Este es el calendario deportivo del fin de semana

Cada semana vamos a informar a nuestros lectores del amplio menú a degustar en diferentes deportes y competiciones de ámbito nacional de los equipos de la Comunidad Valenciana.

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División. En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem.

Liga ACB: No hay competición, por la disputa de la primera Ventana de clasificación ante Dinamarca y Georgia para la Copa del Mundo 2027. España se medirá a Dinamarca en la localidad de Farum este jueves 27 de noviembre (18:30 horas) y a Georgia, en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, domingo 30 a las 19:45 horas (18:45 en Canarias). Ambos encuentros se podrán seguir en directo por Teledeporte.

Primera FEB: No hay jornada.

Segunda FEB: No hay jornada.

Tercera FEB: Novena jornada. En el Grupo EA estos son los emparejamientos: Fundació Caixa Rural Vila-real - C.B. Puerto Sagunto, sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas; CB Morvedre - Topsurface NB Paterna, sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas; Bauhaus Godella - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, sábado 29 de noviembre a las 18:15 horas; Socage Jovens L’Eliana - CB Jovens Almàssera, sábado 29 de noviembre a las 19:30 horas; Cemalu Aldaia - Picken Claret, domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas; Amics Castelló B - The Fitzgerald El Pilar, domingo 30 de noviembre a las 18:45 horas; BC Peñíscola - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas.

En el Grupo EB: Maristas Valencia - Decprocon Carolinas, sábado 29 de noviembre a las 18:15 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - Personalhome Adesavi, sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas; CMG Hidráulica NB Torrent - ESET Onttinet, sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas; Lucentum Alicante - Velabasket CB Sueca, domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas; Rigalli Alginet - C.A. Montemar, domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas; CBI Elche - Servigroup Benidorm, domingo 30 de noviembre a las 18:45 horas.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A.

Grupo B.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket – Ingeniería Ambiental CAB Estepona, domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas en el Roig Arena.

Liga Femenina Challenge: Fustecma NBF Castelló – Domusa Teknik ISB, sábado 29 de noviembre a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Fernando Úbeda (Grapa); OSES Construcción - La Cordà de Paterna NB, domingo 30de noviembre a las 12:00 horas.

Liga Femenina 2: Picken Claret – ESCO Grupo Femenino Alcorcón, sábado 29 de noviembre a las 17:30 horas en el Pabellón de la Universitat de València.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood

Grupo A.

Grupo B.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Caserío Ciudad Real - Horneo EÓN Alicante (sábado 29 de noviembre a las 16:30 horas).

Liga Guerreras Iberdrola: La competición se paraliza hasta el 17 de diciembre por la disputa del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2025, que se disputa del 26 de noviembre al 14 de diciembre, con Alemania y Países Bajos como anfitriones.

División de Honor Oro Femenina: BM Ikasa Boadilla – Grupo USA Handbol Mislata (sábado 29 de noviembre a las 19:45 horas).

División de Honor Plata Masculina: Duodécima jornada, Cajasol Sevilla BM Proín - Fundación Agustinos Alicante, sábado 29 de noviembre a las 19:30 horas; Balonmano Alcobendas - Servigroup Benidorm, sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas; Fertiberia Puerto Sagunto – Barça Atletic, sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas, en el Pabelló Port de Sagunt.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Décima jornada, duelo provincial entre el Handbol Onda y el Club Balonmano Almassora (sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas, en el Pabellón Víctor Cabedo de Onda); Handbol Sant Joan Despí A - Atticgo Elche (sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas).

Primera División masculina, Grupo E.

Rugby

Enfrentamientos en la segunda jornada de la Copa del Rey.

Grupo B: CR Huesitos La Vila – Inexo el Salvador, domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio de El Pantano.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

En el Grupo C: Gernika Rugby Taldea – Valencia RC, domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas.

En el Grupo D: FibraValencia Les Abelles – Silicius Alcobendas Rugby, domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia – Barcelona Universitari Club (BUC), sábado 29 a las 16:00 horas en el campo de rugby del Turia.

División de Honor B Femenina: No hay jornada este fin de semana. La competición volverá el 13 de diciembre.

Voleibol

Superliga Masculina: Sexta jornada: Léleman Conqueridor Valencia - CV Guaguas, sábado 29 de noviembre a las 19:00 en el Polideportivo Nou Moles; Unicaja Costa de Almería - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 29 de noviembre a las 17:30 horas.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: Rodi Balafiá Vólei Lleida - CV GEMAVI Vinaròs, sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas; derbi provincial entre UBE L'Illa Grau y CV Mediterráneo Castellón, sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Ciudad Deportiva Chencho.

