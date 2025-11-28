Léleman Conqueridor recibe al CV Guaguas en el mes más exigente

Llega el mes más complicado de la temporada para el Léleman Conqueridor con siete partidos en el horizonte. Seis de ellos correspondientes a la Superliga, donde se determinará si el equipo consigue clasificarse para la Copa del Rey y si mantiene el pulso en la parte alta de la tabla. Así como el ansiado debut europeo, que se producirá el 9 de diciembre fuera de casa contra el Fino Kaposvár.

Llega el líder a Nou Moles

Pero antes toca despedir noviembre con uno de los partidos más exigentes de la temporada. La sexta jornada de Suerliga enfrentará a los valencianos contra CV Guaguas en un duelo que podrá verse en Nou Moles a partir de las 19:00 horas. Aunque sea la primera vez del conjunto grancanario en esta instalación, no necesitan mucha presentación. Los líderes llegan con 15 puntos incontestables y tan solo dos sets en contra. Son los vigentes campeones y el rival a batir en las últimas temporadas.

Superar al CV Guaguas parece una quimera para el Léleman Conqueridor en los últimos años. El histórico en los últimos años entre ambos equipos refleja las dificultades que experimentan los valencianos ante su bestia negra. En los últimos seis partidos solo han podido hacerle un set a los de Sergio Camarero, que han ganado cinco de ellos por 3-0. Para romper esta balanza se han añadido nuevos elementos al tablero. Las plantillas de ambos equipos son similares pero con piezas nuevas esta temporada, donde el cambio más significativo se produce en el banquillo del Conqueridor. Será la primera vez que Zanini tome las riendas ante este rival, uno de los rivales a los que todavía no se ha enfrentado desde su llegada al club.

Así llegan los equipos

Ambos equipos llegan a este duelo después de cosechar sendos triunfos en la quinta jornada. El Léleman Conqueridor se llevó el derbi de la Comunitat Valenciana ante Servigroup Playas de Benidorm (3-0) y CV Guaguas hizo lo propio ante uno de los candidatos al título, Conectabalear CV Manacor. Dos partidos que han servido esta semana para que se colaran en el Siete Ideal, tanto Pernambuco por el lado valenciano, como Martín Ramos por el conjunto grancanario.

El calendario del equipo valenciano

Será la primera piedra de toque antes de un mes cargado de partidos que van a marcar la trayectoria del equipo. Después de medirse al primer clasificado, los valencianos viajarán a Tarragona para sacar algo positivo del Pabellón Sant Pere i Sant Pau, donde el año pasado sufrieron para ganar en el quinto set. El equipo continuará desplazándose para enfrentarse a otro de los rivales directos, CV Manacor. Mientras que el debut en la CEV Challenge llegará el 9 de diciembre en Hungría. El cuarto partido consecutivo lejos de Nou Moles será en la novena jornada ante Pamesa Teruel y en el regreso a casa se tendrán que batir contra otro de los equipos que aspiran al título, Grupo Herce Soria. El año se despedirá ante Unicaja Costa de Almería con una clasificación de Superliga que evidenciará dónde está el equipo para la segunda vuelta