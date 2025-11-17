La V edición del Mediterranean Epic Triathlon abre inscripciones

El Mediterranean Epic Triathlon ha abierto oficialmente el proceso de inscripción para su quinta edición, que tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo de 2026. La prueba, que en 2025 reunió a cerca de 1.800 participantes, juntará a deportistas nacionales e internacionales en un fin de semana lúdico que combina competición, turismo y un ambiente vibrante junto al Mediterráneo.

Precios

Para aquellos que se inscriban en estas primeras horas, la organización ha activado un precio promocional disponible desde la hora de apertura a las 19:00 horas hasta las 23:59 horas de hoy día 17 de noviembre. Durante este periodo, la distancia Full podrá formalizarse por 229 €, pasando posteriormente a 295 €. La modalidad Half arranca en 159 € y subirá a 179 € tras el lanzamiento.

En las distancias Olímpica y Sprint, los precios iniciales serán de 70 € y 50 €, respectivamente, que aumentarán a 75 € y 55 € en el siguiente tramo. Las opciones Aquabike, cada vez más demandadas, mantienen precios fijos: 199 € para el Full y 159 € para el Half.

El Mediterranean Epic Triathlon es una de las candidaturas para ser sede del Campeonato de España y Campeonato Autonómico de Triatlón de Larga Distancia en 2026. Sin embargo, tanto la Federación Española como la Federación Valenciana de Triatlón todavía no han adjudicado las sedes oficiales que acogerán estos campeonatos. La distancia Full del Mediterranean Epic Triatlón contará con 6.000 euros en premios que se repartirán a partes iguales entre categorías masculinas y femeninas.

Incentivos para clubes: descuentos progresivos

Con el fin de favorecer la participación por equipos y la presencia de clubes de toda España, se mantienen los descuentos colectivos que ya hubo en la pasada edición. Las entidades deportivas que inscriban 10 participantes accederán a un 10 % de descuento, mientras que los grupos de 15 inscritos recibirán un 15 %. A partir de 20 deportistas, el descuento aumentará al 20 %.

Esta política de precios convierte al Mediterranean Epic Triathlon en una excelente oportunidad para planificar una salida junto a tus compañeros de club durante el fin de semana.

Novedades en los circuitos y mejoras organizativas para Aquabike

Los recorridos de 2026 incorporarán modificaciones tanto en el segmento ciclista como en la carrera a pie, con el objetivo de ofrecer un paso más en espectacularidad y exigencia. La organización sigue trabajando en trazados renovados que transitan por zonas emblemáticas y paisajes de gran atractivo en el entorno de Oropesa del Mar, Cabanes y Vall d'Alba.

La modalidad de Aquabike también vivirá un salto de calidad este año. Tendrá una zona de meta propia, con speaker, música, fotógrafo oficial y entrega de medallas de finisher, lo que permitirá una experiencia más personalizada para quienes opten por esta disciplina.

En resumen, el Mediterranean Epic Triathlon 2026 se presenta como una edición cargada de novedades, con una organización reforzada y un enfoque claro: ofrecer una experiencia deportiva de alto nivel en un entorno privilegiado de la costa mediterránea.