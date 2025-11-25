El Club Voleibol La Nucía bate récords con 174 jugadoras y 12 equipos

Ayer por la tarde el Club Voleibol La Nucía realizó su presentación oficial de esta temporada 2025-2026, donde ha alcanzado la cifra récord de 174 jugadoras y 12 equipos. El club nuciero ha vuelto a superar el número de jugadoras en el club, que sigue en constante crecimiento. Desde el año 2006 cuando se fundó el club voleibol La Nucía no para de crecer siempre enfocado al deporte base.

La presentación oficial de los equipos del Club Voleibol La Nucía 2025-2026 se realizó ayer por la tarde en el Pabellón Municipal Camilo Cano, con la presencia de Marcelo Mussi, presidente del C.V. La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes, que intervinieron durante el acto, que fue presentado por Marisa Guzmán, secretaria del club.

Mussi destacó el gran apoyo y respaldo del Ayuntamiento de La Nucía "al club desde los inicios del club hasta la actualidad durante 19 años, sin la cuál no habríamos podido crecer", así "como la gran labor de los entrenadoras y entrenadores del club".

El edil de deportes felicitó al club nuciero por su gran trayectoria y por su gran crecimiento. "El Club Voleibol La Nucía es un referente a nivel local y comarcal y un ejemplo de gestión en el deporte base, formando deportistas y personas. El constante crecimiento es fruto del fomento de la práctica deportiva a través de las actividades en los Colegios de La Nucía, no es casualidad que siga creciendo cada temporada", afirmó Sergio Villalba.

Récord: 174 jugadoras

Esta temporada 2025-2026 el Club Voleibol La Nucía cuenta con 174 jugadoras y un total de 12 equipos: 10 federados y 2 no federados, distribuidos en las siguientes categorías: 1 Pre-Benjamín, 1 Benjamín, 3 Alevines, 3 Infantiles, 1 Infantil- Cadete, 2 Cadetes y 1 Juvenil.

Los entrenadores de estos equipos son Óscar Herreros, Marina Smurra, Rubén González, Andrea López y Agustín Quintana, que fueron muy aplaudidos por las familias congregadas en el Pabellón Camilo Cano, pero la gran ovación de la tarde se la llevó Adrián Cano, delegado del Club Voleibol La Nucía.