Valencia vive una gran jornada de remo en la I Regata de la Liga Suma

La Liga SUMA Banco Fijo del Mediterráneo 2025-2026 dio sus primeras paladas el pasado domingo en Valencia. Más de 430 deportistas se dieron cita frente a las instalaciones del Real Club Náutico Valencia para dar el pistoletazo de salida a una de las competiciones autonómicas de remo más importantes del país. El buen tiempo estuvo presente durante toda la mañana y en las Playas de Pinedo y l’Arbre del Gos se vivió un gran espectáculo de remo.

La competición está organizada por la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana y cuenta con el apoyo financiero de SUMA Gestión Tributaria. Ha sido primera de las once regatas programadas en esta liga autonómica.

Imagen de la regata / LIGA SUMA

La regata empezó a las 9:30 horas con la salida de los grupos de veteranos. El equipo femenino del Real Club Náutico Torrevieja y el masculino del Real Club Náutico Denia se llevaron la victoria, lo que les convierte en los primeros líderes de la Liga en su categoría. Además, el Club Náutico Jávea aportó un equipo mixto.

El triunfo juvenil femenino fue para el Club Náutico Alicante Costa Blanca; y en la salida masculina de esta franja de edad participó un representante del club de Denia. La distancia recorrida fue de 5.000 metros.

La regata se completó con las pruebas absolutas. El equipo anfitrión, Real Club Náutico Valencia, venció en el grupo de féminas con un tiempo de 27 minutos y 21 segundos. Su margen sobre el segundo clasificado, la Secció Esportiva Universitat d’Alacant fue amplio, de 43 segundos. La embarcación del Club Deportivo de Mar Clot de L’Illot El Campello llegó a continuación y completó el podio.

Imagen de la Regata / LIGA SUMA

El club valenciano logró su particular doblete con la primera posición en la prueba absoluta de hombres, tras parar el tiempo en 25’:01’’. El equipo de El Campello repitió en la zona de medallas con una meritoria segunda posición, a 28 segundos del oro. El Real Club Náutico Denia fue tercero.

La Liga SUMA Banco Fijo del Mediterráneo tiene su próxima cita el domingo 30 de noviembre de diciembre en Santa Pola, con la celebración de la clásica Travesía a la Isla de Tabarca.