"Mi debut en los Juegos Olímpicos de Londres fue mucha sorpresa”

Gedeón Guardiola Villaplana (Petrer - Alicante -, 1 de octubre de 1984), toda una leyenda del balonmano se despidió de las pistas al final de la pasada temporada para recalar en el banquillo del Balonmano Elda CEE de Primera Nacional, conjunto que lidera la clasificación de su Grupo E tras la disputa de once jornadas de Liga, con diez victorias y un empate y ninguna derrota.

Con la selección española, Gedeón Guardiola ha sido clave en los éxitos de los Hispanos desde que llegase al equipo nacional un 3 de noviembre de 2011, en un Suecia - España en el Max Schmeling Halle de Berlín en un encuentro amistoso de Supercopa. A su retirada, llevaba acumulados 204 internacionalidades y 240 goles y varias medallas de oro, plata y bronce en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos.

A nivel de clubes, el pivote dio sus primeros pasos en el Balonmano Petrer, en 1996, dando el salto al Balonmano Valencia en 2001. Desde ahí, la Sociedad Deportiva Teucro (2005-2008), el Balonmano Ciudad de Logroño (2008-2009) y el Portland San Antonio (2009-2012), sus últimos destinos en España antes del salto al balonmano alemán. En Alemania, tres equipos disfrutaron de su juego: el Rhein-Neckar Löwen (2012 a 2020), el TBV Lemgo (2020 al 2023), y el HC Erlangen (del 2023 al 2024). En esa primera etapa levantó una Copa EHF (2013), dos Ligas alemanas (2016 y 2017), una Copa alemana (2018) y tres Supercopas alemanas (2016, 2017 y 2018); mientras que sería en su segunda etapa en la que ganaría, en 2020, la Copa de nuevo.

Tras su paso por territorio teutón, Gedeón Guardiola volvió a España, a un Viveros Herol Nava en el que colgó las zapatillas al final de la temporada 2024/2025.

¿Cómo empezaste en el balonmano?

Empecé en el balonmano porque lo descubrí en el cole aquí en Petrer (Petrel en castellano), mi pueblo. Nos gustó muchísimo tanto a mi hermano como a mí, nos llamó muchísimo la atención desde el primer momento y ya fue todo rodado: intentar jugar con los amigos del cole y meternos en la escuela deportiva de balonmano que había en el pueblo, vinculada con el balonmano Petrer. Así que todo fue a partir de descubrir el balonmano en el colegio, en la clase de educación física.

Tras pasar por varios clubes españoles recalas en la Liga alemana, ¿qué diferencias existen entre ambas competiciones?

En la Liga alemana lo que se ve es mucha solidez en el sentido de la estructura deportiva como clubes y como entidad. Los aficionados se sienten muy identificados con sus clubes, que suelen ser los de la ciudad o zona donde se vive, y hay mucha tradición de balonmano, la gente mayor arrastra a sus nietos, los nietos arrastran a los padres y entonces se crea un vínculo muy cercano entre el club de balonmano de la zona y los aficionados. Además hay todo un espectáculo alrededor del partido, antes hay una buena música, grandes pantallas donde se ponen videos, buenas animaciones. Te puedes pasar allí el día comiendo y bebiendo. En todos los pabellones se montan carpas fuera del pabellón el día del partido y se crea un ambiente muy chulo, muy chulo.

Tu trayectoria con la selección española, Los Hispanos, es envidiable. 204 internacionalidades y 240 goles, oro en el Mundial 2013, oros en los Europeos 2018 y 2020 y platas en los de 2016 y 2022 y bronces en el Europeo 2014, el Mundial 2021 y 2023 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué recuerdas de todos estos éxitos?, ¿con cuál de ellos te quedarías?

Bueno, me quedaría con todos los éxitos, la verdad. Sin embargo, me quedo más con los momentos malos que hemos tenido con la selección porque creo que es lo nos ha hecho después ganar tanto. Recuerdo que quedarnos fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fue un palo muy duro para una generación que lo estábamos haciendo muy bien y que teníamos mucha proyección. Ese varapalo nos hizo rehacernos y, a partir de ahí, empezamos a ganar los Europeos, logramos la medalla de bronce en Tokio y durante muchos años llegamos a las semifinales de todos los campeonatos disputados, optando a medallas. En verdad ha sido una época muy buena de los Hispanos.

