Estos son los resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga Masculina: Valencia Basket 76 – 73 Crverna Zvezda. Valencia Basket vence una auténtica batalla contra Estrella Roja.

Liga ACB: Valencia Basket 98 – 72 Bàsquet Girona. El martillo taronja noquea al Bàsquet Girona.

Primera FEB: HLA Alicante 101 – 90 Grupo Alega Cantabria.

Segunda FEB: Homs UE Mataró 65 - 75 Amics Castelló; Class Basquet Sant Antoni 80 - 61 Proinbeni UPB Gandía; Maderas Sorlí Benicarló 89 - 74 Club Esportiu Bàsque Llíria.

El Maderas Sorlí Benicarló saca todo su potencial para vencer al Llíria.

Tercera FEB: En el Grupo EA: C.B. Puerto Sagunto 81 - 60 Bauhaus Godella; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 80 - 63 CB Jovens Almàssera; Cemalu Aldaia 55 - 85 Socage Jovens L’Eliana; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 76 - 54 BC Peñíscola; Picken Claret 72 - 94 CB Morvedre; Topsurface NB Paterna 69 - 54 Amics Castelló B; The Fitzgerald El Pilar 85 - 77 Fundació Caixa Rural Vila-real.

En el Grupo EB: Velabasket CB Sueca 99 - 58 CB Jorge Juan Castelló Since 1907; Servigroup Benidorm 72 – 62 ESET Onttinet; Personalhome Adesavi 77 - 69 Maristas Valencia; Decprocon Carolinas 70 - 82 CBI Elche; C.A. Montemar 89 – 69 Lucentum Alicante; Estudiantes Cartagena 71 - 80 CMG Hidráulica NB Torrent.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 89 –59 Innova TSN Leganés. Valencia Basket se deshace de Leganés en menos de veinte minutos.

Liga Femenina Challenge: La Cordà de Paterna NB 53 – 72 Fustecma NBF Castelló.

Liga Femenina 2: Cesur Distrito Olímpico 48 - 60 Picken Claret.

El Picken Claret remontó 16 puntos para superar 48-60 al líder, Distrito Olímpico. Una victoria de mucho mérito que coloca al equipo en el cuarteto de cabeza con un balance de 6 triunfos y 2 derrotas.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante 32 – 33 Irudek Bidasoa Irún.

Liga Guerreras Iberdrola: La competición se paraliza hasta el 17 de diciembre por la disputa del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2025, que se disputa del 26 de noviembre al 14 de diciembre, con Alemania y Países Bajos como anfitriones. Este fin de semana, la selección española preparó la cita mundialista en la Posten Cup.

División de Honor Oro Femenina: No hay jornada este fin de semana.

División de Honor Plata Masculina: Trasmapi Gobycar H. C. Eivissa 30 – 31 Fertiberia Puerto Sagunto; Fundación Agustinos Alicante 27 – 22 Confía Base Oviedo; Servigroup Benidorm 35 - 29 BM Contazara Zaragoza.

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto vuelve de la isla con los dos puntos.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Balonmano Almassora 22 – 23 Handbol Sant Quirze; MGC Mutua Handbol Ribes 21 - 28 Handbol Onda; Atticgo Elche 19 - 26 Fundació Handbol Sant Vicenç.

El Balonmano Marni recibió al Balonmano Mislata ante un gran marco de público ya que fue el día en el que el club hizo la presentación de todos sus equipos. Los dueños de casa llegaron a estar diez goles en ventaja, pero la visita dio pelea y terminó cayendo apenas por 26-24. Dolorosa derrota para un Balonmano Mislata que pagó muy caro un primer tiempo para el olvido y que perdió el quinto lugar de la clasificación justamente con el Balonmano Marni. La próxima semana, los mislateros buscarán seguir imbatibles en el Pabellón La Canaleta, cuando reciban al Balonmano Elche, uno de los colistas de la competición.

Balonmano Mislata remonta 9 goles, pero no puede evitar la derrota en el derbi ante Marni. / BALONMANO MISLATA

Rugby

División de Honor: No hubo jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey, un torneo de 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco. La Copa del Rey de Rugby 2025-26 comenzó este fin de semana con un formato ampliado y la presencia, por primera vez, de los equipos de la División de Honor Élite.

Resultados de la Copa del Rey para los equipos de la Comunidad Valenciana. En el Grupo B: Hernani 40 - 50 Huesitos La Vila. El conjunto vilero arrasó en una gran primera parte que finalizó con un marcador de 7-38. Tras el descanso, las rotaciones no funcionaron del todo bien y el Hernani fue recuperando terreno aunque sin llegar a inquietar al Huesitos, que tenía el partido controlado en todo momento. La actuación de Pándelo Méndez, Gómez Novaro, Vílchez y Redondo fue fundamental en un encuentro convertido en un auténtico festival ofensivo. Primera victoria en la Copa del Rey y el Huesitos ya pone todos los sentidos en el encuentro del próximo domingo (12.00 horas) en el Pantano ante el Inexo El Salvador, un duelo de gran exigencia. Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana por la Copa del Rey.

