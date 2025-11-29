La Marató Elx-Alacant, l’Hèrcules i el Valencia Basket, en directe per À Punt
Per la ràdio el programa que lidera Luis Urrutia, Punt a punt, oferirà els partits del Getafe-Elx, Llevant-Atletic de Bilbao i el Cartagena-València CF
Des de les 8.50 h del matí de diumenge, À Punt retransmet la primera edició de la Marató Elx-Alacant Costa Blanca. Durant més de tres hores la radiotelevisió pública valenciana traslladarà l’espectacularitat d’esta prova que discurrirà entre les dos ciutats i que vol consolidar-se en el panorama atlètic internacional. L’eixida es realitzarà junt al Palau Altamira d’Elx i la meta estarà ubicada al moll 12 del port d’Alacant. Narrarà la carrera Ximo Tamarit que estarà acompanyat en els comentaris per María Mompó, maratoniana i membre del club atlètic Montemar organitzador de la prova, juntament amb els consistoris d’Elx i Alacant.
El Valencia Basket rep l’Estepona en À Punt
Certificada la seua participació en segona fase de l’Eurolliga femenina, el Valencia Basket continúa també amb pas ferm en la competició domèstica de la qual és el vigent campió. Diumenge, 30 de novembre a les 12.15 h, per À Punt, les de Ruben Burgos tornen a jugar a casa i ho fan rebent al Roig Arena el CAB Estepona. Un nou examen per a les taronja que, després de set jornades, es mantenen en la lluita pel lideratge de la Lliga Femenina Endesa juntament amb el Casademont Saragossa, Uni Girona i CD Ibaeta, tots amb 13 punts, sis victòries i sols una derrota. El rival, el recent ascendit Estepona, ocupa el lloc 13 amb 9 punts i tan sols dos victòries per cinc derrotes.
L’Hèrcules CF vol confirmar la millor a Tarragona
À Punt manté la seua aposta pel futbol de la 1ª RFEF Versus e-Learning. Este diumenge, a les 16 h, les càmeres de la radiotelevisió pública valenciana traslladaran tota l’emoció del Nàstic-Hèrcules, un nou examen per als de Beto Company en la seua lluïta per escalar posicions en la taula. Els alacantins ocupen el lloc que fa tretze amb dèsset punts, ja a només tres del playoff d’ascens. El conjunt català es troba dècim, sols un punt per dalt dels herculans. Narrarà el partit Raül Pina a qui acompanyarà en els comentaris Javier Subirats. L’oferta esportiva d’À Punt pel que fa a la televisió es completarà diumenge amb una nova emissió del programa Minut i resultat (23.15 h). Sergi Escrivà i el seu equip repassarà els principals duels de Primera i Segona Divisió de futbol parant especial atenció al paper dels equips valencians.
Agenda radiofònica Punt a punt més destacada de la setmana
Este divendres 28 de novembre, des de les 8 i mitja de la vesprada, el programa de ràdio que lidera Luis Urrutia Punt a punt oferirà l’emoció del partit que obri la jornada 14 de la lliga: en directe, Getafe-Elx amb la narració de Raül Pina i els comentaris de Pepe Plà viu el duel entre dos de les grans revelacions de la temporada.
Este dissabte, 29 de novembre, des de les 12 del migdia, À Punt Ràdio estarà amb el partit de la jornada, en directe, des del Ciutat de València, Llevant-Athletic de Bilbao. A més, el partit de la selecció valenciana front a la madrileña a la copa de les regions, el futbol regional, tot el poliesportiu i la pilota valenciana, des del trinquet de Pedreguer.
L'equip del programa avançarà el dijous 4 de desembre la Copa del Rei al carrusel del Punt a punt amb la segona eliminatòria per al València en l’estadi Cartagonova. Amb la narració de Luís Urrutia i els comentaris de Fernando Gómez, Charly Egea i Juanjo Rodri i la coordinació de Salva Folgado narraran el partit Cartagena-València a À Punt Ràdio.
Per últim, el divendres 5 de desembre serà el torn de l'Eurolliga de bàsquet amb la jornada 14 de la màxima competició continental que enfronta a Atenes Panathinaikos i Valencia Basket en una eixida de màxima exigència per a l'equip valencià des de les 20 hores.