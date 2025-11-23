La ciudadanía valenciana demuestra su solidaridad en la jornada 'Ponte en Marcha Contra la Violencia de Género'

La ciudad de València ha demostrado su compromiso y apoyo a las víctimas de la violencia de género este domingo en la jornada 'Ponte en Marcha Contra la Violencia de Género', en la que un gran número de asistentes se ha congregado en la explanada ubicada debajo del Puente de la Exposición para compartir una mañana en la que el deporte se ha consagrado como una herramienta de concienciación y denuncia contra la violencia hacialas mujeres.

El evento impulsado por la Federación Deportiva Municipal ha sido un éxito entre la ciudadanía valenciana. Sin duda, esta iniciativa ha cumplido su propósito de "ser un símbolo de unidad ciudadana, energía colectiva y apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia" gracias a la participación de la población que se ha reunido en el cauce del Turia para disfrutar de las actividades programadas y reivindicar esta causa.

El evento ha abierto sus puertas a las 10 horas de este domingo 23 de noviembre a todos sus asistentes. Ha sido a partir de las once cuando han comenzado las diversas masterclass, siendo la primera de ellas la de pilates. A esta le ha sucedido la clase de yoga y, la que ha puesto fin a estas sesiones de deporte, ha sido la clase de cubbá, una modalidad de baile que se caracteriza por la combinación de diversos estilos musicales.

Pero estas disciplinas deportivas no han sido las únicas de las que ha podido disfrutar el público asisente. Modalidades como el pádel, el esgrima, el rugby o el ajedrez también han tenido su espacio en esta jornada, ofreciendo a los asistentes una amplia gama de actividades para disfrutar de un evento en el que el deporte ha sido protagonista.

La solidaridad también ha tenido lugar

El papel de concienciación social sobre la violencia de género en este evento ha recaído sobre la entidad solidaria ALANNA, que ha contado con una triple disposición: un punto de venta de camisetas solidarias, una zona informativa sobre su labor de apoyo a las víctimas y un espacio de la Unidad GAMA de la Policía Local de València que han protagonizado sus unidades especializadas en la lucha contra esta causa.

“Para el Ayuntamiento de València es vital estar al lado de las víctimas; por ello contamos un año más con la participación y presencia de la entidad ALANNA, dedicada especialmente a la atención de mujeres”, explicó en la convocatoria de esta jornada la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil.