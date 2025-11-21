Baloncesto, vóley y pilota, en directo por À Punt este fin de semana

À Punt apuesta firmemente por visibilizar el papel de los deportistas y equipos valencianos en las modalidades más diversas. Este fin de semana es un buen ejemplo, con la retransmisión de tres interesantes enfrentamientos en vóley, baloncesto y pilota.

El primero de ellos es el que protagonizan el sábado, a las 12 h, desde el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, el Servigroup Benidorm y el LélemanConqueridor València, los dos representantes valencianos en la Superliga de Voleibol. El partido será retransmitido por Ximo Tamarit, acompañado en los comentarios por Jaume González, presidente del comité de entrenadores y entrenadoras de voleibol y vóley playa de la Federación Valenciana.

Léleman Conqueridor / À Punt Esports

La mañana del domingo arrancará con fuerza con la disputa, a partir de las 11 h, de la gran final de la Copa Caixa Popular de raspall femenino. En directo por À Punt desde el trinquet de Riba-roja se podrá seguir la partida entre los tríos capitaneados por Ana y Victoria. Ana, Natalia y Patri llegan a la final invictas y como favoritas frente a Victoria, Anabel y Laura, en una final que ha generado una gran expectación.

La cita con la pilota, narrada por Júlia Costa y Fredi, dará paso al baloncesto. Concretamente, a un nuevo partido protagonizado por el Valencia Basket. Las vigentes campeonas de la Liga Endesa recibirán al Leganés a partir de las 12:15 h en el Roig Arena. Samuel Borja y Nacho Rodilla narrarán esta nueva prueba para las jugadoras de Rubén Burgos, que colideran la clasificación con los mismos 11 puntos que Casademont Zaragoza, Uni Girona, Ensino y el CD Ibaeta.

La oferta deportiva de À Punt en televisión se completará el domingo con una nueva emisión del programa Minut i Resultat (23:15 h). Sergi Escrivà repasará los principales duelos de Primera y Segunda División de fútbol. El Elche–Real Madrid previsto para las 21 h del domingo será uno de los contenidos destacados, junto con el derbi entre Valencia y Levante del viernes y el Villarreal–Mallorca o el Andorra-Castellón del sábado.

Agenda deportiva del programa Punt a punt del fin de semana

El equipo de Punt a punt inicia hoy viernes la programación con el derbi de la ciudad de València desde las 20 h en À Punt Ràdio. En directo, desde Mestalla, Valencia–Levante con la narración de Luis Urrutia y los comentarios de las leyendas Fernando Gómez y Vicent Latorre. La previa, el partido y todas las reacciones.

Posado previo al derbi / Àpunt

Mañana sábado, a las 12 del mediodía, en directo desde el estadio de La Ceràmica, fútbol de Primera con el Villarreal–Mallorca. En Primera Federación, desde el Rico Pérez, Hércules–Betis Deportivo y todo el fútbol regional. Además, el gran derbi del voleibol valenciano con el Servigroup Benidorm–Léleman Conqueridor València, y toda la actualidad de la pilota valenciana y el polideportivo.

La programación deportiva continuará el domingo desde las 12 de la mañana con el partido de la jornada en Primera División desde el Martínez Valero: Elche–Real Madrid. Además, en Primera femenina, el Levante–Barcelona en el Ciutat de València y, desde el Roig Arena, una nueva jornada del líder de la liga con el partido Valencia Basket–Girona. Y la final de la Copa de raspall femenino desde el trinquet de Riba-roja.

La próxima semana, el programa arrancará el martes 25 con la Champions y la Euroliga, con el doble duelo entre equipos valencianos y alemanes. Desde Dortmund, partido decisivo entre el Borussia y el Villarreal y, desde el Roig Arena, Valencia Basket–Bayern de Múnich. Fútbol y baloncesto este martes desde las 20 h en Punt a punt.