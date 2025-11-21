“Las tres experiencias olímpicas han sido increíbles”

Lola Riera Zuzuarregui (Valencia, 25 de junio de 1991) empezó en el hockey a los cuatro años y con 34 sigue en activo en el club de casi toda su vida, el Sanse Complutense.

La longeva, histórica y casi legendaria jugadora de hockey hierba ha sido internacional en 211 partidos tras entrar en la selección española Absoluta con 19 años. Además, con 110 goles, se ha erigido en la máxima anotadora de la historia de las conocidas como ‘Redsticks’ (selección española femenina de hockey hierba).

La deportista valenciana se colgó dos medallas de bronce, en el Mundial de 2018, en Londres, y en el Europeo de 2019, en Bruselas. Su deslumbrante palmarés con España se completa con la participación en tres Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. En todos ellos, conquistó diplomas: octavo puesto en Río de Janeiro y séptimos en Tokio y París.

¿Cómo te iniciaste en el hockey?

En las Escuelas Deportivas Municipales de Valencia. En mi colegio había varios deportes, entre ellos el hockey y, como mis hermanos jugaban y yo quería pasar mucho tiempo con ellos, con 4 años me apuntaron. Hicimos varios deportes hasta que los tres nos decantamos por el hockey, que se convirtió en una parte muy importante en nuestras vida.

A los 16 años, dejas tu casa para trasladarte al CAR de Madrid, ¿cómo recuerdas este cambio?

A los 16 años me fui a Madrid porque me salió la oportunidad de empezar en el Centro de Alto Rendimiento y el hockey ya era una parte muy importante para mí por aquel entonces. Había tenido mi primera convocatoria con la selección española Sub-16 y tenía la ilusión de intentar entrar en la Absoluta. Obviamente soñaba con ir a unos Juegos pero lo veía como algo lejano, pero simplemente para poder ir escalando desde las selecciones inferiores veía que la mejor opción era irme a Madrid para entrenar con el seleccionador Absoluto de aquel entonces, Pablo Usoz. Así que lo vi como una oportunidad y una necesidad de cambiar de ambiente de entrenamientos. Fue muy duro porque era muy joven, pero sentí siempre el apoyo de mi familia aunque fuese desde Valencia. Fue una decisión difícil pero, a día de hoy, sigo pensando que si no la hubiese tomado no hubiera podido lograr todas las metas que luego alcancé.

Con 17 años fichas por el Sanse Complutense, donde estuviste 15 temporadas antes de probar suerte en 2023 en Holanda, en las filas del HGC neerlandés ¿cómo fue esta aventura? ¿por qué el cambio?

Cuando llevaba ya un año en Madrid, siendo aún Juvenil de último año, decidí cambiar al Sanse Complutense porque pensaba que, aunque estaba en la misma categoría de mi anterior equipo el Xaloc, a la hora de progresar era lo más indicado porque había más aspiraciones de subir de categoría y suponía estar más estable en Madrid y no tener que viajar cada fin de semana, que se me hacía bastante duro. Finalmente salió bien, subimos a División de Honor y estuvimos muchos años en esta máxima categoría.

El año que decidí jugar en Holanda fue porque ese año me descartaron de la selección, el seleccionador no contaba conmigo para el siguiente ciclo y, a pesar de haber ganado en 2022 la Liga con el Sanse Complutense, necesitaba un cambio de aires, nuevos retos y salir de esa rutina de Madrid, selección… que había llevado durante muchos años. A pesar de haber sido una decisión tomada por una mala experiencia, me llevé una experiencia increíble y conocí a gente que no pensaba que iba a tener la oportunidad de hacerlo.

Un año después regresas al Sanse Complutense, tu club de toda la vida, ¿cómo te recibieron? ¿hasta cuando en activo?