En el Grupo C: Conqueridor Valencia - Cox Energy CV Collado Villalba, sábado 29 de noviembre a las 15:30 horas en el Polideportivo Nou Moles; Mintonette Almería - Club Voleibol Almoradí, sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas; Familycash Xátiva Voleibol - Cox Energy CV Collado Villalba, domingo 30 de noviembre a las 11:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de Xàtiva.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: Grau Élite Cementos - CV Zaragoza, sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera.

En el Grupo C: Algar Surmenor - CV Paterna Liceo, sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas; Fedes Ascensores La Laguna - Camporrosso Finestrat Medsur, sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas; Guía CDV UFP Canarias - Servigroup Playas Benidorm, sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas; Grupo Renovak CV Sant Joan - Clínica Inmuv. Descubre Fuentes, sábado 29 de noviembre a las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta la clasificación y los horarios de la jornada:

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Club Voleibol Cartama - Ahora Vóley Xátiva, sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas.

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Decimotercera jornada en el Grupo 1, Universitat d’Alacant Atlético San Vicente – Linia 22 Stern Motor, sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas en el Campo de Hockey Hierba Universidad de Alicante.

Grupo 2: CH Carpesa – Pedralbes HC, sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró; CD Giner de los Ríos – Egara 1935, sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: FC Barcelona - CD Giner de los Ríos, sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas; Club Egara - CH Xaloc, sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas.

En el Grupo 2: RC Jolaseta - Universitat d'Alacant Atlético San Vicente, sábado 29 de noviembre a las 13:00 horas; Club de Campo Villa de Madrid - Valencia CH, sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas.

Hockey patines

Liga OK: Barça – AITEX PAS Alcoi, viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal Francisco Laporta de Alcoy.

Liga OK Plata Sur: Club Patín Alcobendas - Sporting Alcoi Erum, domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig – DP Bereguela Axiltec, sábado 29 de noviembre a las 20:15 horas en la Pista Cubierta del Polideportivo de San Vicente.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig – Gestas de España CHP Aluche, sábado 29 de noviembre a las 18:00 hora en la Pista Cubierta del Polideportivo de San Vicente; P.A.S Alcoi – Club Patín Alcobendas, domingo 30 de noviembre a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Francisco Laporta de Alcoy.

Fútbol sala

Primera División: En la duodécimajornada de competición: Servigroup Peñíscola - Industrias Santa Coloma, viernes 28 de noviembre a las 20:45 horas en el Pabellón Juan Vizcarro; Family Cash Alzira - Quesos El Hidalgo Manzanares, domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas.En el Palau d'Esports de Alzira.

Segunda División: Levante UDFS - CD Burela FS, sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Paterna.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón – U.D.C. Txantrea K.K.E. , sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas en el Pabellón Chencho.

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent - OtxartabeCD, domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal del Polideportivo de Picaseent.

En el Grupo 3, CFS Bisontes de Castellón – Industrias Santa Coloma, sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló; Ye Faky FS - Sant Quirze Vallés Asociación Española de Fúbtol Sala, sábado 29 a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal del Polideportivo de Cocentaina; Hospitalet Bellsport - CFS Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 29 a las 18:00 horas ; Nunsys El Pilar – CE Futsal Gestoría Luis Mataró, sábado 29 a las 18:15 horas en el Pabellón del Colegio El Pilar; Cerezo Futsal Lleida - Canet FS , sábado 29 a las 19:30 horas.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía – CD Cobisa FS ‘A’, sábado 29 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Camilo Cano.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: En la Jornada 7, CN Las Palmas - C. Waterpolo Turia, sábado 29 de noviembre a las 15:30 horas.

Primera División Femenina, Grupo A: Club Waterpolo Turia -CN Barcelona, sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas en la piscina del Polideportivo Municipal de Nazaret.

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Waterpolo Elx Celeste – DN Portugalete, sábado 29 de noviembre a las 13:30 horas en el Pabellón Municipal Esperanza Lag; Club Nou Godella Natación - CD Waterpolo Málaga, domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en la Piscina Municipal SanAntonio de Benageber.

