 del sábado. Universitat d'Alacant Atlético San Vicente 2 –2 CH San Fernando; Valencia CH 5 – 0 Real Grupo de Cultura Covadonga, en la jornada 11 del domingo.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS (Patín Alcodiam Salesiano) Alcoi 3 - 1 ADISS Hockey Ribas.

Liga OK Plata Sur: Girona Club Hoquei 0 -2 Sporting Alcoi Erum.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig 4 - 0 Traviesas Hockey Club.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig 6 - 2 CPI Sevilla; Pas Alcoi descansa este fin de semana.

Fútbol sala

Primera División: En la décima jornada de competición: Family Cash Alzira 3 - 4 Illes Balears Palma Futsal; Viña Albali Valdepeñas – Servigroup Peñíscola FS.

El Family Cash Alzira no pudo con el Palma Futsal.

El Servigroup Peñíscola cayó en Valdepeñas por un ajustado 1-0 y continúa sin encontrar su mejor versión en cuanto a resultados esta temporada. Ante el Viña Albali, los de Santi Valladares volvieron a acusar la falta de acierto en los metros finales y regresaron a casa sin goles y sin puntos. El conjunto peñiscolano generó de nuevo numerosas ocasiones, pero fue incapaz de superar al inspirado Vandeson, como ya ocurriera en anteriores jornadas. El Servigroup Peñíscola es 14º con 9 puntos, cuatro por encima del descenso.

La próxima semana llega con doble compromiso: el martes, visita al Avanza Jaén en Copa del Rey, y el fin de semana, duelo en casa ante nada menos que el Barça.

El Servigroup Peñíscola FS cae de forma ajustada en Valdepeñas (1-0) / SERVIGROUP PEÑÍSCOLA FS

Segunda División: Levante UDFS 4 - 3 Melistar FS.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón 1 - 2 Entrerríos Automatización.

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent 6 - 2 Antiguoko KE Estudio Dental Barrenechea.

En el Grupo 3, Illes Balears Palma Futsal 6 - 2 CFS Futsal Ibi Jypal Hogar; Canet FS 6 –1 Montesión CFS; Nunsys El Pilar 5 – 2 Sant Quirze Vallés Asociación Española de Fútbol Sala; CN Sabadell 6 - 1 CFS Bisontes de Castellón; Ye Faky FS 13 –5 Covisa Manresa.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía 8 - 3 Grupo López Bolaños FS ‘A’.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Recreativo IES La Orden 5 - 1 Club Bádminton San Fernando Valencia; Alicante Intercity 3 -4 Oviedo .

Otros eventos

- Motor : El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. Piqueras y Holgado, en una gala con locura por los Márquez.

MotoGP se despide de Cheste con más de 200.000 aficionados en tres días.

Ángel Piqueras, subcampeón del mundo en casa.

-Pilota valenciana: Pere Roc II i Hilari (Benidorm) s'emporten la final de Copa Caixa Popular més desitjada.

- Atletismo : Se celebró el último test de preparación para el Maratón Valencia del 7 de diciembre. Long Run New Balance – Maratón Valencia.

XXVI Medio Maratón Nacional "Ciudad de Orihuela" , organizó C.A.Tragamillas Orihuela.

Brillantes actuaciones del FACSA Playas de Castellón en el Cross Internacional de Soria. La prueba femenina volvió a ofrecer el habitual recital de Likina Amebaw, que se impuso con claridad tras decidir el ritmo en la segunda mitad de carrera. Entre las protagonistas, destacó la participación de Claudia Corral, representante del FACSA Playas de Castellón, quien firmó una notable 9ª posición absoluta, situándose además como 5ª española en una carrera de gran nivel internacional.

En la prueba masculina, el FACSA Playas de Castellón tuvo un papel decisivo en la lucha por el triunfo. Matthew Kipchumba se llevó el XXXI Campo a Través Internacional de Soria por delante de Rodrigue Kwizera. Por su parte, Thierry Ndikumwenayo, corredor del Playas y miembro de la selección española que acudirá al próximo Campeonato de Europa, completó una carrera de menos a más para firmar una excelente 4ª posición absoluta, situándose como primer español y confirmando su gran estado de forma. A este sobresaliente resultado colectivo se sumó la 10ª posición de Abde El Kayami, también del FACSA Playas de Castellón, que logró además ser tercer español clasificado, completando una actuación muy relevante para el equipo en un circuito especialmente exigente.

-Juegos Nacionales de Combate: La Nucía, Alicante, se convirtió durante nueve días en el epicentro del Deporte de Combate en España. Los primeros Juegos Nacionales de Combate, organizados por la Asociación del Deporte Español (ADESP), hcerraron este domingo su primera edición dejando una huella inédita en nuestro país: más de 1.200 deportistas de todas las disciplinas han competido, mostrando un nivel de excelencia que confirma el enorme potencial de estas modalidades en nuestro país.

En Esgrima, las actuaciones de Violeta Martí y Manuel Verde han sacudido el ranking nacional, colocándolos en lo más alto.

En Judo, Ayumi Leiva se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los Juegos.

La Lucha ha vivido jornadas memorables. Lydia Loita, campeona de España en veinticinco ocasiones y segunda del mundo en Lucha Playa, ha vuelto a demostrar por qué es uno de los nombres más importantes del panorama internacional. El karate ha sido una de las disciplinas más aclamadas, con competiciones vibrantes que han contado con la participación de María Torres, quien ha brillado logrando el oro en su categoría.

En Boxeo, Enrique Kakulov y Sergio Martínez han protagonizado actuaciones de enorme nivel obteniendo medallas de oro en el Campeonato de España de Clubes .

El Taekwondo también ha dado un paso importante en visibilidad y consolidación, con combates de gran calidad y con actuaciones impactantes como la de César Cedrún.

El Kickboxing y el Muay Thai han aportado emoción, técnica y espectáculo, con la medalla de oro de María García como uno de los momentos más celebrados del evento.

Gimnasia rítmica . Se celebró el Campeonato Nacional base de gimnasia rítmica por conjuntos en Castellón, del 19 al 23 de noviembre. También incluyó la 3ª fase de la Copa de España de conjuntos Iberdrola.

Valencia Aquatic Challenge. La piscina de Benimàmet acogió este domingo la primera edición del Valencia Aquatic Challenge, un evento que combina natación y waterpolo en una jornada de convivencia y deporte acuático.

-Tenis: La Malvarrosa se rinde al beach tennis internacional: Italia y España brillan en el IV Open ITF.