Debutas en unos Juegos Olímpicos en Londres 2012, ¿qué supuso para ti?

Mi debut en los Juegos Olímpicos de Londres fue mucha sorpresa. Llevaba prácticamente cuatro meses solo en la selección, no estaba en la estela de llegar a ese ciclo olímpico y no tenía pensado llegar tan lejos, pero en cuanto entré en la selección todo me salió bien, me acoplé muy bien al equipo en un Europeo cuatro meses antes de los Juegos y el seleccionador contó conmigo para ir a Londres 2012. Hay deportistas que piensan durante muchos años en llegar a un ciclo olímpico, pero lo mío fue cuestión de cuatro meses, de repente me veía ya en Londres, con los mejores deportistas del mundo y fue un impacto bastante fuerte. Lo disfruté mucho, lo tengo muy presente aún y estoy muy agradecido por esa oportunidad.

Gedeón Guardiola, con la selección española en 2012. / EFE

Te quedas fuera de los Juegos Olímpicos de París por lesión, ¿cómo lo afrontaste?

Mal, la verdad, porque iba a ser el capitán de la selección española en unos Juegos Olímpicos, en los que pensaba que iba a ser mi última gran competición con España, iba a cerrar un ciclo muy chulo, la retirada ideal, pero me lesioné en la primera concentración y, aunque intenté recuperarme, no pude seguir el ritmo de una selección que fue avanzando. Fue un golpe duro en el momento que pasó porque para un deportista que sueña estar otra vez en los Juegos Olímpicos es duro no poder estar. Lo pude superar gracias a la familia y a los amigos y volviendo a entrenar con normalidad.

Te retiraste de las pistas al final de la temporada 2024/2025 y en marzo de 2025 te conviertes en el entrenador del Balonmano Elda CEE (Centro Excursionista Eldense) de Primera Nacional para la temporada 2025-2026, ¿qué tal esta primera experiencia como entrenador? ¿qué objetivos te planteas con este equipo?

La experiencia como entrenador está siendo buena, estoy aprendiendo mucho porque por mucha experiencia que tenga como jugador en alto nivel, ahora estoy aprendiendo a ser entrenador, encima en Primera Nacional, la tercera categoría nacional. Me gusta enseñar a mis jugadores todo lo que he aprendido durante años anteriores con otros entrenadores, con muy buenos entrenadores y estoy intentando plasmarlo lo mejor posible y que ellos lo entiendan. Por ahora estoy muy contento, creo que los chicos también lo están conmigo y el club también.

Es un club con ambición y yo también soy un entrenador con ambición, por lo que quiero llegar lo más alto posible con ellos. Por ahora la temporada está yendo bien, pero estamos prácticamente el inicio y estoy disfrutando del camino, que creo que va a ser muy largo y, sobre todo, muy duro, donde va a haber altibajos y vamos a ver cómo superamos los baches que nos vengan en en el futuro.

¿Cómo es tu día a día tras tu retirada de las canchas?

Ahora me estoy dedicando al setenta por cien a entrenar al primer equipo del Centro Excursionista Eldense y al Juvenil B y el otro treinta por ciento lo dedico a estudiar la carrera de psicología. Llevo varios años con ella y me está gustando, estoy aprendiendo muchísimas cosas, tanto de los profesores como del temario y es una carrera que me gustaría acabar, incluso en un futuro poder ejercer de psicólogo tanto en el ámbito deportivo como en el clínico.

Gedeón guardiola y su cuerpo técnico, con la plantilla del equipo de Primera Nacional. / CBM Elda Centro Excursionista Eldense

Gedeón Guardiola, con la plantilla del equipo Juvenil. / CBM Elda Centro Excursionista Eldense

Los gemelos Guardiola separaron sus caminos en 2005, cuando Gedeón fichó por el Teucro e Isaías se fue al Naturhouse de Logroño. La pasada temporada volvisteis a coincidir en el Balonmano Nava de Segovia. ¿Con él jugaste en varios equipos, cómo fue esta experiencia?

