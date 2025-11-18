David Cantero completa el triplete en Sudamérica con el oro en Florianópolis

El triatleta valenciano David Cantero sigue en estado de gracia. El pasado domingo 16 de noviembre conquistaba su tercera medalla consecutiva en la Copa del Mundo de Triatlón y esta vez, además, subiendo a lo más alto del podio en la prueba disputada en Florianópolis, Brasil, donde se alzaba con la victoria y por tanto, con la medalla de oro.

Cantero cerraba así tres semanas de competiciones internacionales de la mejor manera posible, tras las medallas de plata y bronce logradas en las dos primeras copas del mundo de la gira sudamericana disputadas en Uruguay en San Pedro y Viña del Mar. David Cantero lobraba por fin el oro, el metal que se le había resistido en las dos pruebas anteriores. Tres medallas en tres Copas del Mundo disputadas en Sudamérica en tres semanas seguidas, ese es el espectacular balance del triatleta del Proyecto FER que además recientemente lograba la medalla de plata en las finales de las Series Mundiales de Triatlón.

La victoria de David Cantero se cimentó en la carrera a pie, donde protagonizó una estratosférica remontada, bajándose a casi un minuto de los tres escapados y logrando sobrepasarlos en los metros finales.

Triplete histórico en categoría femenina

La Copa del Mundo de Florianópolis pasa a ser una fecha histórica para el triatlón español ya que a la victoria de David Cantero se unió el triplete histórico la gallega Sara Guerrero, oro, la aragonesa Marta Pintanel, plata y la extremeña Miriam Casillas, bronce. La prueba Élite femenina fue la primera en disputarse y con protagonismo de las nuestras desde el segmento ciclista, cuando se integraban en el grupo de cabeza que contaba con las deportistas que iban a luchar por las medallas. En cuanto llegaron a la segunda transición las tres se escaparon en cabeza, logrando una distancia insalvable para el resto de triatletas desde los primeros metros. La victoria final fue para Sara Guerrero, seguida de Marta Pintanel y Miriam Casillas, abrazándose las tres en meta y dejando una imagen para la posteridad.