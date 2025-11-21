El Léleman Conqueridor viaja a Benidorm a por el primer duelo autonómico en la élite

Este 22 de noviembre tendrá lugar una fecha que quedará para la historia del voleibol valenciano. El Léleman Conqueridor Valencia y el Servigroup Playas de Benidorm se enfrentarán por primera vez en la máxima categoría del voleibol, este sábado a las 12:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm, en un duelo en el que los valencianos buscarán volver a la senda de la victoria.

Nunca antes de dos equipos de la Comunitat Valenciana habían protagonizado un enfrentamiento en la Superliga 1, al que los valencianos llegan después de sufrir su primera derrota de la temporada ante Melilla, que ganó por 2-3 en Nou Moles.

Valoración del capitán del Léleman Conqueridor Valencia

"El comienzo creo que está siendo bueno, pero no tanto como nos habíamos exigido. Dejamos pasar una buena oportunidad contra CV Melilla. Conseguimos puntuar, pero no nos llevamos los tres puntos que era el objetivo", indicó Javier Monfort.

La clasificación entre los dos equipos es muy dispar, aunque también lo ha sido el calendario para ambos. El Léleman Conqueridor ha sumado en todas las jornadas y se encuentra en la cuarta plaza con ocho puntos, mientras que su rival es penúltimo con dos puntos.

"Teníamos un calendario mejor que Benidorm con equipos no tan fuertes al principio y ahora tenemos más responsabilidad de sacar puntos porque luego lo vamos a tener más difícil. Ellos lo han tenido al revés, primero rivales de la zona alta y ahora a priori tendrán enfrentamientos más asequibles. Con solo cuatro jornadas de Superliga no podemos sacar conclusiones", dijo el capitán.

El Servigroup Playas de Benidorm de Adriano Elías ha tenido que hacer frente a CV Melilla, CV Guaguas, Conectabalear CV Manacor y solo han podido sacar una buena victoria contra Pamesa Teruel. “Hemos tenido cuatro partidos contra rivales de arriba y ahora viene Conqueridor. Tenemos la espina de estar jugando bien pero no acabar de puntuar en todos los partidos”, explicaba Sergio Ramírez, colocador del equipo alicantino.

Precedentes

Ambos equipos se enfrentaron en pretemporada con victoria para los valencianos, pero los alicantinos partían con menos semanas de preparación y les faltaba por incorporar un fichaje, por lo que el partido de este fin de semana poco tendrá en común con lo que dejaron ver en septiembre.

El conjunto de Benidorm ya sabe lo que es ganar en casa ante un rival como Pamesa Teruel y quieren repetir la machada contra el Conqueridor, por ello, Monfort avisó: "Nos tomamos el partido como un gran reto. Es un equipo que está compitiendo a todos y que en su casa lo hace muy bien. La victoria que consiguieron demuestra que no va a ser nada fácil".