Mi hermano y yo es verdad que hemos tenido una vida paralela, nos hemos dedicado los dos al balonmano y cuando nos hicimos profesionales, hubo temporadas que jugamos separados, cada uno en un equipo, y varias en las que jugamos en el mismo club tanto aquí en España como en Alemania. Nos hemos reencontrado varias veces y ha sido una experiencia muy buena. Cuando hemos estado separados hemos aprendido mucho de otras personas, de otros entrenadores, otros compañeros y cuando nos hemos juntado otra vez en un mismo equipo, hemos llevado esas experiencias y las hemos compartido el uno con el otro. Creo que donde hemos estado, en todos los clubes que hemos jugado, tienen muy buena sensación de nosotros, muy buen recuerdo porque nos hemos dedicado en cuerpo y alma a hacerlo lo mejor posible ahí donde hemos estado. Ha sido una experiencia muy bonita, pero no hemos planificado nunca nada, y la casualidad nos ha llevado también a retirarnos a la vez. Hemos tenido una retirada juntos y ha sido muy bonito para nosotros y para nuestros familiares. Ha sido una experiencia, un camino paralelo muy bonito, donde también hemos tenido altibajos. Ahora que nos hemos retirado, echamos la vista atrás y vemos que lo hemos superado y estamos muy contentos de nuestra carrera deportiva.

Isaías y Gedeón Guardiola durante su última temporada en activo con el Viveros Herol BM Nava. / BM NAVAS

¿Qué papel juega la Fundación Trinidad Alfonso en el desarrollo profesional de los clubes y deportistas de la Comunidad Valenciana?

Lo de la Fundación Trinidad Alfonso son palabras mayores. Yo creo que una Fundación de ese calibre que apoya el deporte, sobre todo a la gente joven para darle la oportunidad de desarrollarse lo mejor posible en sus deportes, ayudar económicamente a esos chicos que tienen el sueño y sobre todo en deportes minoritarios, es fundamental y estamos superagradecidos tanto los clubes como los deportistas que han experimentado su ayuda.

El Proyecto FER Futur, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, canaliza la detección y la gestión del talento entre los deportistas más jóvenes de la Comunitat Valenciana, ¿conoces el proyecto?, ¿piensas que es un buen impulso para los jóvenes deportistas?

Yo he estado colaborando con ellos varias veces y estoy supercontento del trato que tienen y de su afán por ayudar a esos deportes minoritarios y a esos chicos que en un futuro van a ser el referente de muchos. Las palabras se quedan cortas al hablar sobre ellos. Espero que sigan adelante durante muchos años, que colaboren y sigan apoyando a estos deportistas que en un futuro nos van a dar muchas alegrías.

Compaginaste estudios universitarios, grado en psicología, con el deporte de élite, ¿es importante prepararse para un futuro después del deporte profesional?

Es fundamental prepararse y formarse durante la vida deportiva de cualquier deportista. La vida deportiva es un momento de éxito, en el que todo el mundo te alaba y parece que tienes el mundo cogido con tus propias manos, pero cuando se acaba el mundo deportivo, la realidad es otra. Se debe tener algo, un plan para ese futuro que puede ser inmediato porque la vida deportiva es muy corta. Yo recomiendo a todo el mundo formarse, ya sea como entrenador como es mi caso o en algún ámbito que les guste mucho, que les llame la atención, que se sientan cómodos con ello. Eso es fundamental porque cuando eres deportista de élite debes hacer cosas que te gusten mucho, que te llamen muchísimo la atención, porque cuando estás cansado y estresado del deporte o de la competición, no te vas a poner a hacer cosas que te cuestan estudiar. En momentos difíciles tienes que estudiar materias que te llaman muchísimo la atención y que te cuesten poco.

Uno de tus hijos juega al balonmano, ¿te gustaría que siguiera tus pasos y se convirtiera en deportista de élite?

Mi hijo mayor juega al balonmano y mi hija pequeña hace gimnasia. Me encanta que hagan deporte y si se pueden dedicar a esto pues bienvenido sea, pero yo no les voy a forzar nunca a tener éxito vital, éxito forzoso, sino que lo hagan con disfrute, con ganas y que, sobre todo, hagan compañeros, compañeros para toda la vida como los que he hecho yo a raíz del balonmano.