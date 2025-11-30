Las Guerreras emergen a lo grande contra Montenegro para volver a soñar

Las Guerreras se levantaron cuando más apretaba la soga para realizar su partido más completo de los últimos tiempos, superar con autoridad por 26-31 a una excelente selección como Montenegro y obtener un premio triple de un grupo que ha trabajado mucho contra las adversidades y merecía dormir feliz.

La derrota del viernes contra Islas Feroe por 25-27 supo a cuerno quemado y resucitó los fantasmas de los Juegos de París (cinco derrotas en cinco partidos). Lo fácil habría sido tirar la toalla, pero el ADN de este equipo es otro y por fin Ambros Martín pudo disfrutar tras mucho sufrir. "Este tiempo es para ganar el grupo", dijo el seleccionador a sus jugadoras a un minuto del final.

Lo más importante de la victoria es que España accederá a la segunda ronda que empieza este martes con dos puntos (+3 en el goal-average' general) y tan solo tendrá peores cifras que las anfitrionas alemanas (cuatro). Con dos estarán también Montenegro (0), Islas Feroe (-3) y Serbia (-10), mientras que Islandia pasa sin puntos.

Además, pasan como primeras de grupo y ello les permitirá empezar con los dos rivales más a su alcance como Serbia (martes) e Islandia (jueves), para cerrar el sábado contra una 'Mannschaft' que se está mostrando muy solvente con Katharina Filter entre los tres palos y Nieke Kühne como mejor exponente ofensivo.

La gran protagonista de la victoria fue Alicia Fernández. Tras la lesión que apartó a la central del Zagłębie Lubin polaco de casi todos los Juegos y su gris partido el viernes contra las feroesas, la gran capitana de las Guerreras emergió como el Ave Fénix para llevarse el MVP con ocho goles de 10 lanzamientos (seis desde siete metros) y una gran dirección.

Parcial de 0-4 clave

El inicio estuvo marcado por los nervios, con Danila So Delgado como único argumento ofensivo y con las defensas imponiéndose a los ataques. La mejor prueba de ello es que al paso por el minuto 11 tan solo se habían logrado seis goles (3-3). Ahí llegó el momento clave del partido con un parcial de 0-4 para las españolas a base de contras y transiciones rápidas (3-7, min. 13:58).

La joven Ester Somaza demostró que también quiere ser importante en esta rejuvenecida selección con cuatro goles en el primer acto que dispararon a las Guerreras a un +6 (7-13, min. 22:50), diferencia que se vio reducida a cuatro al descanso (11-15) con Tatjana Brnovic a los mandos balcánicos.

La jugadora del CSM Bucuresti lideró la reacción montenegrina con dos goles seguidos en la reanudación (14-16), pero la selección española sí supo responder con una nota muy alta para tomar hasta ocho goles de ventaja y dejar el partido casi sentenciado (15-23, min. 45). Por fin se vio a Ambros Martín satisfecho con el trabajo general.

La jugada del partido llegó en ese juego de nervios y de concentración para evitar las dudas, cuando Alicia Fernández se tiró en plancha cual jugador que celebra un gol sobre césped para evitar un tanto montenegrino. , que evitó un gol a portería vacía al salvar en plancha un balón. La coruñesa ejemplifica la garra de un equipo que se levantó y ganó por 25-31.