Aharón Gámiz: “Esta vez nos tocó perder en el tie-break”

El Léleman Conqueridor Valencia sufrió su primera derrota de la Superliga el pasado sábado ante CV Melilla. Los valencianos dejaron escapar un partido extraño para ambos equipos y el conjunto visitante asaltó Nou Moles con un inesperado 2-3 (25-20/22-25/25-21/13-25/13-15), que dejó un reparto de puntos desigual en la cuarta jornada del campeonato.

“Esperábamos un partido muy duro y así fue. Estuvimos bien en los primeros sets pero cuando ellos estaban en su peor momento hicieron una buena variación táctica”, explicaba Aharón Gámiz. El líbero destacó la buena plantilla de sus rivales y la lucha del equipo hasta el último punto. “CV Melilla tiene grandes jugadores y durante toda la semana tratamos de estudiarles lo mejor posible. Esta vez supieron jugarlo mejor ellos y nos tocó perder en el tiebreak. Creo que lo luchamos hasta el final y ese 13-15 lo refleja, pero no se pudo”.

Clasificación

La Superliga no espera a nadie y el tropiezo del Léleman Conqueridor en casa le deja a más de un partido de diferencia con respecto a los tres primeros. Grupo Herce Soria se alzó con el liderato ganando 3-0 al UC3M Voleibol Leganés. Mientras que CV Guaguas y Conectabalear CV Manacor hicieron lo propio por 3-1 ante Pamesa Teruel y Servigroup Playas de Benidorm, respectivamente.

Los de Zanini mantienen una jornada más la cuarta posición con ocho puntos, pero se alejan del pleno que han hecho sus rivales, 12 de 12 posibles.

Resultados y clasificación. / RFEVB

La derrota no cambia la imagen del equipo que a pesar del resultado pudo volver a llevarse la victoria en el quinto set. Kayque Calazans aprovechó su primera oportunidad en esta temporada con una gran actuación anotando 14 puntos, a tan solo tres de Javi Monfort. Además, el equipo ha mejorado en los saques directos, una faceta en la que Zanini ha incidido mucho esta pretemporada. Ante CV Melilla, su equipo anotó 6 saques directos que se repartieron entre el capitán, Maxi Scarpin, Rubén López, Nacho Huerta y los dos de Manu Furtado.

Derbi autonómico

La mirada ya está puesta en el primer enfrentamiento que disputarán en la máxima categoría del voleibol español dos equipos de la Comunitat Valenciana. El partido entre Léleman Conqueridor y Servigroup Playas de Benidorm será un hito histórico que tendrá como escenario el Polideportivo Municipal El Batán. Ambos equipos ya se vieron las caras en pretemporada, pero esta vez será muy diferente. La presión y la ilusión se extenderán sobre la pista este sábado a las 12:00 horas en un esperado duelo enmarcado en la quinta jornada de Superliga.