Así vivieron el Nacional de Clubes de Campo a Través las campeonas Sub-16 del Safor Teika

La primera carrera del Campeonato de España de Clubes de Campo a Través, celebrada en Burgos, correspondía a la categoría Sub-16 femenina, con 52 equipos en competición. Las jóvenes atletas del C.A. Safor Teika lograron el título de campeonas de España con un total de 85 puntos, por delante del Oviedo Atletismo (122) y del Playas de Castellón (128). El equipo estuvo formado por Adriana Solanes (5.ª), Erika Llorca (7.ª), Paula Cabanilles (35.ª), Zoe Isabel White (38.ª) y Àngels Ferrando (58.ª). Solo Àngels Ferrando repetía título respecto al año pasado; el resto debutaba en la categoría, un detalle que hace todavía más grande este triunfo y evidencia la proyección del grupo de cara a la próxima temporada.

En esta entrevista hablamos con las cinco protagonistas para conocer cómo vivieron la carrera, cómo se preparan y qué esperan del futuro.

Habéis hecho historia. ¿Cómo os sentís después de colgaros la medalla de oro?

Pues las cinco nos sentimos muy satisfechas y orgullosas de todo el trabajo que hemos hecho. Somos conscientes de que llegar a un Campeonato de España es complicado, y quedar primeras es incluso más. Así que estamos muy contentas por nuestro trabajo.

La carrera no fue nada fácil: frío, viento… ¿Cómo lo vivisteis?

La verdad es que el viernes vimos unas fotos de que estaba todo lleno de nieve y nos asustamos un poco. El día de antes hacía más calor, pero el día de la carrera hacía bastante frío, sobre todo por el viento. Refrescaba mucho y, a la hora de quitarnos la ropa y todo, costaba. El clima no ayudó pero finalmente fue bien.

¿Cómo es vuestra preparación en el día a día? ¿Cómo combináis estudios, entrenamientos y descanso?

Para mí lo más importante es saber llevar los estudios y el entreno, ese equilibrio es complejo. A veces nos faltan horas: acabas el día y aún tienes que hacer deberes o llegas cansada de entrenar y no tienes ganas de hacer nada. Al final es saber cómo compaginarlo. Si haces eso, luego cuidas la alimentación, descansas bien… y ya está, es eso.

¿Cómo os veis en el futuro? ¿Qué objetivos os marcáis?

Esperamos llegar lo más alto posible, seguir entrenando, compitiendo a este nivel y seguir con el deporte como lo hacemos ahora. Ojalá seguir cosechando más éxitos, pero sabemos que para ello debemos esforzarnos.

¿Tenéis algún referente que os inspire dentro o fuera del club?

El que más nos inspira es nuestro entrenador, Pau Roig, que nos motiva, nos prepara y siempre nos ayuda en todo. También nuestros padres, porque siempre vienen a animarnos a las competiciones y nos apoyan en todo. Y gente que antes estaba en el club y es de aquí, como Xavi Cabanilles, que empezó como nosotras y ahora está llegando muy lejos. Esperamos llegar tan lejos como él.