En el Grupo C de esta Copa del Rey, el Valencia RC 45 - 34 CRC Pozuelo Rugby. Clasificación.

El Valencia RC firmó un estreno espectacular en la Fase Principal de la Copa del Rey al imponerse por 45-34 al CRC Pozuelo Rugby en el Polideportivo Quatre Carreres. El primer partido del torneo no pudo comenzar mejor para los de Fernando “Cabe” Reche, que ofrecieron un rugby ofensivo, dinámico y muy efectivo ante un rival exigente.

El definitivo 45-34 refleja la energía, ambición y eficacia del Valencia RC, que comienza la Copa del Rey con un triunfo de prestigio y una inyección de confianza. El equipo mostró madurez colectiva, una delantera dominante y un juego abierto lleno de velocidad y creatividad, ilusionando a la afición presente en Quatre Carreres.

Una primera jornada sobresaliente en el torneo copero, que coloca al Valencia en una posición ideal para afrontar los próximos compromisos del Grupo C con aspiraciones máximas.

En el Grupo D: Recoletas Salud Fénix 0 - 0 Fibra Valencia Les Abelles. Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo B: RC L’Hospitalet 13 – 23 CAU Valencia.

El CAU sigue su particular suma y sigue en esta temporada. La visita a Hospitalet, siempre un campo complicado, la saldó sumando su sexta victoria consecutiva que le mantiene invicto y líder de su grupo en la DHB masculina. Los catalanes son un equipo incómodo que muchas veces axfisian a sus rivales con su juego intenso. Tiró de oficio el equipo valenciano para lograr la victoria en un choque que fue igualado en la primera mitad.

En la segunda parte tiró de manual el CAU para no dejarse sorprender. Sin hacer el juego vistoso de otros partidos logró imponerse ante un rival que buscaba la remontada.

EL CAU VALENCIA SIGUE INTRATABLE Y SUMA SU SEXTA VICTORIA EN HOSPITALET / CAU VALENCIA

División de Honor B Femenina: No hay jornada este fin de semana.

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm 0 - 3 (23-25/23-25/22-25/0-0/0-0) Léleman Conqueridor Valencia.

El Léleman Conqueridor se lleva el derbi de la Comunitat Valenciana.

Rafa González (central, Servigroup Benidorm): “No hemos hecho un buen partido, nos ha costado mucho desplegar nuestro juego y, pese al gran ambiente, en ningún momento tuvimos opciones claras de victoria. Llegamos vivos al final de cada set, pero otra vez no fuimos capaces de imponernos. Toca seguir trabajando: este equipo tiene margen de mejora y vamos a luchar cada partido por nuestro objetivo”.

Javier Monfort (receptor, Conqueridor Valencia): “Muy contentos por la victoria y los tres puntos. Aunque el 0-3 pueda parecer engañoso, el partido fue muy igualado. Sabíamos que Benidorm aquí aprieta mucho y preparamos bien el partido durante la semana. Nos vamos satisfechos con el trabajo”.

El Servigroup Benidorm cierra un partido difícil, marcado por la igualdad y decidido por detalles y experiencia del equipo valenciano en el tramo final de cada set. El equipo sigue mostrando capacidad competitiva y ahora afronta un calendario determinante frente a rivales directos, donde cada punto será clave para avanzar hacia el objetivo de la permanencia en esta histórica temporada en la Superliga Masculina.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: UBE L'Illa Grau 3 - 1 (25-20/25-20/24-26/27-25/0-0) Rodi Balafiá Vólei Lleida; CV Mediterráneo Castellón 3 - 0 (25-18/26-24/25-23/0-0/0-0) Indescar Zaragoza; Víkings Vòlei Prat 3 - 1 (16-25/30-28/26-24/25-22/0-0) CV GEMAVI Vinaròs.

En el Grupo C: Conqueridor Valencia 3 - 1 (25-23/25-22/16-25/25-18/0-0) Familycash Xátiva Voleibol; Club Voleibol Almoradí 3 - 2 (22-25/25-25/25-19/22-25/19-17) Grupo Egido Pinto.

Derrota de los de Xàtiva en la complicada cancha del CP Conqueridor en el Pabellón Nou Moles de la capital del Turia, en un partido bastante igualado, en el que pesaron lesiones claves en el equipo setabense, como la de Guillem García, y la de Pablo Pérez, aunque pudo jugar con molestias físicas.

CV Almoradí firma una épica victoria en el tie-break ante el líder Grupo Egido Pinto.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: Club Voleibol Sant Cugat 3 - 0 (25-18/25-19/25-16/0-0/0-0) Grau Élite Cementos.

