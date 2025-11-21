Test rápido a Lola Riera

1- Color favorito

Amarillo

2 – Comida y bebida que más te gustan

Marisco y vino blanco

3- Escritor preferido

Paloma Sánchez -Garnica o Dolores Redondo

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

Todo esto te daré

5- Actor/ actriz preferido/a

Meryl Streep

6- Película

Cinema Paradiso

7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa

Cine

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

De todo

9– Cantante favorito

Coldplay

10 - Deporte favorito

Hockey

11 - Deportista admirado

Rafa Nadal

12 - Viajar con amigos o familia

Con ambos

13 - Destino favorito

Costa Rica o Japón

14 - Algún hobby o pasatiempo

Leer o viajar

15 - Qué te hace feliz o te relaja

Hacer deporte