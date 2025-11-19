El Family Cash Alzira sigue adelante en la Copa del Rey

De momento, la Comunidad Valenciana tiene a dos equipos en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala. El Servigroup Peñíscola, que se impuso por 1-4 al Avanza Jaén, y el Family Cash Alzira, que venció a domicilio al MRB FS Móstoles por el marcador de 3-7. El sábado 25 de noviembre (20:15 horas ante Viña Albali Valdepeñas) sabremos si el CD Sporting La Nucía FS acompaña a ambos en la siguiente ronda.

El Family Cash Alzira FS se impuso en la cancha del MRB FS Móstoles, por un marcador final de 3-7. Pese a la distancia que refleja el resultado final, muy buen papel del equipo madrileño dirigido por Tino de la Cruz, que puso en algunos apuros al cuadro valenciano, donde su portero Lluch fue uno de sus mejores jugadores de la noche.

Dos errores del Móstoles marcaron el inicio del encuentro, el primero a los pocos segundos y con el segundo el Alzira FS se ponía con un 0-2, que hacía muy cuesta arriba el partido a los madrileños. Al descanso se llegó con 1-2.

En la reanudación el Family Cash Alzira FS amplio su ventaja al 1-4 y tras un gran tanto de Suko e infinidad de ocasiones locales que una y otra vez se topaban con Lluch o se marchaban por poco, Rubi i Yunii colocaban un 2-6 prácticamente inalcanzable para los de Tino de la Cruz. Un gol de Dani Santos, rapidamente contrarrestado por el definitivo 3-7 del capitan valenciano Rubí.

Rubi: "Le dedicamos la victoria al míster y le mandamos un abrazo muy grande".

Los equipos de Primera División cumplen el pronóstico y acceden a octavos de final

Los equipos de Primera División cumplieron con los pronósticos y lograron este martes su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, firmando una jornada marcada por la autoridad, la pegada y la superioridad competitiva ante rivales de categorías inferiores.

El Jaén Paraíso Interior FS, el Barça, el Servigroup Peñíscola y el Quesos El Hidalgo Manzanares lideraron una noche copera en la que también triunfaron Noia Portus Apostoli, Industrias Santa Coloma y Family Cash Alzira.

El Jaén Paraíso Interior FS superó un exigente examen en Ibiza, donde derrotó por 2-3 al Gasifred Atlético FS en un duelo vibrante ante 300 espectadores. El conjunto amarillo mostró experiencia y oficio, con Michel como protagonista en las acciones decisivas y con Esteban y Power rematando el trabajo ofensivo.

A pesar del empuje final del cuadro ibicenco con portero-jugador y gol de Uge, los jiennenses supieron mantener la calma para acceder a octavos con solvencia.

El Avanza Jaén no pudo acompañar a sus vecinos, al caer por 1-4 ante el Servigroup Peñíscola FS, vigente campeón de la Copa de España. El conjunto castellonense impuso su jerarquía desde el inicio con un 0-2 en apenas seis minutos y remató el choque en la segunda parte con los tantos de Lucas Rocha, Elías Beltán y Joao Víctor, antes de que Jackson maquillara el resultado.

En Cádiz, el Ciudad de Cádiz vivió una tarde histórica con la visita del Barça, que se impuso por 1-4 al Cádiz Virgili FS. Los locales lograron nivelar el choque con el gol de Óscar Lojo y resistieron buena parte del primer tiempo, pero la calidad azulgrana se terminó imponiendo. Matheus, Pito y Joao Víctor resolvieron un enfrentamiento en el que el conjunto gaditano ofreció una memorable imagen ante 1.700 aficionados.

El Quesos El Hidalgo Manzanares también cumplió. Los de Juanlu Alonso se impusieron por 1-3 en su visita al Colo Colo Zaragoza, en un encuentro donde los menos habituales tuvieron protagonismo. Antoñito abrió la cuenta en la primera mitad y, tras el empate local, Daniel y el propio Antoñito, ya en el tramo final, sellaron la clasificación manchega.

A estos resultados se sumaron los triunfos de otros equipos de Primera que también validaron su condición de favoritos. El Noia Portus Apostoli venció por 3-6 al Vulcanizados Ruiz Tafa FS, mostrando su superioridad desde el inicio.

El Industrias Santa Coloma superó por 5-7 al Leganés FS en un duelo trepidante lleno de alternativas. Por su parte, el Family Cash Alzira se impuso con claridad por 3-7 al MRB FS Móstoles, redondeando una noche casi perfecta para la élite del fútbol sala español.