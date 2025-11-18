Castelló se convierte en el epicentro nacional de la rítmica

El Pabellón Polideportivo Ciutat de Castelló acogerá, del 20 al 23 de noviembre, una de las citas más multitudinarias del calendario nacional de gimnasia rítmica: el Nacional Base de Conjuntos Iberdrola y la 3ª fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola. Un doble evento que situará a la Comunitat Valenciana, la comunitat de L'esport, en el centro de todas las miradas.

Una cita de récord

El Nacional Base de Conjuntos Iberdrola reunirá a 3.705 gimnastas inscritas, procedentes de 19 federaciones autonómicas representando a 306 clubes, lo que lo consolida como uno de los eventos más relevantes y participativos de la rítmica española desde la categoría benjamín hasta la categoría juvenil.

Junto a él, se celebrará la 3ª fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola contará con 737 gimnastas, representando a 17 federaciones autonómicas, que pelearán por los últimos puntos para definir la clasificación final de la temporada en las siguientes categorías absolutas: alevin, infantil, junior, sénior y 1ª categoría.

Apoyo al deporte y al talento

El evento se lleva a cabo gracias al programa de ayudas a competiciones PAC CV, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español, una iniciativa destinada a fortalecer y profesionalizar las competiciones celebradas en la Comunidad Valenciana, al tiempo que promueve el deporte y el crecimiento de las disciplinas base.

La Comunitat Valenciana vuelve así a consolidarse como territorio de referencia para acoger grandes competiciones deportivas, reafirmando su posición como la comunitat de l'esport.

Venta de entradas

Las entradas para asistir al campeonato podrán adquirirse en la taquilla del Pabellón Polideportivo Ciutat de Castelló en los siguientes horarios: