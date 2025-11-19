Voleibol
El Léleman Conqueridor ya tiene rival para su debut europeo
Los valencianos se medirán al Fino Kaposvar húngaro en los dieciseisavos de la CEV Challenge Cup
EFE
El Léleman Conqueridor Valencia se enfrentará al equipo húngaro Fino Kaposvar en su primera participación europea, que será en los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup.
Los húngaros certificaron su pase
El Fino Kaposvar ganó en la ida al por Veqyész RC Kazincbarcika 0-3, por lo que este miércoles solo necesitaba ganar dos sets para certificar su pase a la siguiente ronda, aunque el partido de vuelta volvió a ganar por el mismo resultado (3-0) para avanzar a la siguiente ronda, en la que jugará contra el Léleman Conqueridor.
El equipo valenciano se clasificó por primera vez en su historia para jugar en Europa después de ser semifinalista de la Superliga la pasada temporada y hará su debut continental en la tercera competición más importante, por detrás de la Liga de Campeones y la Copa CEV.
La vuelta en València
El partido de ida de la eliminatoria se disputará entre el 9 y 11 de diciembre en Hungría, mientras que del 6 al 8 de enero se disputará el partido de vuelta en el pabellón Nou Moles. Con su clasificación, la ciudad de Valencia tiene por primera vez un club de voleibol que la represente en competición europea.
