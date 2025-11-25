El jugador del CAU Valencia Lucas Gil, campeón de Europa Sub-18

¡La historia del rugby español se ha escrito en la República Checa! La Selección Española de Rugby XV M18, Los Leones M18, se ha proclamado campeona de Europa por primera vez en su historia, tras vencer a la todopoderosa Georgia con un marcador final de 11-16 en una emocionante final. Y ahí aparece con letras grandes el nombre de un jugador formado en Valencia. Lucas Gil, joven talento del CAU Rugby Valencia, se ha proclamado campeón de Europa Sub-18 con la Selección Española de Rugby XV, que conquistó por primera vez este título tras una final épica ante la todopoderosa Georgia.

¡Son de ORO! Los Leones M18 superan a Georgia 11-16 y levantan el título europeo de la categoría por primera vez en la historia. / FERUGBY

El combinado nacional firmó un triunfo histórico (11-16) en el Prague Marketa Stadium, en un partido vibrante que mantuvo al público en vilo hasta el último minuto. La victoria adquiere una dimensión especial: es la primera vez desde 2012 que un equipo masculino de rugby XV español logra derrotar a los temidos lelos, reconocidos mundialmente por su fortaleza física y su dominio en la melé. Sin embargo, España respondió con una madurez sobresaliente: controló la posesión, marcó el ritmo del encuentro y se mantuvo firme en cada choque.

Para el CAU Rugby Valencia, el éxito de Lucas es motivo de orgullo... y también una confirmación. El club vuelve a demostrar la calidad de su prolífica cantera, convertida en una de las más constantes —y reconocidas— del rugby formativo español. En los últimos años, múltiples jugadores rojinegros han alimentado las distintas categorías de las selecciones autonómicas y nacionales, situando al CAU como un vivero de talento.

Lucas, que ha sido pieza importante en la estructura Juvenil del club, representa la nueva generación de jugadores formados bajo la filosofía del CAU: esfuerzo, técnica, compromiso y pasión por este deporte.

Una gesta con sello familiar

La historia de Lucas Gil no se entiende sin su familia. Su hermano, David Gil, también ha sido jugador internacional, llevando la camiseta de España. Y antes que ellos, su padre ya defendió los colores del CAU Valencia, formando parte de una tradición deportiva que hoy continúa creciendo. El apellido Gil está profundamente vinculado al rugby valenciano, y la victoria de Lucas con la selección Sub-18 supone no solo un logro personal, sino la continuación de una herencia familiar que ha dejado huella en el club.

Tradición familiar. / SD

Para Lucas Gil, alzar el trofeo continental es un sueño cumplido. Para el CAU Rugby Valencia, es motivo de celebración. Y para el rugby español, un mensaje claro: la nueva generación está aquí, preparada para competir y ganar en Europa.Una victoria que sabe a futuro. Y un jugador que confirma que el talento, cuando se cultiva con dedicación, puede llegar muy lejos.

Así fue la final

La actuación del equipo español en el Campeonato de Europa Sub-18 ha sido impecable desde el primer encuentro. Pero la final ante Georgia marcó un antes y un después: una batalla de resistencia, inteligencia táctica y carácter. España supo responder al empuje georgiano con un juego valiente y equilibrado, afianzando un triunfo que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

El partido, disputado en el Prague Marketa Stadium, fue un pulso constante. A pesar de enfrentarse a la potencia física de Georgia, España dominó la posesión del balón y logró mantener una intensidad de tú a tú en la melé.

El apertura español Guzmán Vinuesa abrió el marcador temprano, en el minuto 5 con un golpe de castigo (0-3). El encuentro llegó al descanso con máxima tensión: justo sobre la bocina, Georgia aprovechó una opción clara para anotar con un touch maul, consiguiendo irse al descanso solo dos puntos arriba (5-3), tras el ensayo de Luka Tsiklauri.

El momento clave del partido llegó en el minuto 50 tras una jugada agónica: un esfuerzo coral del equipo español culminó en el lado abierto con una decisiva combinación entre Enciso, Marsinyac y Vinuesa. El pequeño de los Vinuesa, fue el encargado de posar el primer ensayo para España, transformado por Alfonso Enciso, poniendo un 5-13 crucial en el marcador.

Aunque Georgia respondió con un golpe de castigo, España mantuvo la calma y siguió sumando con el pie. En el minuto 64, Guzmán Vinuesa demostró temple al palo con un golpe de castigo (que falló), pero Alfonso Enciso sí acertó en el minuto 66 (8-16), dando la renta necesaria.

El partido acabó con el marcador final de 11-16 a favor de España. El pitido final desató la euforia con España robando la posesión en campo Georgiano y celebrando su primer título europeo de la historia en la categoría.

Ficha técnica

GEORGIA 11-16 ESPAÑA

Final Campeonato de Europa M18 2025

Sábado 22/11/2025 a las 18:30 // Prague Marketa Stadium

Alineación Georgia: 1.Saba MSHVILDADZE, 2. Luka TSIKLAURI, 3. Giorgi BERDZENISHVILI, 4. Andria BILANISHVILI, 5. Nikolozi CHKHORTOLIA, 6. Giorgi ZAZADZE, 7. Giorgi ARDZENADZE, 8. Mate BERUASHVILI, 9. Goga USHVERIDZE, 10. Levani BUTSKHRIKIDZE, 11. Luka TABATADZE, 12. Giorgi KEKELIA, 13. Data AKHVLEDIANI, 14. Davit AROBELIDZE, 15. Luka TCHAKUA

También jugaron: 16. Gocha PITSKHELAURI, 17. Luka BARBAKADZE, 18. Iago GUDUSHAURI, 19. Giorgi KEVANISHVILI, 20. Saba GIORGIDZE, 21. Aleksandre GAGUA, 22. Giorgi GABUNIA, 23. Giorgi MUSHKUDIANI, 24. Avtandil ZVIADADZE, 25. Mate MAKHARADZE, 26. Luka SHULAIA.

Alineación España: 1.Ignacio NAVARRETE, 2. Jon GERRIKABEITIA, 3. Lucas OFFICIAL, 4. Markel ODRIOZOLA, 5. Unax CARBALLO, 6. Miguel NARVARTE, 7. Nicholas GOLDSPINK, 8. Unax SALVADOR, 9. Bernat FERNÁNDEZ, 10. Alfonso ENCISO, 11. Ignacio MORENO, 12. Guzmán VINUESA, 13. Oriol MARSINYAC, 14. Lucas GIL, 15. Telmo FISHER, 16. Martí HOMAR, 17. Federico CEJUDO, 18. Chidera IBEOBA, 19. Mark MISKA, 20. Pau VILCHES, 21. Alvaro HERNANDO, 22. Diego MOREIRA, 23. Martín TOCA, 24. Gorka CAGIGAL, 25. Marcos LOPEZ, 26. Álvaro RUEDA.

Marcador: Min 5 Puntapié de castigo Guzmán VINUESA [12 ESP] 0-3// Min 30 Amarilla Giorgi ARDZENADZE [7 GEO]// Min 35 Ensayo Luka TSIKLAURI [2 GEO] 5-3// Min 36 Puntapié de castigo Guzmán VINUESA [12 ESP] 5-6// Min 50 Ensayo Guzmán VINUESA [12 ESP] y transformación Alfonso ENCISO [10 ESP] 5-13// Min 57 Puntapié de castigo Levani BUTSKHRIKIDZE [10 GEO] 8-13// Min 66 Puntapié de castigo Alfonso ENCISO [10 ESP] 8-16// Min 70 Puntapié de castigo Giorgi GABUNIA [22 ESP] 11-16.