David Ferrer sobre la lesión de Alcaraz: "Estamos tristes. Pero confío en mi equipo para competir"

La noche del pasado domingo, la final de las Nitto ATP Finals en la que Sinner y Alcaraz, los dos mejores tenistas del mundo del momento, se volvieron a ver las caras, el murciano hizo saltar las alarmas al notar unas molestias en la musculatura isquitibial de la pierna derecha que le obligaron a pedir asistencia médica. Jannik acabó imponiéndose en dos sets (6-7, 5-7), mientras que Carlos dejó al tenis español en vilo. Aún así, el de El Palmar viajó a Bolonia, la ciudad que alberga la fase final de la Copa Davis, pero esta mañana se han confirmado los presagios: el número uno del mundo es baja para el combinado español.

Los resultados de las prubas médicas a las que se ha sometido el tenista de 22 años en las últimas horas son concluyentes. Carlos Alcaraz padece un edema en el isquiotibial de su pierna derecha que le impide estar disponible para David Ferrer en la fase final del torneo de selecciones en el que el combinado nacional debutará ante República Checa el próximo jueves a partir de las 10 horas.

Ha sido el propio jugador el encargado de anunciar su ausencia en el torneo, siguiendo las recomendaciones marcadas por los profesionales: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", ha explicado el murciano a través de sus redes sociales.

La reacción de Ferrer

Tal y como ha reconocido David Ferrer, extenista profesional y capitán del combinado que representa a España en la Copa Davis, la de Alcaraz es una ausencia muy sensible para la delegación nacional: "Nos resentimos, lo sabemos".

El de Xàbia ha querido resaltar que, pese a la noticia, confía en sus jugadores: "Aunque obviamente estamos tristes porque Carlos (Alcaraz) no jugará. Pero confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana [...] Si estamos en la Final a 8 es gracias a ellos (el resto del equipo) y vamos a competir. Aceptamos que no tenemos a Carlos. Pero vuelvo a ver la luz. Tengo fe. Tengo confianza y creo que podemos hacer algo bueno", ha establecido el alicantino.

¿Cómo queda el equipo sin Alcaraz?

Con la ausencia confirmada del tenista de El Palmar serán cuatro los jugadores que tratarán de conducir a España a alzarse con la 'Ensaladera': Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y el valenciano Pedro Martínez. "No tenía preparado nada diferente por si causaba baja. Confiábamos en que pudiera estar. Cuando vino ayer pintaba bien. Después las cosas cambiaron. Eramos 5 y ahora somos 4", ha reconocido Ferrer en la rueda de prensa oficial.