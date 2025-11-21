El Puig centra l’atenció del frontó individual
La instal·lació pugenca acull les 11 finals, 6 d’elles programades per a dissabte. Miguel i Víctor del CPV Castelló es proclamaren campions de Primera i Segona A Entre Setmana el passat dimecres,
El frontó municipal 'J.A. Montesa' del Puig va acollir el dimecres la presentació de les 11 finals del 39é Campionat Autonòmic de Frontó Individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025. Dos d'elles, les corresponents a Primera i Segona A entre setmana, es van jugar a continuació de la presentació, mentre que la resta es repartirà entre el pròxim dissabte 22 i el dimecres 26.
A Primera entre setmana, Miguel del CPV Castelló es va imposar a Julio del CPV Vinalesa per 41-30. A la final de Segona A, dos jugadors del CPV Castelló, Víctor i Jaume, oferiren un ‘derbi’ pel títol amb triomf per a Víctor per 41-24.
Demà dissabte es disputaran altres sis finals, entre elles la de Primera cap de setmana, on Alejandro i Pasqual se disputaran el títol des de les 18:15 hores.
El de Paterna busca el seu huité campionat consecutiu i el nové en el còmput global de l’historial de Primera cap de setmana, els tres primers davant el seu rival el pròxim dissabte, Pasqual, en 2015, 2018 i 2019.
El de la Pobla arriba a una final de l’Individual després de 6 anys i enguany disputarà la seua dotzena final. Té quatre entorxats, l’últim aconseguit en 2017 davant Adrián de Museros.
Resta de categories
Pel que fa a Segona cap de setmana, viurem un enfrontament entre dos pilotaris habituals de les finals de Primera en l’Autonòmic Parelles. Moro del CPV Massalfassar s’amidarà pel títol a Álex del CPV Racó de La Pobla el dissabte a les 19.30 hores.
En allò referent a Tercera cap de setmana, Juanjo Sala del CPV Carcaixent i Óscar del CPV Ontinyent disputaran la final el dissabte a les 12.30 hores.
Pel que fa a Segona B entre setmana, els jugadors que busquen el títol seran Adrián del CPV Campanar, i Rubén del CPV Massalfassar. La final la jugaran el dissabte a les 15.45 hores.
En Tercera entre setmana, Edu del CPV Alzira i Paco del CPV Xilxes seran els pilotaris que busquen el trofeu el dimecres 26 a les 19.00 hores.
Pel que fa a les categories de frontó femení, en Primera, Mar Alfonso del CPV Massalfassar i Aina del CPV Meliana reeditaran la final de l’any passat, prevista per al dissabte a les 17.00 hores.
En Segona femenina, Blanca del CPV Montserrat i Elisa del CPV Almenara arriben com a primeres del seu grup a la final directa, el dissabte a les 11.15 hores.
En Tercera femenina, Yolanda del CPV Almenara i Sonia del CPV Alfara disputaran la final el dimecres 26 a les 20.00 hores.
Per últim, en Juvenils, els pilotaris que han arribat a la gran final són del CPV Alzira. Marcos, primer en la fase regular, i Pablo, segon amb una sola derrota, es veuran les cares el dimecres 26 a les 18.00 hores.
Les partides del dissabte de vesprada, corresponents a les categories Primera Femenina, Primera Cap de Setmana i Segona Cap de Setmana, seran emeses en streaming pel canal de YouTube de la FPV.
L’Edicom de galotxa enceta les semifinals
Ja coneixem els quatre equips semifinalistes de les màximes categories del Campionat Interpobles Gran Premi Edicom 2025 en les modalitats de galotxa carrer i de galotxa trinquet.
En Primera de galotxa carrer, aquest cap de setmana se celebraran les partides d’anada de semifinals. Els dos enfrontaments seran demà dissabte. En primer lloc, a partir de les 12:30 hores, s’enfrontaran Ovocity Marquesat A i Lanzadera Montserrat A a Alfarb.
Els montserraters arriben com a primers de la fase regular i són els actuals campions i favorits per a estar en la gran final. Ja de vesprada, a les 17 hores, a Borbotó s’amidaran CPV Borbotó A i Electrofassar Massalfassar.
Pel que fa a la màxima categoria en la modalitat de galotxa trinquet, les partides d’anada de semifinals també estan programades per a demà dissabte. A partir de les 16 hores, se viurà el ‘derbi’ torrentí entre Trinquet de Torrent A i Trinquet de Torrent B.
A més a més, també se viurà, des de les 17:00 hores, l’altre duel de ‘semis’ entre EDI Caixa Popular Manises A i Lairabas Invers. Faura E.
Breus
La Llosa de Camacho decideix els semifinalistes del Circuit de llargues
El 8é Circuit de llargues conclou la fase regular aquest diumenge amb la disputa de la tercera jornada, l’última abans de les semifinals, a la localitat de La Llosa de Camacho. Pel moment, només els equips de Relleu, en categoria sènior, i de La Vall de Laguar i Sella, en categoria juvenil, tenen assegurada la seua presència en la següent ronda. Els duels de la màxima categoria són entre el CPV Sella i el CPV Parcent al grup A i entre CPV La Rectoria i CPV Benidorm, al grup B.
La disputa per la final de la Copa d’escala i corda, al moment més emocionant
Aquest cap de setmana se disputa la desena i última jornada amb tot per decidir respecte als finalistes. La partida entre CPV Moncada i CPV Genovés no es disputarà i suposorà la victòria de Moncada per 60 a 0, classificant a l’equip per a la final. On es decideix l’últim finalista es a la partida que enfronta a Camisolar Massamagrell contra CPV La Baronia B, que tindrà lloc aquest diumenge a les 15:30 hores. Als visitants els val amb puntuar per passar a la gran final, mentre que Massamagrell necessita la victòria sense que obtinga punts La Baronia B.
Alzira i El Genovés colpegen primer en les semifinals de la Copa de raspall
Els alzirenys guanyen al carrer de Gavarda mentre que els genovesins vencen a casa a Bicorp A. El dissabte a les 18 hores, Bicorp A tractarà de donar-li la volta al marcador a casa davant CPV El Genovés A mentre que el diumenge, també a les 18 hores, Alzira tractarà de tancar el el bitllet per a la final davant el CPV Gavarda. Amb dos jocs, els alzirenys passaran a la gran final, que està prevista junt a la resta de finals coperes per als caps de setmana del 13-14 i el 20-21 de desembre al trinquet d’Ontinyent.
- Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: 'Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están
- Los avances en las obras del Nou Mestalla, en imágenes
- Vicente Guaita ya tiene equipo
- El Nou Mestalla avanza su construcción con la llegada de los anclajes de la cubierta
- Dimitrievski, humillado (7-1) y con el Mundial en el aire antes de la reunión con Corberán
- El 'salvavidas' del Valencia CF a Jordi Alba
- Valencia Basket - Estrella Roja: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo
- Multa económica a Dimitrievski: "Ha pedido perdón al staff y al vestuario"