Otros eventos deportivos

- Pilota Valenciana : Finales de la Copa Caixa Popular Pro2 de raspall i escala i corda. Trinquet del Genovés, a las 10:30 horas, final de la Copa Caixa Popular d'escala i corda Pro2: Joan Orts y Àlvaro Mañas (Ayuntamiento de Vila-real) contra Lostado y Morret (CPV Petrer). A las 12:00 horas será la final de raspall Pro 2: Bonillo, Marc O. i Terrades (Ondara-Portal de la Marina) contra Terrades II, Momparler i Javier (Castelló).

- Balonmano : Jornada de Balonmano Calle organizada por el Balonmano Mislata. Sábado 29 de noviembre en el parking del Pabellón La Canaleta de 15:30 a 17:30 horas.

-Atletismo: . II Control Sub14 ST JECV Alicante / Petrer (Alicante). Fecha: 29/11/25. Organiza: C.A.Petrer Capet

. I Control Sub16 ST JECV Alicante / Elche (Alicante). Fecha: 29/11/25. Organiza: C.A.Juv.Atlética Elche

. Campeonato Provincial Sub-14 de P.Combinadas JECV Valencia / Valencia (Jardín del Turia). Fecha: 29/11/25. Organiza: C.A.Quart de Poblet

. Final Cadete (Sub16 ) Individual ST JJMM / Valencia (Jardín del Turia). Fecha: 29/11/25 / Hora: 16:30 .Organiza: Delegación Valencia

. Criterium Autonómico de Marcha en Pista JECV 2025 / Valencia. Fecha: 30/11/25. Organiza: Delegación Valencia

. Campeonato Autonómico por Clubes Sub.20 ST / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 30/11/25. Organiza: C.A.Poblats Maritims

. Campeonato Autonómico de Maratón / Alicante. Fecha: 30/11/25. Organiza: C.A.Montemar

. Maratón Internacional Elche (Alicante). Fecha: 30/11/25, a las 09:00 horas. Organiza: C.A.Montemar.

. Lliga de Muntanya València Sud. 25/26. Desde el domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 8:00 hasta el domingo, 22 de febrero de 2026 a las 8:00 en Tabernes de Valldigna.

. XI Trail Tres Tossals Gata de Gorgos CTM 25/26. Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 8:30 en Gata de Gorgos (Alicante).

. 9ª Trail Senglars, La Mola Extrem, Favara, Lliga de Muntanya València Sud. 25/26. Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 9:00 en Favara (Valencia).

. 11Trail el Ventós. Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 9:30 en Agost (Alicante).

- Polideportivo : Esports al barri IDE Castellar-Oliveral, de 10:00 a 14:00 horas en el IDE Castellar-oliveral, Poblados del Sur.

- Motor : 25º Rallye Ciudad de Valencia – Memorial Javi Sanz 2025. Los días 28 y 29 de noviembre. La Ceremonia de Salida será en el Palau de la Exposició el viernes 28 a las 18:00 horas donde habrá, además de firma de autógrafos de los participantes, actuaciones regionales y la presentación de cada equipo por el speaker Oficial del SuperCampeonato de España de Rallyes, en un espectáculo de luz y sonido acompañado de muchos aficionados. La Ceremonia de Entrega de Trofeos tendrá lugar al final del rallye en Alaquás, el sábado sobre las 22:00 horas.

En el Circuit Ricardo Tormo estará la base operativa de la carrera y los Parques de Asistencia de todos los equipos participantes, con sus box mecánicos para dejar siempre a punto antes de cada sección a sus vehículos para que continúen todo el sábado participando en la prueba, en esos duros 8 tramos cronometrados, y que puedan llegar al final en Alaquás después de casi 460 Km de recorrido desde las 7:30 horas .

-Baloncesto : MiniCopa Endesa - Primera fase. Un total de 16 conjuntos lucharán del 28 al 30 de noviembre en la Primera Fase de la Minicopa Endesa de Valencia por una de las 6 plazas que les permita disputar el título en Valencia 2026.

- Ciclismo : Este domingo, 30 de noviembre, a las 11:30 horas, arrancará una nueva edición de Riba-roja Pedaleja, una jornada festiva y deportiva destinada a toda la familia para fomentar el uso del transporte sostenible y sensibilizar sobre la seguridad vial. La salida será desde la explanada del CIJ y recorrerá un circuito urbano hasta La Cebera.

. IV Trofeu Social Rafelbunyol. Sábado 29 de noviembre.

. Copa BMX CV el Campello. Domingo 30 de noviembre.