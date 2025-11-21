COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a Lola Riera
Lola Riera Zuzuarregui (Valencia, 25 de junio de 1991), toda una leyenda con las Redsticks, empezó en el hockey a los cuatro años y con 34 sigue en activo en el club de casi toda su vida, el Sanse Complutense.
1- Color favorito
Amarillo
2 – Comida y bebida que más te gustan
Marisco y vino blanco
3- Escritor preferido
Paloma Sánchez -Garnica o Dolores Redondo
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
Todo esto te daré
5- Actor/ actriz preferido/a
Meryl Streep
6- Película
Cinema Paradiso
7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa
Cine
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
De todo
9– Cantante favorito
Coldplay
10 - Deporte favorito
Hockey
11 - Deportista admirado
Rafa Nadal
12 - Viajar con amigos o familia
Con ambos
13 - Destino favorito
Costa Rica o Japón
14 - Algún hobby o pasatiempo
Leer o viajar
15 - Qué te hace feliz o te relaja
Hacer deporte
