El Léleman Conqueridor se lleva el derbi de la Comunitat Valenciana

El Léleman Conqueridor se ha llevado el derbi de la Comunitat Valenciana este sábado ante Servigroup Playas de Benidorm. El conjunto de Zanini se impuso en el Palau L'Illa de Benidorm por 0-3 (23-25/23-25/22-25) y vuelve a la senda de la victoria tras la derrota en la pasada jornada. Los 18 puntos de Javi Monfort y Pernambuco consiguieron frenar las 23 anotaciones de un desatado Miguel Ángel Martínez.

Benidorm acogió el primer derbi autonómico de la temporada / Léleman Conqueridor Valencia

Primer set

La primera manga ya dejó un anticipo de lo que iba a ser el partido. Idas y venidas en los dos lados de la red con momentos apoteósicos en ataque que dejaron grandes ventajas para el Léleman Conqueridor, que aun así terminó sufriendo para cerrar el set. Pernambuco y Javi Monfort empezaron muy serios marcando las diferencias y llevando el partido a un 2-7 que forzó el primer tiempo muerto de Adriano Lamb.

Miguel Ángel Martinez entendió a la perfección el momento del partido y lideró la remontada de los locales. Servigroup Playas de Benidorm se ponía por primera vez por delante con un 10-9 que rápidamente fue solventado por Conqueridor. Rubén López conseguía varios bloqueos que le permitían coger aire a lo suyos (11-16). La ventaja parecía de nuevo insalvable pero como ya hicieron minutos antes, Benidorm se resistía para ponerse a dos. La recta final tuvo una calma tensa para el Conqueridor, que hizo valer como suficiente esa ventaja para cerrar por 25-23 el primer set.

Segundo set

El segundo arrancó de forma similar, con los valencianos abriendo brecha de cinco puntos (7-12), hasta que volvió a aparecer el opuesto de Playas de Benidorm. El colombiano estaba completamente imparable y haciendo sufrir las defensas visitantes. El marcador se había vuelto a igualar gracias a un Martínez Palacios insaciable al que tan solo se le resistía el saque. La grada del Palau L'Illa de Benidorm empujaba a los suyos, pero el Conqueridor no se dejó llevar por la superioridad rival. Zanini movía piezas y el equipo conseguía sostenerse en el momento más delicado del partido. Punto a punto y con la entrada de Manu Furtado se volvía a repetir el desenlace con idéntico marcador.

Tercer set

Con los primeros dos sets en el bolsillo, los valencianos no querían más sorpresas. Las intentonas locales no surtieron efecto tampoco en la tercera manga a pesar de la igualdad con la que transcurrió el primer tramo. La tarjeta roja para Ramírez acabó de romper el equilibrio y eso lo supo aprovechar un preciso Javi Monfort. El capitán seguía sumando puntos y el marcador se disparaba de nuevo a favor de los visitantes (9-14). Los locales pedían tiempo muerto pero no frenó la victoria del Léleman Conqueridor que acabó sentenciando el partido por la vía rápida.

Es el primer 0-3 de la temporada fuera de casa para los valencianos que no quieren perder el tren que lideran CV Guaguas, Grupo Herce Soria y Conectabalear CV Manacor. Conqueridor se asegura una jornada más la cuarta plaza con 11 puntos mientras que Servigroup Playas de Benidorm se queda en penúltima posición de la Superliga con 2 puntos.