Triplete de récords en la Benidorm Half 2025

La edición 2025 de la Benidorm Half fue una jornada memorable para la competición de atletismo alicantina. Una edición de récords en la que los ganadores de tres de las cuatro categorías fijaron los que a partir de ahora serán los nuevos tiempos a batir y, además, la prueba benidormense batió su mejor registro de participación, con un total de 9.132 asistentes. Un éxito rotundo.

La tarde de ayer, sábado 22 de noviembre, en la Benidorm Half 2025 será una jornada que será difícil de borrar de la retina de la ciudad alicantina. Y es que sus grandes resultados la consagran como una de las grandes competiciones de la Comunidad Valenciana. Sus incripciones aumentan cada año de manera notoria, esta edición ha contado con más de 2.500 nuevos participantes, y su internacionalidad la convierte en una carrera cada vez más célebre.

Salida 10K Benidorm Half 2025 / BH2025

Triplete de récords históricos

A día de hoy son cuatro categorías las que componen la Benidorm Half 2025, divididas por distancia y modalidad: 21K masculina, 21K femenina, 10K masculina y 10K femenina. De los vencedores de estas cuatro, fueron tres los que ayer consiguieron batir el registro histórico de la competición incluida en el calendario nacional de la Real Federacion Española de Atletismo. Los nombres Ben Connor, Lily Partridge y Alondra Yairet Negrón Teixidor no solo pasarán a la historia de esta competición por su condición de ganadores, sino por haber sentado los mejores tiempos en sus respectivas disciplinas.

En la Media Maratón masculina el corredor británico paró el crono en 1:03:51, arrebatándole el mejor tiempo a Luis Escriche (1:07:23 en 2024), pero este no fue el único, ya que podio en conjunto, completado por Alejandro González y Dmitrijs Serjogins, segundo y tercer clasificado, también superó el récord firmado en la pasada edición con un resultado de 1:04:21 y 1:05:11 respectivamente. Lily Partridge, también de origen británico, completó los 21 kilómetros en 1:12:07, batiendo el récord de 1:16:35 que ostentaba la valenciana Laura Méndez, atleta olímpica en Tokio 2020.

El podio de la 21K masculina de la Benidorm Half 2025 posa con sus premios / BH2025

En la corta distancia, la puertorriqueña Alondra Yairet Negrón Teixidor paró el crono en 33:13. De esta manera, la corredora latinoamericana firmó el mejor registro en esta distancia tanto en la Benidorm Half como en su país, un hito inesperado para ella: “No me esperaba conseguir este récord aquí. Venía a hacer la mejor carrera posible y luego iba a un entrenamiento en Kenia para prepararme para batir el récord de mi país en Valencia, pero estoy encantada de haber conseguido batirlo aquí y también de la prueba. Estoy impactada. El año que viene volveré”, estableció la ganadora del 10K.

Participación internacional

Uno de los distintivos más característicos de esta competición es su gran éxito en representación internacional. El crecimiento de la Benidorm Half también se manifiesta en la diversidad de nacionalidades de sus participantes. En la edición celebrada durante la tarde de ayer fueron un total de 37 las naciones representadas entre los atletas.

Sin tener en cuenta a España, cuya representación fue del 49,5% del total con 4.516 runners, el Reino Unido fue la población extranjera que más corredores trajo a la prueba alicantina con 4.043, una cifra próxima a la local. Irlanda, Noruega, Bélgica o Países Bajos fueron otras naciones que también destacaron por su cantidad de asistentes.