Decidí volver al Sanse Complutense después de año y medio, de hecho lo hice a mitad de la segunda temporada en Holanda, porque en octubre el nuevo seleccionador Carlos Cuenca me vuelve a llamar con las Redsticks. En esa primera vuelta estoy yendo a España y volviendo a Holanda cada semana y fue muy duro. Cuando la selección se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2024, decidí arriesgarme y, aunque al HGC le hice una faena, fue lo más adecuado para poder tener opciones de ir a París. Me salió bien, pero fue una apuesta muy arriesgada porque el hecho de volver a España no me aseguraba un puesto en el equipo, ni mucho menos, pero consideraba que era lo que tenía que hacer para estar en las mejores condiciones de tener una oportunidad.

Acabados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la selección absoluta femenina de hockey hierba, entrenada por Adrian Lock, vivió un cambio generacional que te afectó, ¿cómo lo viviste?, ¿y el regreso con Carlos Cuenca como seleccionador?

Como he comentado antes, para mí fue muy duro cuando Adrian me dejó fuera después de Tokio. Fue un año bueno, por la Liga con el Sanse Complutense, y malo porque me dejaban fuera del grupo de cara a París. Por eso decidí irme a Holanda, a probar cosas nuevas, a tener diferentes experiencias y al final, al año y medio, me llegó otra sorpresa que fue volver a entrar en la selección con Carlos Cuenca. Ambas experiencias las recuerdo duras en diferentes sentidos, gracias al apoyo de mi familia y mis amigos pude superar ambas porque tanto quedarme fuera como volver fueron situaciones en las que tuve que enfrentarme a diferentes cosas. Volver también fue muy duro porque había que ponerse de nuevo al ritmo de selección, entrenar todos los días, y estar con ese estrés es difícil, pero gracias a todo ese apoyo pude volver a estar en unos Juegos Olímpicos.

Lola Riera se colgó con las Redsticks dos medallas de bronce, en el Mundial de 2018, en Londres, y en el Europeo de 2019, en Bruselas. / RFH

Valencia, en concreto las instalaciones del Polideportivo Virgen del Carmen Beteró, han acogido varios Preolímpicos, el último de ellos certificó la clasificación olímpica para París 2024 tras lograr ser subcampeonas del torneo. ¿Qué significó para ti lograr ese billete en casa?

Todos los Preolímpicos en Valencia han sido muy especiales, pero quizás el último de cara a París fue más especial todavía porque fue el primer torneo que jugué después de que Carlos Cuenca me seleccionara al grupo de trabajo. Supuso un reto muy grande volver a estar en esa lista, en un torneo y conseguir el objetivo, que era lo más importante y además hacerlo en casa supuso que toda mi familia pudiese venir a apoyarme y a ayudarme en esos momentos más complicados.

¿Por qué decidiste dejar la selección española en 2024, pero seguir en activo en las competiciones de clubes?

Era un cambio de ciclo otra vez y yo ya no iba a llegar a Los Ángeles 2028, por lo que era lógico dejar la selección española.

De los 110 goles marcados con el combinado nacional. ¿Con cuál o cuales te quedarías?

Es difícil elegir un momento o un gol. Lo importante para mí es ver que todas las horas que he invertido en el tema del arrastre han valido la pena. Durante la semana le dedicaba dos o tres días y muchas horas con mi entrenador y ver que al final se ha reflejado en los goles y las oportunidades que me ha brindado esta técnica es lo que me hace valorar la importancia que ha tenido a lo largo de toda mi carrera.

Y de los 211 partidos jugados con las Redsticks, ¿hay alguno que recuerdes con especial cariño?

Yo diría que el primer partido de los Juegos Olímpicos de París fue muy especial porque supuso la vuelta de una situación complicada. También mi debut, el Mundial de 2018. Creo que he tenido la ocasión de jugar muchos torneos y vivir situaciones muy especiales. No sé si puedo elegir solo uno de estos 211 partidos. Han sido momentos que los vas viviendo y cuando ya me he retirado es cuando comienzo a valorar todos esos partidos y a recordar junto con mis compañeras partidos especiales o momentos increíbles. Quizás quitando amistosos, todos los demás torneos han sido para mí increíbles.

Lola Riera, de turismo por París durante su participación en los Juegos Olímpicos 2014. / LOLA RIERA

De los éxitos obtenidos con la selección española, ¿en cual de ellos tuviste tu mejor participación?

