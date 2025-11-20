Este es el calendario deportivo del fin de semana

Cada semana vamos a informar a nuestros lectores del amplio menú a degustar en diferentes deportes y competiciones de ámbito nacional de los equipos de la Comunidad Valenciana.

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División. En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem.

Euroliga Masculina: Valencia Basket – Crverna Zvezda, viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas, en el Roig Arena.

Liga ACB: Valencia Basket – Bàsquet Girona, domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas, en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante – Grupo alega Cantabria, domingo 23 de noviembre a las 12:15 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Homs UE Mataró - Amics Castelló, sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas; Class Basquet Sant Antoni - Proinbeni UPB Gandía, sábado 22 de noviembre a las 19:30 horas; Maderas Sorlí Benicarló - Club Esportiu Bàsque Llíria, domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de Benicarló.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: En el Grupo EA estos son los emparejamientos: C.B. Puerto Sagunto - Bauhaus Godella, sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - CB Jovens Almàssera, sábado 22 de noviembre a las 20:15 horas; Cemalu Aldaia - Socage Jovens L’Eliana, domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - BC Peñíscola, domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas; Picken Claret - CB Morvedre, domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas; Topsurface NB Paterna - Amics Castelló B , domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas; The Fitzgerald El Pilar - Fundació Caixa Rural Vila-real, domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

En el Grupo EB: Velabasket CB Sueca - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas; Servigroup Benidorm – ESET Onttinet, sábado 22 de noviembre a las 19:30 horas; Personalhome Adesavi - Maristas Valencia, domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas; Decprocon Carolinas - CBI Elche, domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas; C.A. Montemar – Lucentum Alicante, domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas; Estudiantes Cartagena - CMG Hidráulica NB Torrent, domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Grupo A.

Horarios. / FBCV

Grupo B.

Horarios. / FBCV

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket – Innova TSN Leganés, domingo 23 de noviembre a las 12:15 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: Derbi autonómico y duelo en la cola de la clasificación: La Cordà de Paterna NB – Fustecma NBF Castelló, sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: Cesur Distrito Olímpico - Picken Claret, sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Grupo A.

Horarios. / FBCV

Grupo B.

Horarios. / FBCV

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante – Irudek Bidasoa Irún (sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas), en el Pabellón Pitiu Rochel.

Así va la clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: La competición se paraliza hasta el 17 de diciembre por la disputa del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2025, que se disputa del 26 de noviembre al 14 de diciembre, con Alemania y Países Bajos como anfitriones.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Undécima jornada, Trasmapi Gobycar H. C. Eivissa – Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas: Fundación Agustinos Alicante – Confía Base Oviedo, sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas en el Pabellón del colegio Dan Agustín; Servigroup Benidorm - BM Contazara Zaragoza, domingo 23 de noviembre a las 12:30 horas en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Novena jornada, Club Balonmano Almassora – Handbol Sant Quirze (sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas, en el Pabellón B del polideportivo La Garrofera de Almassora); MGC Mutua Handbol Ribes - Handbol Onda (sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas); Atticgo Elche - Fundació Handbol Sant Vicenç (sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag).

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E.

Horarios. / RFEBM

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada este fin de semana por los compromisos de la selección española.

Así va la clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo B: RC L’Hospitalet – CAU Valencia, sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas. El líder visita al séptimo clasificado.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Quinta jornada de derbi de la Comunidad Valenciana: Servigroup Playas de Benidorm - Léleman Conqueridor Valencia, sábado 22 de noviembre a las 12:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: UBE L'Illa Grau - Rodi Balafiá Vólei Lleida (sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Ciudad Deportiva de Castellón); CV Mediterráneo Castellón - Indescar Zaragoza (sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera); Víkings Vòlei Prat - CV GEMAVI Vinaròs (domingo 23 de noviembre a las 17:30 horas).

En el Grupo C: Conqueridor Valencia - Familycash Xátiva Voleibol (sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón Nou Moles); Club Voleibol Almoradí - Grupo Egido Pinto (sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón Mayte Andreu).

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: Club Voleibol Sant Cugat - Grau Élite Cementos (sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas).

En el Grupo C: Grupo Renovak CV Sant Joan - Algar Surmenor (sábado 22 de noviembre las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan); Servigroup Playas Benidorm - Universidad de Granada (domingo 23 de noviembre a las 12:30 horas en el Pabellón Raúl Mesa); Camporrosso Finestrat Medsur - CDU Atarfe (domingo 23 de noviembre a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Finestrat); CV Emalsa Gran Canaria - CV Paterna Liceo (domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas).

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta la clasificación y los horarios de la jornada.

Primera División Masculina Grupo C. / RFEVB

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Ahora Vóley Xátiva - Grúas La Variante Molina Vóley (sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva).

Así va la clasificación.

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Duodécima jornada en el Grupo 1, Universitat d’Alacant Atlético San Vicente – Iluro RC (domingo 23 de noviembre a las 11:45 horas en el Campo de Hockey Hierba Universidad de Alicante).

Así está la clasificación.

Grupo 2: CD Giner de los Ríos – AD Rimas (sábado 22 a las 15:00 horas en el polideportivo Virgen del Carmen de Beteró); CH Carpesa – Castelldefels HC (sábado 22 a las 17:00 horas en el polideportivo Virgen del Carmen de Beteró)

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: FC Barcelona - CH Xaloc (sábado 22 a las 15:00 horas); Club Egara - CD Giner de los Ríos (sábado 22 a las 17:00 horas).

