El Servigroup Playas de Benidorm - Léleman Conqueridor Valencia, primer derbi autonómico de la historia en Superliga Masculina

El Palau d’Esports l’Illa de Benidorm se vestirá de gala este sábado 22 de noviembre, a las 12:00 horas, para acoger un encuentro histórico: el primer derbi valenciano de la historia en la Superliga Masculina de Voleibol, que enfrentará al Servigroup Playas de Benidorm y al Léleman Conqueridor Valencia en una jornada que promete emoción, ambiente excepcional y voleibol del más alto nivel.

Un derbi inédito, televisado en toda la Comunitat Valenciana y con dos equipos que quieren demostrar que el voleibol valenciano ya es parte indispensable de la élite española.

El partido será retransmitido en directo por la televisión autonómica À Punt, lo que convierte esta cita en un escaparate extraordinario para el voleibol valenciano y para dos clubes que están marcando la evolución de este deporte en la Comunitat.

Así llega el Servigroup Playas de Benidorm

El equipo dirigido por Adriano Elías Lamb afronta esta quinta jornada con la necesidad de puntuar tras haber sumado dos puntos de los doce disputados. Pese a ello, las sensaciones del conjunto benidormense están siendo notablemente positivas: el equipo ha logrado ganar al menos un set en los cuatro encuentros disputados y sumado la victoria ante Pamesa Teruel, exhibiendo un nivel competitivo que no se corresponde con la posición actual en la clasificación. “Es un derbi histórico para el voleibol valenciano y lo afrontamos con muchísima ilusión. En casa el equipo está creciendo, compitiendo de tú a tú ante rivales muy fuertes, y queremos que este sábado sea una nueva oportunidad para sumar. Conqueridor es un equipo peligroso, con jugadores de alto nivel y capaz de cambiar el ritmo del partido en cualquier momento. Necesitaremos concentración, paciencia y el apoyo de nuestra afición, que vuelve a ser fundamental en un Palau que está respondiendo de forma increíble”, señaló Lamb.

El cuerpo técnico cuenta con toda la plantilla al completo y con el grupo trabajando con intensidad durante toda la semana en busca de dar un paso adelante en eficacia ofensiva y control de los momentos calientes del partido, aspectos que han marcado varios finales igualados.

El Servigroup Benidorm afronta este duelo con la ambición de regalar a su afición una mañana histórica de voleibol valenciano.

Así llega el Léleman Conqueridor Valencia

El Léleman Conqueridor Valencia, dirigido por el italiano Emanuele Zanini, llega a Benidorm en un momento irregular, pero con un nivel de juego superior a lo que reflejan sus resultados. En la última jornada, el conjunto valenciano cayó por 2-3 ante el CV Melilla en el Pabellón Nou Moles en un encuentro que pudo ganar.

El ambiente en el Palau promete ser espectacular. Se espera la presencia masiva de ambas aficiones, con seguidores desplazándose desde Valencia y la hinchada benidormense volcada en un encuentro clave para su equipo con un lleno absoluto en las gradas.

Será un partido vibrante no sólo por su carácter histórico, sino también por lo mucho que ambos equipos se juegan: Benidorm necesita puntuar para empezar a escalar posiciones y alejarse de la zona baja y Conqueridor busca regularidad y un golpe de autoridad en la clasificación.

Así está la clasificación