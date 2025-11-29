El Servigroup Benidorm cae en Almería tras un partido irregular marcado por altibajos (3-1)

El Servigroup Benidorm cayó este sábado en el Pabellón Moisés Ruiz ante el Unicaja Costa de Almería por 3-1 (25-17, 26-28, 25-18, 25-17) en un encuentro marcado por un irregular inicio de los benidormenses, una espectacular reacción en el segundo set y un tramo final dominado por un conjunto almeriense que supo gestionar mejor los momentos clave.

Era un duelo directo por la permanencia entre dos equipos necesitados, y aunque el Servigroup Benidorm dejó buenas fases de juego, especialmente en la fase final del segundo set, no logró mantener la estabilidad necesaria para sumar puntos en un pabellón siempre complicado.

El partido comenzó con un inicio muy impreciso del Servigroup Benidorm. Unicaja aprovechó los errores defensivos visitantes para abrir brecha rápidamente (5-1, 11-5), obligando a Adriano Lamb a consumir su primer tiempo muerto.

Los locales encontraron premio constante por el centro de la red, especialmente con Borja Ruiz y Francisco Javier Fernández, mientras que desde el saque Iribarne castigaba una recepción benidormense muy inestable. A pesar de los numerosos errores al saque de Almería, Benidorm no logró convertirlos en una reacción sólida. El parcial avanzó con cómodas ventajas locales (19-11, 21-13), hasta cerrarse por 25-17. Benidorm mostraba síntomas de nerviosismo, precipitación y falta de contundencia en ataque.

El segundo parcial comenzó con un guion similar (4-1, 8-2), con Unicaja mostrando potencia en todas las acciones e Iribarne firmando dos aces que marcaban territorio.

Pero Adriano Lamb movió banquillo: entró Cuminetti por Contreras, y más tarde Ramón González por Sergio Ramírez tras un golpe. Esa reorganización surtió efecto. Los benidormenses pasaron de un 15-6 en contra a recortar distancias (16-10, 19-16) gracias a un notable cambio de actitud y a un parcial 0-5 que obligó a Israel Rodríguez a pedir su primer tiempo muerto como técnico almeriense. A partir de aquí emergió el líder ofensivo del equipo: Valentino Vidoni (19 puntos), que encadenó tres acciones consecutivas brillantes para colocar el set 20-19, y poco después, tras varios intercambios, situar el marcador en una igualdad máxima (22-21, 23-22). El punto del 24-24 fue excepcional, larguísimo, defendido hasta el límite por ambos equipos. Benidorm, por primera vez en el partido, logró adelantarse 26-27 y terminó imponiéndose 26-28, completando un set memorable, lleno de carácter, fe y remontada.

El tercer set comenzó igualado (3-2, 7-5, 8-7), pero varias acciones polémicas y errores en ataque y recepción dieron aire a Unicaja (12-8). Benidorm volvió a apretar (14-13), pero los locales aceleraron el ritmo y recuperaron tres puntos de ventaja (19-16). Los problemas en la recepción visitante reaparecieron, obligando a Lamb a parar el partido (21-16). El equipo intentó reaccionar (21-18), pero Unicaja volvió a estirarse con firmeza (23-18). Dos errores consecutivos de Cuminetti acabaron sentenciando el set por 25-18, en un parcial donde Benidorm alternó buenos tramos con desconexiones que resultaron decisivas.

Por primera vez en el partido, el Servigroup Benidorm comenzó mandando en el marcador en el cuarto set (2-4), tratando de llevar el encuentro al tie-break. El equipo arriesgó más, buscó variar su ataque y mostró mayor presencia en bloqueo, pero Almería mantuvo siempre un punto más de consistencia.

Servigroup Benidorm conservó opciones (10-8, 13-11, 15-12), pero tras un tiempo muerto, Unicaja dio un golpe sobre la mesa y abrió brecha hasta el 19-14. El segundo tiempo muerto de Lamb no pudo frenar la dinámica. El tramo final estuvo marcado por errores en ataque, protestas y desconexión emocional que terminaron sacando al equipo del ritmo del partido. Unicaja cerró el set por 25-17 y selló una victoria que le permite respirar en la clasificación.

Adriano Lamb, mostró su tristeza tras no lograr puntuar ante Unicaja: "Un partido muy complicado donde ambos equipos necesitaban puntos. Unicaja, con entrenador nuevo, salió muy motivado y supo aprovechar nuestros errores. Tuvimos fases de muy buen juego, pero no fue suficiente. El equipo está mentalizado y el miércoles tenemos otra final en casa. Vamos a dejarlo todo para levantarnos". La derrota deja al Servigroup Benidorm en una posición delicada en la clasificación, obligado a reaccionar de forma inmediata.

Este miércoles 3 de diciembre a las 19:00h, el equipo viaja al Polideportivo Municipal El Batán (Canarias) para medirse al Bus Leader San Roque, otro rival directo por la permanencia. Será un encuentro crucial para cortar la dinámica y reencontrarse con la victoria.