ICAN Triathlon 2026 cubre más del 35% de la inscripción a un año de la competición

El pasado jueves 20 de noviembre a las 17:00 horas abría inscripciones la 13ª edición de ICAN Triathlon. La prueba, que se celebrará en su ya tradicional fin de semana, ha fijado su fecha el sábado 17 de octubre, cuenta ahora mismo con 539 inscritos en distancias Full, Half y Aquabikes MD y LD.

Distribución de inscripciones

* Full distance: 164 inscritos

* Half distance: 354 inscritos

* Aquabikes: 11

Además, 8 PRO’s han confirmado asistencia, entre ellos Nacho Villarruel del DESAM.ES, reciente ganador de la prueba, y además vencedor del ránking nacional LD y MD. Un honor para la marca, pues con varios podios ICAN Triathlon a sus espaldas, Villarruel sumaría ya 6 participaciones en la prueba. Junto a él en este listado élite por el momento, Pablo López Hernández de la Escuela de Triatlón Salmantina. Mientras que en HALF PRO, la prueba cuenta con 6 inscripciones activas, entre ellas la de Alicia Ulatowska, la triatleta del Peñota Dental Alusigma, que buscará repetir podio, en primera posición, como hizo en 2025. Ahora mismo comparte listado de salida con los triatletas masculinos: Iván de Sancha Escribano del CT Ondarreta Alcorcón; Eduardo Gómez Hermoso del Triatlón Locost de Leganés; José Iborra Torres del CT Tridimonis; Marcial Oncina Gil de La 208 Club Triatlón y Miguel Serón Esquiroz del Triatlón Valle de Aranguren.

Los triatletas PRO’s tienen el precio promocional de inscripción garantizado hasta finales de agosto, y que deben de acreditar resultados, conforme a los indicadores de la web oficial. La tarifa PRO es de 239 € en Full distance, y 149 € para Half.

En cuanto a las cifras totales de inscritos, la primera comunidad autónoma es la Comunidad de Madrid, con los clubes: CT Marchamalo, Triboost y CT 28300 Aranjuez en primeras posiciones por número de inscritos. La participación internacional ya roza el 6%. Precedente importante para ICAN Triathlon, que vaticina una nueva realidad: la de superar el porcentaje de inscritos de 2025, que, por otro lado, era el más elevado en la historia de la prueba de Gandia. Los países extranjeros representados actualmente son: Francia, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Estonia, Bélgica, Bulgaria y Suiza.

El GGEE 45-54 representa la mayoría de la participación actual con un 40.8%, seguido del GGEE 35-44, que suma un 30.5%. Las mujeres son ya el 8.5% de la inscripción actual.

Short distance

El 21 de mayo a las 17 horas se abrirán las inscripciones a la distancia SHORT, que en esta edición reduce sus plazas a 250. El objetivo es ir orientando a la marca hacia sus distancias de referencia, Half y Full, si bien es cierto que como prueba de clubes y de cierre de temporada, los participantes agradecen la posibilidad de competir en distancias más cortas.

El primer tramo de tarifa para las distancias Full y Half, tras la promoción de 24H, está abierto actualmente, con un precio para el LD de 299€ y para el MD de 179€, que se mantendrán hasta el 21 de enero a las 23.59 horas. Los Aquabikes en esta edición 2026 mantendrán una tarifa única (229 € / 139 €) hasta el cierre de inscripciones, el 28 de septiembre a las 23.59 horas.