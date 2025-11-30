El español Niko Shera, bronce en Abu Dabi

El judoca español Nikoloz Sherazadishvili consiguió la medalla de bronce este domingo en el Gran Slam de Abu Dabi, tras vencer al húngaro Veg Zsombor en la repesca que otorgaba el bronce, en la categoría de hasta 100 kilos.

Sherazadishvili, de 29 años, nacido en Tíflis, Georgia, pero nacionalizado español y que lleva viviendo más tiempo en España que en su país natal, ha llegado a ser dos veces campeón mundial (Azerbaiyán 2018 y Hungría 2021), además de tener tres medallas de bronce en campeonatos de Europa.

El judoca español derrotó en su camino en el torneo al chino Fuchun Huanj en primera ronda, y al rumano Alexandru Sibisan en octavos, antes de caer en cuartos de final contra el ruso Arman Adamian.

Tras perder en el duelo entre campeones del mundo, Sherazadishvili pasó a un cuadro de repesca en el que venció al serbio Darko Brasnjovic para luego disputarse la medalla con Veg, al que derrotó con un gran llave final.