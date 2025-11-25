La FVCV, la Direcció General d’Esport y las Escoles de la Mar de la Generalitat consolidan su compromiso con la formación náutica a través del Programa 'Tirant'

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, la Direcció General d’Esport y las Escoles de la Mar de la Generalitat continúan consolidando su compromiso conjunto con la formación náutica y técnica de calidad, mediante un programa que combina experiencia práctica, aprendizaje reglado y valores del deporte náutico.

Muestra de ello ha sido la reciente travesía formativa que han desarrollado a bordo de la goleta Tirant Primer y que ha estado orientada a reforzar las competencias de los futuros técnicos deportivos en vela de la Comunitat Valenciana, que actualmente están cursando el Ciclo Final y Superior en el Instituto de Enseñanzas Deportivas del Mar (INEMAR) de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.

La tripulación de la goleta Tirant Primer tuvo el placer de compartir la experiencia, según nos cuenta su Capitán Juan Ramón, con 11 valientes estudiantes acompañados por técnicos de la FVCV, como Enrique Torrijo y tres marineros, entre ellos dos tripulantes senior, Alberto Luis y Miguel Fortea. La travesía tuvo una duración de 24 horas y cubrió el recorrido Burriana – Illes Columbretes – Peñíscola – Burriana, incluyendo navegación nocturna, fondeo y condiciones meteorológicas reales que exigieron toma de decisiones en tiempo real.

Esta actividad está englobada dentro del Programa “Tirant”, con el que la Dirección General de Deporte y la Federació de Vela Comunitat Valenciana han estado colaborando durante toda la temporada. La colaboración se articula en torno a tres ejes fundamentales: un eje deportivo, en el que la goleta Tirant Primerha desempeñado un papel relevante como barco de comité o de apoyo en diversas regatas oficiales; un eje formativo, a través de travesías y traslados destinados a la capacitación técnica; y un eje institucional y corporativo, mediante su presencia en eventos promocionales y acciones de visibilidad.

Travesía Goleta. / SD

La travesía, una experiencia práctica y exigente para la formación real

Previo a la salida, el equipo realizó un briefing completo con revisión de ruta, condiciones meteorológicas, seguridad a bordo y organización de guardias. Y una vez preparado el barco, las diferentes comidas y repartidas las tareas de estiba comenzaron la aventura.

“Llegamos a Columbretes de noche, donde fondeamos, cenamos a bordo y descansamos aproximadamente una hora antes de iniciar la navegación nocturna.

A las 00:00 comenzamos la travesía hacia Peñíscola a motor, ya que el viento venía completamente de proa y la prioridad era evitar el centro de la tormenta que se aproximaba. La primera guardia vivió las condiciones más duras de la noche, con lluvia, viento fuerte y mucho frío, lo que permitió a los alumnos enfrentarse a una situación real de navegación exigente, en un entorno seguro y totalmente supervisado” resalta Luis Faguas, cargo.

“Uno de los momentos más especiales fue la salida de la luna, naranja y enorme, el fondeo nocturno en Columbretes, cenando todos juntos con el ambiente mágico del archipiélago al fondo” destaca el alumnado.

Tripulación. / SD

“Esta travesía es un ejemplo perfecto del impacto del programa conjunto que mantenemos con la Direcció General d’ Esport y las Escoles de la Mar. Apostamos por una formación que combine calidad técnica, experiencia práctica y conexión con el mar” resalta Luis.

“Y es que las experiencias que ofrece la goleta Tirant Primer en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la navegación de altura, son únicas y diferenciadoras en nuestra Comunitat”, afirma Diana Saura. “Tenemos el privilegio de haber trazado un nuevo rumbo hacia futuras colaboraciones, que enriquecerán aún más la oferta formativa de la goleta Tirant Primer y la acercarán a la ciudadanía” resalta.

“Este año, valoramos de forma muy positiva el manifiesto de colaboración firmado con la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana en torno al programa Tirant” afirma el subdirector General de Deporte, Jose Miguel Sánchez, “el cual va a verse reforzado con nuevas acciones que impulsen la promoción de la vela clásica y de crucero en nuestra Comunitat” concluye.