Europa Press

Valencia reivindica el 25N con actividades deportivas en el río

Declaraciones de la concejala de Deportes, Educación e Igualdad, Rocío Gil, que explicaba la jornada con actividades deportivas organizada por el Ayuntamiento de Valencia para "celebrar el 25N", el Día Internacional de la violencia contra las mujeres, que sirven para "sensibilizar" a la población acerca de la "violencia de género". La vicepresidenta de Alanna, Virginia Sanchis, señaba que no se puede permitir "que cada año sean asesinadas muchas mujeres o que sufran algún tipo de violencia", es por ello que destacaba que "como sociedad" hay que "responsabilizarse". El representante de la Asociación Nacional de entrenadores de gimnasia, pilates y yoga, Santiago Felix, afirmaba que "visibilizar un problema es acatarlo y una de las mejores formas es con deporte".