En 2018 cuando conseguimos el bronce Mundial, la selección llegaba en un momento muy bueno, con un trabajo increíble, además todas sufrimos como un cambio de no tener nada de dinero a tener algo más de dinero, el sentir que todo ese trabajo había valido la pena y que ese momento fue como la recompensa, hace que todas recordemos ese momento como el más dulce, el de la recompensa a tantos años de trabajo. Veníamos de 2014 de no clasificarnos para el Mundial y de 2012 de no clasificarnos para los Juegos, eso supuso prácticamente no tener dinero y aún así tener que seguir entrenando. Cuatro años después de no estar en 2014, obtuvimos un bronce mundial que fue increíble, aunque todos los Juegos Olímpicos también han sido para mí muy especiales.

Tres participaciones en Juegos Olímpicos, ¿qué recuerdos guardas de ellas?

Las tres experiencias olímpicas han sido increíbles. La de Río de Janeiro fue muy especial al ser la primera, es cuando materializas ese sueño que tienes de pequeña, fue un sueño cumplido. Tokio se retrasó por la pandemia, pero aún así un año después se pudieron celebrar unos Juegos Olímpicos, fuimos afortunados y una experiencia diferente pero también muy especial. En París pensaba que no iba a poder jugar con la selección, pero me llegó esa oportunidad y tuve la suerte de que, al ser tan cerca, mi familia pudiera asistir. Cada participación olímpica me dio algo especial.

Lola Riera, junto a su familia, en los Juegos Olímpicos de París 2024. / LOLA RIERA

¿Cómo ves el nivel del hockey español en la actualidad?

El hockey español, como vimos el año pasado, ha conseguido dos bronces mundiales, que es muy difícil porque tenemos que ser conscientes que el nivel europeo en hockey es muy alto y conseguir una medalla es algo complicado. Creo que se está trabajando lo mejor posible y esperemos que sigan llegando resultados.

¿Y el de la Comunidad Valenciana, donde llevamos varias temporadas con siete equipos en la División de Honor B del hockey español?

En la Comunidad Valenciana el hockey está creciendo mucho y el reflejo de ello es que cada vez hay más equipos en Ligas nacionales. Tenemos unas de las mejores instalaciones que hay y se nos están quedando pequeñas porque cada vez más gente practica hockey.

¿Qué papel juega la Fundación Trinidad Alfonso en el desarrollo profesional de los clubes y deportistas de la Comunidad Valenciana? ¿Cómo te han respaldado a ti en tu carrera deportiva?

La Fundación Trinidad Alfonso es fundamental para que los deportistas y los clubes valencianos sigan creciendo, sobre todo porque da las oportunidades para desarrollarse al máximo. Yo he tenido la suerte de pertenecer muchos años al Proyecto FER y todo ese apoyo que me han brindado me ha dado la oportunidad de poder dedicarme al deporte al máximo nivel e intentar buscar mi mejor versión. Sentir todo el apoyo de Juan Roig y su equipo ha sido muy importante para mí y les estoy muy agradecida.

Estudiaste medicina, ¿cómo se lleva el compaginar deporte de élite y estudios?

Combinar ambas cosas es bastante complicado, pero tuve la suerte de estar becada en la Universidad UCAM Murcia, que es el modelo perfecto de la comprensión de lo que un deportista necesita para llevar a cabo esa carrera dual. El apoyo que sentimos desde esta universidad es importante porque es lo que nos ha impulsado a ser conscientes de que el deporte tiene un final y hay que buscar una salida laboral para después. Estoy muy agradecida porque creo que de otra manera hubiese sido imposible y hubiera tenido que buscar otra alternativa.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Estoy disfrutando mucho en el Sanse Complutense, estamos haciendo una gran temporada. Ahora me apetece más disfrutar del hockey de un manera más relajada. Estar en selección te lleva a cosas increíbles y experiencias gratificantes, pero es muy duro a la vez porque tienes que sacrificar otras cosas, estar siempre fuera y supone una tensión añadida. Ahora mismo me apetece estar más relajada, disfrutar de mi club y de este deporte.