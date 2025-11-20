Penyagolosa Trails 2026 abre sus preinscripciones

La Penyagolosa Trails 2026 se pone en marcha. El plazo para preinscribirse está abierto desde este jueves 20 de noviembre a las 12:00 horas y finalizará el 8 de diciembre a las 19:00 horas.

La espera ha terminado. Ya está abierto el periodo de preinscripciones para Penyagolosa Trails 2026, que celebrará el 18 de abril de 2026 la 27.ª edición de la MiM y la 14.ª de la CSP, reuniendo a corredores nacionales e internacionales en el Parque Natural del Penyagolosa en Castellón.

Las preinscripciones se realizan únicamente a través de la web oficial: www.penyagolosatrails.com. Las plazas son limitadas y los dorsales se asignarán mediante sorteo, que tendrá lugar el 12 de diciembre en el salón de recepciones de la Diputació de Castelló. El evento se podrá seguir en el canal de YouTube de la Diputació de Castelló y en el canal de Twitch de Ingrávidos.

Recorridos

* MiM: 60 km con 3.300 metros de desnivel positivo hasta el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa (1.280 m), combinando tramos técnicos y rápidos que ponen a prueba la resistencia y la estrategia de carrera.

Penyagolosa Trails MiM 2026. / PENYAGOLOSA TRAILS

* CSP: 106 km con 5.600 metros de desnivel positivo hasta el mismo santuario, con un recorrido exigente que requiere gestión física y mental y planificación de ritmo.

Penyagolosa Trails CSP 2026. / PENYAGOLOSA TRAILS

Ambos recorridos atraviesan los paisajes más emblemáticos del interior de Castellón, desde la costa mediterránea hasta el Penyagolosa, símbolo de la provincia. Además, la implicación y el apoyo de los pueblos por los que pasan las carreras se ha convertido en uno de los principales distintivos del evento, que consolida a Penyagolosa Trails como una cita de referencia en el calendario internacional del trail.

Calendario clave

* Preinscripciones: 20 de noviembre – 8 de diciembre 2025

* Sorteo de dorsales: 12 de diciembre 2025

* Fecha límite para que los agraciados en el sorteo formalicen la inscripción: 23 de diciembre de 2025

Compromiso con el territorio y la sostenibilidad

Una edición más, Penyagolosa Trails mantiene su compromiso con la sostenibilidad y el patrimonio cultural y humano del interior de Castellón, implicando a los municipios del recorrido y a cientos de voluntarios que contribuyen al carácter y hospitalidad del evento.

Todas las novedades de esta edición de 2026 se anunciarán en las redes sociales de la prueba.