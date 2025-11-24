Los equipos valencianos afianzan sus objetivos en la División de Honor B tras una jornada decisiva

Los equipos valencianos continúan definiendo su camino en la recta final de la primera fase de la División de Honor B de hockey hierba, una jornada 12 marcada por resultados determinantes tanto en la categoría femenina como en la masculina. Con la permanencia ya asegurada para varios de ellos, las aspiraciones por alcanzar la máxima categoría del hockey español siguen más vivas que nunca.

Xaloc y Giner suman sensaciones opuestas pero mantienen sus opciones

En la categoría femenina, Grupo 1, los conjuntos valencianos vivieron una jornada sin victorias, aunque con conclusiones muy distintas. El Xaloc, tras lograr un triunfo la semana anterior, volvió a puntuar gracias a un valioso empate sin goles ante el FC Barcelona. El punto permite al equipo mantener su línea ascendente y sumar confianza en el tramo decisivo de la competición.

Por su parte, el CD Giner de los Ríos cayó por 5-2 ante el Club Egara en un duelo exigente donde las valencianas comenzaron golpeando primero. Lucía Server abrió el marcador y Carmen Varea anotó el segundo tanto en los compases finales. A pesar de la derrota, el Giner mantiene prácticamente asegurada la permanencia y se encuentra en plena lucha por un puesto en la fase de ascenso.

Valencia CH, líder sólido y clasificado para la Fase Final

En el Grupo 2 femenino, el Valencia CH confirmó su excelente momento con una nueva victoria a domicilio por 2-4 frente al RC Jolaseta. Tras una primera parte igualada, Micaela Morales adelantó a las blanquinegras, mientras que Lucía Torrejón, Martina Santos y Ainoa Civera sentenciaron el encuentro. Este triunfo mantiene al Valencia CH líder del grupo, certifica su permanencia y sella su clasificación para la Fase Final por el ascenso, consolidándolo como uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Lance de juego en el Valencia CH - RC Jolaseta / FHCV

Por el contrario, la Universitat d’Alacant-San Vicente no pudo puntuar en su visita al Club de Campo, donde cayó por 2-0, un resultado que ralentiza sus aspiraciones aunque mantiene vivas sus opciones de mejorar su posición en la tabla.

Goleada de la UA-San Vicente

En la categoría masculina, Grupo 1, la UA-San Vicente protagonizó una de las grandes actuaciones de la jornada tras imponerse por 5-0 al Lluro. Syed Zain Ejaz, con un triplete, se convirtió en la figura del encuentro, acompañado por los goles de David Montesinos y Pedro Arques. La victoria impulsa al conjunto alicantino hasta la sexta posición, acercándolo a los puestos de mayor competitividad.

Carpesa se afianza en el liderato y el Giner respira en la tabla

En el Grupo 2 masculino, el CH Carpesa volvió a demostrar su poderío con un sólido 3-0 ante Castelldefels. Los tantos de Jorge Bellver, Diego García y Roberto Bayarri rubricaron un triunfo muy valioso ante un rival directo. Con esta victoria, Carpesa afianza su liderato, asegura la permanencia y obtiene su billete para la Fase Final por el ascenso, confirmándose como uno de los aspirantes más serios a dar el salto a la élite.

Arnau Martínez jugador del Carpesa / INSTAGRAM: arnaumb16

Finalmente, el Giner sumó una trabajada victoria por 2-1 frente al AD Rimas, un resultado que lo aleja de la zona baja y lo acerca a posiciones más tranquilas, con posibilidades reales de seguir escalando en las próximas jornadas.

Una jornada de impulso para el hockey valenciano

La jornada 12 de la División de Honor B deja un balance ampliamente positivo para los equipos de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, que ven cómo se consolidan sus objetivos: desde la clasificación matemática a la fase de ascenso hasta la tranquilidad de la permanencia.