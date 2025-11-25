El seleccionador nacional Abraham Carrión impartirá un taller práctico de baloncesto en silla de ruedas

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia (UCV) celebrará este miércoles 26 de noviembre, a las 12:30 horas, un taller práctico sobre metodología de entrenamiento en baloncesto en silla de ruedas. La actividad tendrá lugar en el pabellón de la sede La Inmaculada de Torrent (C/ Ramiro de Maeztu, 14).

La sesión será impartida por Abraham Carrión, seleccionador nacional de baloncesto en silla de ruedas y reciente ganador de la medalla de oro en el Campeonato de Europa. Carrión dirigirá un entrenamiento centrado en la metodología, los fundamentos técnicos y las adaptaciones específicas que requiere esta disciplina, en la que España se ha consolidado como un referente internacional.

Junto a él participará Víctor Carnero, entrenador del AGC UPV de 1ª División y coordinador de la Asociación Asistencia y Deporte Inclusivo de Valencia (ADIV). Carnero subrayará la importancia del deporte adaptado en la formación de los futuros profesionales de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como su creciente relevancia y proyección laboral.

Este taller permitirá a los asistentes conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en equipos de élite de baloncesto en silla de ruedas, además de profundizar en las demandas, particularidades y oportunidades que ofrece este ámbito del deporte adaptado.