Torrent acoge el IV Clínic Inclusivo de Ciclismo Paralímpico y Multideportivo

El deporte inclusivo tiene lugar en Torrent. El pasado 8 de noviembre, las intalaciones deportivas del AQA Parc Central de la localidad de l'Horta Sud fueron la sede de la IV edición del Clínic Inclusivo de Cliclismo Paralímpico y Multideportivo, una celebración que no solo triunfó entre sus participantes, que batieron su récord de asistencia, sino que el evento impulsado por Unlimited Wheels y que contó con el apoyo de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent también fue un éxito entre sus numerosos invitados.

La jornada, que reivindicó la importancia del deporte para las personas con discapacidad y promocionó valores de igualdad y convivencia, contó con la presencia de invitados de primer nivel, como Paloma del Río, madrina y presentadora del evento. La periodista, que ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a narrar las olimpiadas, y Ricardo Ten, multimedallista paralímpico que compite en natación adapatada y ciclismo adaptado, apadrinaron este gran día.

La relevancia de este evento fue tal que representantes deportivos como el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Uribe, el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, el director general del Comité Paralímpico Español, Francisco Botía y reconocidos deportivas como Perico Delgado y Almudena Cid no se lo quisieron perder y mostraron su apoyo presencialmente.

Imagen de las actividades de ciclismo adaptado celebradas en Torrent / Activate Sport

Los clubes y asociaciones locales y autonómicas que apoyaron este clínic tuvieron la oportunidad de acompañar y participar junto a los protagonistas en los circuitos ciclistas inclusivos y en las diferentes actividades adaptadas que tuvieron lugar aquella mañana en el Parc Central.

Deporte como unión y aprendizaje

En la clausura, Paloma del Río destacó "la importancia de generar espacios donde el deporte sirva como enlace de unión y aprendizaje mutuo". Por su parte, el padrino del evento, Ricardo Ten, estableceió que "la inclusión se construye cada día con la implicación de todos".

Tal y como destacó la presidenta de Activate Sports y del club de ciclismo Unlimited Wheels, Ruth Aguilar, la jornada consolidó a Torrent "como un referente nacional en deporte inclusivo, donde se entrelazan valores, convivencia y talento".