En el Grupo C: Grupo Renovak CV Sant Joan 3 - 0 (25-18/26-24/25-17/0-0/0-0) Algar Surmenor; Servigroup Playas Benidorm - Universidad de Granada 3 - 1 (25-23/25-23/17-25/25-19/0-0); Camporrosso Finestrat Medsur 3 - 0 (25-17/25-23/25-17/0-0/0-0) CDU Atarfe; CV Emalsa Gran Canaria - CV Paterna Liceo.

El buen momento de Sant Joan se confirmó en casa, con un sólido 3-0 frente al Algar Surmenor. El equipo suma 6 de los últimos 9 puntos y se aleja de la zona de descenso, situándose en octava posición.

El Servigroup Playas de Benidorm consiguió una importantísima victoria frente a la Universidad de Granada por 3-1 (25-23, 25-23, 17-25, 25-19) en un partido vibrante, igualado y con alternativas, disputado este domingo en el Pabellón Raúl Mesa. El conjunto de Noelia Santacreu se mostró sólido en los momentos clave, aprovechó su madurez y sumó tres puntos que le permiten adelantar al conjunto granadino y situarse de nuevo en la pelea directa por la tercera posición del Grupo C.

Noelia Santacreu se mostró muy satisfecha del partido de su equipo: “Era un partido clave para nosotras y el equipo respondió con mucha personalidad. Supimos sufrir en los momentos difíciles y apretar cuando tocaba. Estoy muy orgullosa del trabajo del grupo; esta victoria nos refuerza, nos mantiene de lleno en la parte alta de la clasificación y demuestra que seguimos creciendo cada semana".

Giulia Giannetti (Servigroup Playas Benidorm) y Carla Pérez (Universidad de Granada) fueron las máximas anotadoras del partido con 15 puntos.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Ahora Vóley Xátiva 3 - 1 (25-23/25-21/23-25/25-21/0-0) Grúas La Variante Molina Vóley.

El AHORA Vóley Xàtiva consiguió los tres puntos en juego en partido disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol de Xàtiva frente al conjunto murciano del Grúas La Variante Molina vóley. El Club voleibol Xàtiva colabora en la campaña del 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), del Ayuntamiento de Xàtiva y del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, publicando una fotografía con los dos equipos junto a la pancarta “No a la violencia de género”.

El Club voleibol Xàtiva colabora en la campaña del 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres). / CV XÀTIVA

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Grupo 1, Universitat d’Alacant Atlético San Vicente 5 – 0 Iluro RC.

Grupo 2: CD Giner de los Ríos 2 – 1 AD Rimas; CH Carpesa 3 – 0 Castelldefels HC

División de Honor B Femenina: Grupo 1: FC Barcelona 0 - 0 CH Xaloc; Club Egara 5 - 2 CD Giner de los Ríos.

En el Grupo 2: Club de Campo Villa de Madrid 2 - 0 Universitat d'Alacant Atlético San Vicente; RC Jolaseta 2 – 4 Valencia CH.

La racha sigue viva en Getxo, donde Hockey Valencia logró su quinta victoria consecutiva al vencer 2-4 al RC Jolaseta. Un triunfo que afianza al equipo en la posición más alta del grupo.

Hockey patines

Liga OK: No hay jornada este fin de semana.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum 1 – 3 B-Sensible CH Olot .

Liga OK Plata Femenina: U D C Rochapea 6 - 0 Club Promoción Patín Raspeig.

Liga OK Bronce Masculina Sur: CPI Sevilla 5 – 0 P.A.S Alcoi; Club Patín Alcobendas 4 - 5 Club Promoción Patín Raspeig.

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola 1 – 5 Barça; Movistar Inter 5 - 1 Family Cash Alzira.

El Servigroup Peñíscola FS pierde ante un Barça muy efectivo.

Segunda División: Inagroup El Ejido FS 4 - 1 Levante UDFS.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: SolarMon Les Glories 2014 CDS La Concordia 5 - 0 Feme Castellón.

Segunda División B: En el Grupo 2, AD San Juan 2 - 2 FS Picassent.

En el Grupo 3, CFS Montesión 4 - 3 CFS Bisontes de Castellón; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar 4 - 3 Ye Faky FS; Les Corts EF ‘A’ 2 - 5 Nunsys El Pilar; Canet FS 5 – 2 Colegio Santo Ángel Baixsud de Castelldefels ‘A’.

Grupo 4: EFS Ciudad de Torrejón 1 - 3 CD Sporting La Nucía.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: C. Waterpolo Turia 12 - 13 Taux C.N. Granollers.

Primera División Femenina, Grupo A: C.N. Vallirana 9 -10 C. Waterpolo Turia.

El Waterpolo Turia logró una victoria muy ajustada ante Vallirana (9-10), en un partido decidido por pequeños detalles. La portera Victoria Tamarit fue la MVP tras una actuación clave bajo palos.

Segunda División Masculina, Grupo B: C.D. Waterpolo Málaga 6 - 7 Club Waterpolo Elx Selectes; Geodesic Real Canoe N.C. 14 - 16 Club Nou Godella Natación.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A.