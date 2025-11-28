COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a Gedeón Guardiola
Gedeón Guardiola Villaplana (Petrel, Alicante, 1 de octubre de 1984), toda una leyenda del balonmano se despidió de las pistas al final de la pasada temporada
1- ¿Color favorito?
Azul
2 – Comida y bebida que más te gustan
Paella y vino
3- ¿Escritor preferido?
Joan Espinosa
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
El hombre en busca de la felicidad
5- Actor preferido
Will Smith
6- Película
Transformers
7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?
En casa
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
Indie español
9– Cantante favorito
Viva Suecia
10 - Deporte favorito
Balonmano y tenis
11 - Deportista admirado
Rafa Nadal
12 - ¿Viajar con amigos o familia?
Con la familia
13- Destino favorito
Granada
14 - Algún hobby o pasatiempo
Los cafés de especialidad
15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?
El sol
