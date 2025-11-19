València se prepara para el Campeonato Europeo de Atletismo en 2027

El comité organizador del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta València 2027 se encuentra de visita esta semana en la ciudad para realizar una inspección técnica de las instalaciones y consolidar los preparativos de cara a la cita continental. Tras constituir el pasado mes de julio su órgano directivo, la delegación recorre los espacios que serán fundamentales para el campeonato, con el Palau Velòdrom Lluís Puig como epicentro de la competición. “Los preparativos para el Campeonato continúan avanzando a buen ritmo para que València, en poco más de un año, sea la sede del atletismo de élite internacional como ciudad anfitriona de este evento”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

La elección de València como sede marca un hito: será la primera vez desde 2008 que el Velódrom Lluís Puig acoja un evento de tal magnitud, y supone además el regreso del Europeo indoor a España tras 22 años. El comité organizador, coordinado por Vicente Añó y formado por representantes de la Real Federación Española de Atletismo (su presidente, Raúl Chapado), la Fundación Deportiva Municipal de València (su presidenta, Rocío Gil, y su directora general, Mª Ángeles Vidal) y la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (Mª José Ortugo, presidenta), entre otros, busca garantizar que la infraestructura cumpla con los más altos estándares. A la visita también se han desplazado algunos miembros de la Federación Europea de Atletismo, como el director de Proyectos de European Athletics, director de Eventos o el manager de Logística.

Durante la visita, los miembros del comité han inspeccionado la pista principal de competición, las instalaciones auxiliares, las zonas de calentamiento y otros recintos necesarios para el evento. La elección del Lluís Puig no es casual: esta pista ya acogió el Europeo en 1998 y el Mundial indoor en 2008, lo que demuestra su trayectoria probada para albergar grandes competiciones. “Nuestra ciudad estará a la altura de este gran evento, una gran oportunidad para volver a demostrar a todo el mundo que València es, sin duda, la capital del deporte”, ha explicado Rocío Gil.

Con estas inspecciones in situ, el comité reafirma su hoja de ruta hacia marzo de 2027, cuando Valencia se convertirá en el epicentro del atletismo europeo en pista cubierta. La misión es clara: ofrecer un campeonato impecable, con una experiencia de máxima calidad para atletas, entrenadores y espectadores por igual.