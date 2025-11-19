València celebra este domingo la jornada 'Ponte en Marcha Contra la Violencia de Género'

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y entre los actos previstos en la ciudad de València para reivindicar el fin de la violencia machista, no podía faltar el deporte. Así, el domingo previo a la fecha oficial del 25 N, es decir, este domingo 23 de noviembre, la capital del Turia se pondrá en marcha, un año más, para decir NO a la Violencia de Género. Y lo hará con una cita ya clásica en el calendario de la ciudad de aúna deporte, solidaridad y concienciación social. Se trata de la jornada 'Ponte en Marcha Contra la Violencia de Género', una iniciativa organizada por la Fundación Deportiva Municipal (FDM) para promover la concienciación social contra la violencia hacia las mujeres a través de la actividad física, la participación ciudadana y el trabajo conjunto con entidades sociales y deportivas.

Este año, el evento contará con numerosas activides. De carácter gratuito, se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas debajo del Puente de la Exposición. Se celebrarán diversas mastersclass abiertas a todo el mundo: a las 11:00 horas habrá clase de pilates, a las 12:00 horas de yoga y a las 13:00 h., de cubbá, un divertido sistema de entrenamiento que combina baile y ejercicio.

Protagonismo de la fundación ALANNA

"Para el Ayuntamiento de València es vital estar al lado de las víctimas; por ello contamos un año más con la participación y presencia de la entidad ALANNA, dedicada especialmente a la atención de mujeres", ha explicado la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil. “Con esta iniciativa, ponemos en valor el apoyo y el compromiso de toda la sociedad, incluido el mundo del deporte, en la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la violencia contra la mujer”, ha detallado la edila.

El deporte, contra la violencia de género

La jornada nace con el objetivo de transmitir un mensaje claro y colectivo: el deporte se mueve contra la violencia de género. La propuesta combina movimiento, convivencia y sensibilización, con un programa diseñado para todas las edades y niveles, y con la participación activa de federaciones deportivas y entidades comprometidas con la igualdad.

Actividades dirigidas gratuitas

En el centro del recinto se instalará un gran escenario donde se impartirán cuatro actividades dirigidas abiertas a toda la ciudadanía, sin necesidad de inscripción previa. Bailes latinos, zumba, fitness o dance y una sesión final de relajación o estiramientos colectivos marcarán el ritmo de la mañana, generando un espacio dinámico y participativo. Junto a este espacio principal, diferentes federaciones deportivas locales habilitarán zonas en las que el público podrá probar diversas disciplinas de manera guiada. Entre las modalidades previstas se encuentran pádel, esgrima, rugby y ajedrez, junto a otras federaciones invitadas que completarán la oferta multideportiva.

Cartel de la Jornada / FDM Valencia

Acciones solidarias paralelas

La entidad solidaria ALANNA tendrá un papel central durante la jornada. Contará con un área formada por tres espacios diferenciados: un punto de venta de camisetas solidarias, una zona informativa sobre la labor que desarrolla la asociación en apoyo a víctimas de violencia de género y un espacio de la Policía Local de València, en concreto de la Unidad GAMA, donde se mostrarán sus unidades especializadas en la lucha contra esta forma de violencia.

El deporte como herramienta para trabajar por la igualdad

Con esta jornada, la Fundación Deportiva Municipal refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de igualdad, inclusión y sensibilización social. La iniciativa quiere ser, ante todo, un símbolo de unidad ciudadana, energía colectiva y apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia. “Queremos animar a la ciudadanía a acercarse y participar el próximo domingo en esta jornada de sensibilización, abierta a todos y a todas, para disfrutar en familia de las actividades deportivas programadas en colaboración con nuestro tejido asociativo”, ha insistido Rocío Gil.