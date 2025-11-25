Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEPORTE ADAPTADO

El seleccionador nacional Abraham Carrión impartirá un taller práctico de baloncesto en silla de ruedas

La actividad tendrá lugar este miércoles, a las 12:30 horas, en el pabellón de la sede La Inmaculada de Torrent (C/ Ramiro de Maeztu, 14)

El entrenador del BSR Amiab Albacete y seleccionador nacional de baloncesto en silla de ruedas, Abraham Carrión, durante un entrenamiento del BSR Amiab Albacete.

El entrenador del BSR Amiab Albacete y seleccionador nacional de baloncesto en silla de ruedas, Abraham Carrión, durante un entrenamiento del BSR Amiab Albacete. / EFE/ Manu

Claudia Arce

Valencia

 La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia (UCV) celebrará este miércoles 26 de noviembre, a las 12:30 horas, un taller práctico sobre metodología de entrenamiento en baloncesto en silla de ruedas. La actividad tendrá lugar en el pabellón de la sede La Inmaculada de Torrent (C/ Ramiro de Maeztu, 14).

La sesión será impartida por Abraham Carrión, seleccionador nacional de baloncesto en silla de ruedas y reciente ganador de la medalla de oro en el Campeonato de Europa. Carrión dirigirá un entrenamiento centrado en la metodología, los fundamentos técnicos y las adaptaciones específicas que requiere esta disciplina, en la que España se ha consolidado como un referente internacional.

Junto a él participará Víctor Carnero, entrenador del AGC UPV de 1ª División y coordinador de la Asociación Asistencia y Deporte Inclusivo de Valencia (ADIV). Carnero subrayará la importancia del deporte adaptado en la formación de los futuros profesionales de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como su creciente relevancia y proyección laboral.

Este taller permitirá a los asistentes conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en equipos de élite de baloncesto en silla de ruedas, además de profundizar en las demandas, particularidades y oportunidades que ofrece este ámbito del deporte adaptado.

