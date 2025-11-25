El Léleman Conqueridor se examina en diciembre

La cuenta atrás para cerrar el año ha comenzado desde esta misma semana para el Léleman Conqueridor Valencia. El equipo se enfrenta al mes más complicado con siete partidos en 22 días. El sábado 29 de noviembre el reloj se pondrá en marcha y comenzará el examen más exigente para los valencianos, que tendrán que enfrentarse a todos los rivales de la zona alta y debutar en la CEV Challenge.

Los de Zanini no tendrán mucho margen de error si quieren mantenerse en la lucha por el liderato y el primer rival precisamente es el gran favorito al título. Las alarmas se encienten porque este sábado el equipo recibirá la visita de CV Guaguas en Nou Moles. El conjunto de Sergio Camarero solo ha concedido dos sets en cinco jornadas y es la bestia negra del Conqueridor. El histórico en los últimos años entre ambos equipos refleja hacia donde se decanta la balanza. Cinco partidos consecutivos ganados por 3-0 para los amarillos.

Será el primer partido de Zanini en Superliga contra este rival y la motivación del equipo para empezar esta cuesta de diciembre será clave. Nou Moles dictará sentencia y despedirá al equipo para las siguientes tres jornadas. El Léleman Conqueridor viajará a Tarragona para enfrentarse el miércoles al último clasificado en un Pabellón Sant Pere i Sant Pau que el año pasado alargó la victoria de los valencianos hasta el quinto set.

También tendrán que hacer frente a Conectabalear CV Manacor fuera de casa antes de uno de los partidos más esperados de la historia del club. El debut europeo se producirá el 9 de diciembre ante el Fino Kaposvár, donde el equipo tratará de traer a un resultado positivo para la vuelta de enero en casa. Cuatro días después Pamesa Teruel esperará en Los Planos a un desgastado Conqueridor.

La jornada 10 y 11 de Superliga para despedir el año se disputarán en Nou Moles con el equipo enfrentándose al Grupo Herce Soria. Los de Toribio siempre se muestran correosos y candidatos cada temporada al título. Actualmente ocupan la segunda posición y llegarán a la jornada 10 después de enfrentarse a Servigroup Playas de Benidorm.

El 20 de diciembre se despedirá la Superliga hasta 2026 en Nou Moles frente a Unicaja Costa de Almería. Será el momento para hacer balance de objetivos en la temporada con tres batallas en juego. El Conqueridor sabrá si estará presente en la Copa del Rey que se celebra en casa. El debut en Europa marcará un hito histórico y se conocerá si el equipo llega con vida al partido de vuelta. Y por último la clasificación de la Superliga dejará un claro reflejo de dónde está cada equipo a mitad de temporada después de un calendario que pone a prueba al Conqueridor.