La Comunitat Valenciana Olympic Week presenta su nuevo formato para 2026

La Comunitat Valenciana Olympic Week (CVOW), organizada por la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV), abre oficialmente su periodo de inscripciones para una edición que marca un punto de inflexión en la trayectoria evento. En 2026, la regata afronta su 11º aniversario con un formato renovado y diseñado para reforzar su posicionamiento como una de las citas náuticas más relevantes del calendario nacional e internacional.

El nuevo modelo competitivo se estructura en dos bloques diferenciados, con el objetivo de optimizar la experiencia de deportistas, entrenadores y equipos técnicos, así como mejorar la organización y especialización de cada sede. Esta evolución ha sido desarrollada por la FVCV en colaboración con los clubes anfitriones y la Real Federación Española de Vela, respondiendo a una planificación estratégica orientada a la excelencia deportiva.

Una apuesta estratégica para una regata más especializada

La primera fase del evento, CVOW Youth, se celebrará del 13 al 15 de febrero y reunirá a las principales clases Juveniles de vela ligera. El bloque se distribuirá entre tres sedes de la Comunitat Valenciana, cada una de ellas especializada en las distintas modalidades, para favorecer la tecnificación y detección de talento joven.

Real Club Náutico de Valencia : ILCA 4 y 29er.

: ILCA 4 y 29er. Real Club de Regatas de Alicante : 420.

: 420. Real Club Náutico de Torrevieja: BIC Techno 293 e iQFoil Juvenil.

"Este bloque juvenil nace con la voluntad de consolidarse como un punto de encuentro fundamental para las nuevas generaciones, ofreciendo un entorno altamente formativo y alineado con los objetivos deportivos autonómicos y nacionales" , resalta Jose Manuel Liceras, director deportivo de la FVCV.

El segundo bloque de la Comunitat Valenciana Olympic Week, tendrá lugar del 19 al 22 de febrero con sede central en el Real Club Náutico Dénia y Marina El Portet. Esta fase estará dedicada exclusivamente a las clases olímpicas, reforzando el papel de la Comunitat Valenciana como enclave estratégico para la vela de alto nivel.

Real Club Náutico de Dénia : ILCA 6, ILCA 7 e iQFoil.

: ILCA 6, ILCA 7 e iQFoil. Marina El Portet: Fórmula Kite.

"Este diseño permite ofrecer a cada flota condiciones óptimas de preparación y competición, alineadas con las exigencias del entorno olímpico. La renovación de la CVOW responde a una apuesta estratégica por la excelencia y la proyección. El nuevo formato facilita que cada sede adapte sus recursos para ofrecer un entorno más eficiente y especializado, a la vez que hace más atractivo el calendario para equipos extranjeros. Con ello, la Comunitat Valenciana continúa reforzando su posición como destino náutico de referencia mundial", apunta J.M Liceras.

Con las inscripciones ya abiertas, arranca la cuenta atrás para una edición que supone un salto cualitativo en la evolución de la regata y en el impulso del deporte de la vela en la Comunitat Valenciana.

Inscripciones: https://www.cvolympicweek.com/es/default/races/race