Así está la clasificación.

En el Grupo 2: Club de Campo Villa de Madrid - Universitat d'Alacant Atlético San Vicente (sábado 22 a las 16:00 horas); RC Jolaseta – Valencia CH (domingo 23 a las 11:00 horas).

Así va la clasificación.

Hockey patines

Liga OK: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum – B-Sensible CH Olot (sábado 22 de noviembre a las 16:30 horas en el Pabellón Municipal Palau II en Alcoy).

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: U D C Rochapea - Club Promoción Patín Raspeig (sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas).

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: CPI Sevilla – P.A.S Alcoi (domingo 23 a las 12:00 horas); Club Patín Alcobendas - Club Promoción Patín Raspeig (domingo 23 a las 16:00 horas).

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: En la undécimajornada de competición: Servigroup Peñíscola – Barça (sábado 22 de noviembre a las 19:30 horas); Movistar Inter - Family Cash Alzira (sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas).

Así va la clasificación.

Segunda División: Inagroup El Ejido FS - Levante UDFS (sábado 22 a las 18:30 horas).

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: SolarMon Les Glories 2014 CDS La Concordia - Feme Castellón (domingo 23 a las 12:30 horas).

Así va la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, AD San Juan - FS Picassent (sábado 22 a las 18:15 horas).

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, CFS Montesión - CFS Bisontes de Castellón (sábado 22 a las 13:00 horas); CFS Futsal Ibi Jypal Hogar - Ye Faky FS (sábado 22 a las 17:00 horas en el Pabellón Rubén Plaza); Les Corts EF ‘A’ - Nunsys El Pilar (sábado 22 a las 17:30 horas); Canet FS – Colegio Santo Ángel Baixsud de Castelldefels ‘A’ ( sábado 22 a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de Canet d’En Berenguer).

Así va la clasificación.

Grupo 4: EFS Ciudad de Torrejón - CD Sporting La Nucía (sábado 22 a las 17:00 horas).

Así va la clasificación.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: C. Waterpolo Turia - Taux C.N. Granollers, sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas, en la Piscina Municipal del Polideportivo de Nazaret.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: C.N. Vallirana - C. Waterpolo Turia, sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina, Grupo B: C.D. Waterpolo Málaga - Club Waterpolo Elx Selecte, sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas; Geodesic Real Canoe N.C. - Club Nou Godella Natación, domingo 23 de noviembre a las 15:00 horas.

Así va la clasificación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.

Otros eventos deportivos

- Balonmano : Comenzó el pasado martes 18 de noviembre una nueva edición del Balonmano Calle. Más de 600 niños y niñas participarán de la edición 2025 del tradicional "Balonmano Calle", organizado por el Club Balonmano Mislata. Los 25 y 29 de noviembre, dos eventos más en la ciudad de Mislata albergarán partidos de balonmano y juegos para los más pequeños con cuatro grandes pilares: fomentar la vida sana y la convivencia, acercar el deporte a niños y niñas, potenciar la pertenencia y la conciencia ciudadana, y convertir a la ciudad en un escenario deportivo.

La Avenida Gregorio Gea -frente al Centro Cultural- será la sede el martes 25 de noviembre de 17 a 19 horass, mientras el parking del Pabellón La Canaleta cerrará la agenda el sábado 29 de noviembre de 15:30 a 17:30 horas.

- Gimnasia rítmica : El Pabellón Polideportivo Ciutat de Castelló acoge, del 20 al 23 de noviembre el Nacional Base de Conjuntos Iberdrola y la 3ª fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola. Un doble evento que situará a la Comunidad Valenciana, la Comunitat de l'esport, en el centro de todas las miradas.

CARTEL BASE CONJUNTOS Y 3 FASE COPA CONJUNTOS CASTELLON 2025. / RFEG

- Atletismo : XLIV Cross Ciutat de Benicarló - Circuito Autonómico de Campo a Través 2025 / Benicarló – Castellón/Castelló. Fecha: 23/11/25 / Hora: 10:00 / Organiza: C.A. Baix Maestrat.

. Final Infantil-Cadete (Sub14-Sub16 ) de P.Combinadas ST - 2ªJ JJMM / Valencia (Turia) . Fecha: 23/11/25 / Hora: 9:00 / JornadA Juegos Municipales / Organiza: Delegación Valencia.

. Valldigna Extrem, 2025 Marxa senderista se celebra el sábado 22 de noviembre, a las 07:00 horas. Lugar: Placa Major, 1, Tavernes de la Valldigna (Valencia).

. Marcha Contra Violencia de Género, domingo 23 de noviembre desde la Explanada del Puente de la Exposición en el Jardín del Turia, de 10:00 a 14:00 horas.

. La XXIV Mitja Marató Samaruc Algemesí 2025 está promovida por el Club de Atletismo Tortuga de Algemesí y se celebrará el 23 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas.

- Ciclismo : La XXIV Marcha BTT de La Nucía se disputa el domingo 23 de noviembre desde las 10 de la mañana con salida en la Ciutat Esportiva Camilo Cano y un espectacular recorrido de 30 km. y 907 metros desnivel +. La competición está organizada por “La Nucía Coloma Bike Club”, BH Coloma Team y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante.

Gran Premio Derbos Ciclocross Ciutat de Gandia, sábado 22 de noviembre, y XI Trofeu Villa d'Alginet CX, domingo 23 de noviembre, pruebas puntuables para la XXXIX Challenge Ciclocross CV – Memorial Pascual Momparler.