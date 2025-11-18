Así queda el equipo de España para la Copa Davis tras la baja de Carlos Alcaraz

Los cuartos de final de la Copa Davis todavía no han comenzado pero España ya ha encajado su primera mala noticia. Tras disputar todos los partidos posibles de la Copa de Maestros y tras unos días de incertidumbre por unas molestias en la musculatura isquitibial, Carlos Alcaraz, número uno español y del mundo, ha tomado la decisión, por recomendación médica, de no disputar la 'Final a 8' por la conquista de la 'Ensaladera'.

Se trata de la baja más sensible posible para el equipo capitaneado por David Ferrer, que se queda sin su mejor jugador y el que debía ser el líder para que España levantara su séptima Copa Davis, un título que no gana desde 2019.

Entrenamiento de Alcaraz / EFE

Preuebas médicas y recomendacion de que no juegue

El número uno mundial viajó este lunes por la tarde en vehículo para incorporarse a la concentración del equipo español en Bolonia, y se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial de su pierna derecha.

El propio jugador explicó su decisión mediante un comunicado en sus redes: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", ha explicado el murciano.

Martínez Portero / EFE

¿Cómo queda el equipo español con la baja de Alcaraz?

Con la baja de Alcaraz, el equipo de David Ferrer queda de la siguiente manera: Pablo Carreño y Jaume Munar para los partidos individuales y Marcel Granollers y Pedro Martínez Portero para los partidos de dobles.

Ya sin Alcaraz en Bolonia, España empieza los cuartos de final ante República Checa este jueves a partir de las 10 horas. El ganador se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Alemania. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia abre la competición contra Bélgica este martes.