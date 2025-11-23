El Servigroup Peñíscola FS pierde ante un Barça muy efectivo

El Servigroup Peñíscola cayó este sábado ante el Barça en un encuentro marcado por la falta de acierto local y la mayor efectividad azulgrana, especialmente en una segunda parte en la que los catalanes fueron claramente superiores. En los primeros veinte minutos, sin embargo, las ocasiones más claras fueron para los peñiscolanos, a los que solo les penalizó su escaso tino de cara a portería. El 0-2 con el que se llegó al descanso no reflejaba del todo lo visto sobre la pista.

El conjunto de la Ciudad Condal abrió pronto el marcador: en el minuto 3, una acción individual de Pito terminó en el 0-1, obra de Adolfo. Pocos minutos después, Joao Víctor fue expulsado con roja directa tras una dura entrada sobre Rosental, quien debió abandonar el partido con un fuerte esguince de tobillo. La inferioridad espoleó al Servigroup Peñíscola, que pasó a dominar el balón y a generar peligro. Víctor Pérez estrelló un disparo en el poste y Dídac evitó el empate con una gran intervención ante Juanqui.

Cuando mejor estaban los locales, el Barça volvió a golpear. En el minuto 18, Matheus aprovechó un rechace dentro del área para firmar el 0-2. Ya en la reanudación, el propio Matheus repitió para poner el 0-3 y encarrilar el duelo para los visitantes.

El cuadro de Santi Valladares reaccionó de inmediato y recortó distancias en el 23, gracias a una incorporación al ataque de Gus que el propio portero culminó con acierto. Pero la esperanza duró apenas unos segundos: en la jugada siguiente, Pito establecía el 1-4 y cortaba cualquier intento de remontada.

A partir de ahí, el Barça se mostró muy sólido defensivamente y generó varias contras peligrosas. En una de ellas, Antonio anotó el 1-5 definitivo en el minuto 32. El Peñíscola lo intentó hasta el final con portero-jugador, pero sin éxito.

Con esta derrota, los peñiscolanos continúan antepenúltimos en la clasificación, con nueve puntos y un balance de tres victorias y ocho derrotas —cuatro de ellas en el Juan Vizcarro—. El próximo viernes tendrán una nueva oportunidad en casa ante un rival directo como Industrias Santa Coloma.

FICHA TÉCNICA

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Plaza, Pablo Muñoz, Elías y Juanqui (cinco inicial); Araya, Víctor Pérez, Juanico, Rosental, Matheus, Lucas Rocha, Cristian, Lucas Flores y Gio.

Goles: 0-1 Adolfo (min. 3), 0-2 Matheus (min. 18), 0-3 Matheus (min. 22), 1-3 Gus (min. 23), 1-4 Pito (min. 23), 1-5 Antonio (min. 32).