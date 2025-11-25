Los clubes valencianos arrasan en el Campeonato de España de cross

El Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca volvió a convertirse en el epicentro del campo a través nacional e internacional con la celebración conjunta del Cross de Atapuerca —Gold Level XC Meet de World Athletics— y el 60º Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. En una mañana fría, ventosa y de gran exigencia, más de 3.200 atletas dieron forma a un gran espectáculo deportivo.

El atletismo valenciano vivió una mañana gélida, ventosa y triunfal en Atapuerca. Los equipos de la Comunidad Valenciana se llevaron seis de los once títulos en juego del Campeonato de España por clubes y totalizaron doce medallas. El Facsa Playas de Castellón se impuso en la competición masculina de la categoría Absoluta y en el relevo Mixto, reafirmándose como potencia indiscutible del cross español y consolidándose como el mejor club del Campeonato, clasificando a todos sus equipos para el Campeonato de Europa.

La jornada comenzó con el triunfo del equipo femenino del Safor Teika en la categoría sub-16, con el Facsa Playas de Castellón compitiendo el podio después de acabar en tercera posición, gracias a un grupo competitivo que mantuvo posiciones de honor en una prueba con una participación muy numerosa.

El conjunto de Gandia también destacó en la prueba femenina Sub-18 con un segundo puesto.

Los dos títulos de campeón de la categoría Sub-20 también se vinieron para la Comunitat gracias al triunfo del Diputación de Valencia en mujeres y del Facsa Playas de Castellón en hombres.

En categoría Sub-20 masculina, el FACSA Playas de Castellón volvió a exhibir su fortaleza, logrando una victoria muy clara por clubes con 59 puntos y revalidando el título de 2024. Mario Palencia, cuarto en la carrera y clasificado para el Europeo, lideró al equipo acompañado por Adrián Moscardó, Samuel Matamoros, Alejandro Ríos y Martí Torregrossa.

En la prueba individual, Mara Rolli subió al podio Sub-20 femenino con una destacada tercera posición, mientras que su compañera Claudia Gutiérrez fue segunda, aportando dos actuaciones de gran nivel al bloque castellonense.

El Metaesport de Riba-roja del Túria se proclamó vencedor en la carrera Sub-23 de mujeres un año después de haber acabado segundas. La atleta Sub-23 del FACSA Playas de Castellón Mireya Arnedillo firmó una brillante segunda posición individual, siendo una de las protagonistas jóvenes del campeonato.

Categoría Absoluta

En categoría Absoluta llegaron los triunfos del Facsa Playas de Castellón en hombres, con Rodrigue Kwizera en segunda posición individual y su compañero Thierry Ndikumwenayo, tercero. Mientras que el Cárnicas Serrano se colgó la medalla de bronce.

Kiwizera y Ndikumwenayo en Atapuerca 2025. / FACSA PLAYAS DE CASTELÓN

Sobre un recorrido de 6.800 metros, Rodrigue Kwizera volvió a ser protagonista en Atapuerca, luchando hasta la recta final por la victoria individual frente al keniano Matthew Kipsang, finalmente vencedor. El burundés firmó una brillante segunda posición general, decisiva en la puntuación por equipos.

El también atleta del FACSA Playas de Castellón, Thierry Ndikumwenayo completó un fin de semana excelente, siendo tercer español en la prueba, lo que le otorga además plaza de preselección para el Campeonato de Europa. Martín Chazarra, Sergio Paniagua y Alejandro Ortuño completaron la formación que llevó al club castellonense al oro, con apenas 21 puntos, una cifra que confirma su dominio: cinco títulos en las últimas seis ediciones.

En mujeres, el equipo castellonense se llevó la medalla de plata, únicamente superado por el Bilbao Atletismo, y el Diputación de Valencia, la de bronce.

Naima Ait Alibou fue la mejor del FACSA Playas de Castellón, protagonista en el grupo delantero durante gran parte de la carrera, contribuyendo de manera clave a los 53 puntos totales que permitieron al club clasificarse para el Campeonato de Europa de Clubes. La atleta del club castellonense, Likina Amebaw, una de las mejores atletas del mundo en la espacialidad, fue baja de última hora debido a una gripe. El equipo estuvo formado por Naima Ait, Claudia Corral, Blanca Fernández y Nara Elipe.

El Facsa Playas de Castellón redondeó la mañana con un disputado triunfo en el relevo Mixto, mientras que el Metaesport dio la sorpresa con el tercer puesto.

El cuarteto del equipo castellonense formado por Carla Jiménez, José Ignacio Pérez, Andrea Rodríguez y Víctor Ruiz firmó una carrera sensacional, remontando en la última posta gracias a un impresionante relevo final de Víctor Ruiz.