El CD Caxton College refuerza su apuesta por el deporte en la presentación oficial de la temporada 25/26

El Club Deportivo Caxton College ha celebrado la presentación oficial de sus equipos para la temporada 2025/2026 en su campo de fútbol 8, reuniendo a decenas de familias y deportistas en una jornada marcada por el ambiente festivo y la apuesta del centro por una formación integral. La institución escolar británica, conocido por su fuerte vínculo con el deporte, ha puesto este año un énfasis especial en su sección de tenis, coincidiendo con la reciente renovación de las pistas del centro.

La apertura del acto incluyó la presentación formal de las cuatro disciplinas del Club Deportivo (fútbol, baloncesto, natación y tenis), una oferta que continúa creciendo año tras año gracias al impulso del centro y al apoyo de las familias.

Exhibición de tenis con jóvenes promesas del deporte nacional

El momento más esperado del evento fue la exhibición tenística protagonizada por dos referentes emergentes del tenis español: Andrés Santamarta, actual número 3 del ranking World Tennis Tour junior, y Sergio Planella, campeón nacional cadete en 2023. Su presencia generó gran expectación entre los asistentes, especialmente entre los jugadores más jóvenes, que tuvieron la oportunidad de ver de cerca el nivel competitivo de dos promesas llamadas a destacar en el panorama nacional.

Exhibición Tenis Presentación 25/26 Caxton College / Caxton College

Tras el partido de exhibición, ambos deportistas ofrecieron un clínic abierto para los jugadores del club, donde compartieron técnica, experiencias y consejos. Esta actividad se convirtió en uno de los momentos más valorados de la jornada, al permitir a los más pequeños entrenar junto a referentes aspiracionales.

La Caxton Tennis Academy continúa su crecimiento temporada tras temporada

El aumento del interés por el tenis dentro del colegio tiene una explicación clara: el crecimiento constante de la Caxton Tennis Academy. Dirigida por Víctor Lucena, la academia se ha consolidado como uno de los proyectos deportivos con mayor proyección del centro. Su filosofía apuesta por la formación desde edades tempranas, con el objetivo de identificar nuevos talentos, desarrollar la técnica de base y facilitar la progresión hacia la competición.

El equipo de entrenadores (formado por Carlos Mengual y la nueva incorporación de la temporada, Belén Lacueva) destaca por su especialización y por trabajar con grupos muy reducidos. Esta metodología garantiza una atención personalizada, una evolución técnica constante y un acompañamiento que cada vez atrae a más estudiantes del colegio.

Respaldo institucional y apoyo de patrocinadores estratégicos

El evento contó con la presencia de Carlos Ortiz, representante del Villarreal Club de Fútbol, un gesto que reafirma el convenio de colaboración que el club groguet mantiene con el CD Caxton College. Este acuerdo permite al alumnado acceder a iniciativas conjuntas, formación especializada y actividades complementarias que enriquecen su experiencia deportiva.

Presentación Escuela deportiva 25/26 Caxton College / Caxton College

Asimismo, el Club Deportivo quiso reconocer públicamente a los patrocinadores que han apoyado su crecimiento durante los últimos años: Porcelanosa, Ascale, Kelme, Moontels y l’Epicentre. Su contribución ha sido clave para la mejora de instalaciones, el impulso de las diferentes secciones deportivas y la consolidación del proyecto como una apuesta firme del centro educativo.

Una temporada 25/26 marcada por la ilusión y la proyección deportiva

Con esta presentación, el CD Caxton College da el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la que el deporte volverá a ser un pilar fundamental en la vida del centro. La combinación entre renovación de instalaciones, crecimiento de academias como la de tenis, presencia de deportistas de referencia y el apoyo de instituciones y empresas refuerza la apuesta del colegio por fomentar hábitos saludables, valores deportivos y experiencias formativas de alto nivel entre su alumnado.