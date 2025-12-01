España cede su corona a la Gran Bretaña de Dylan Fletcher

Emirates GBR es la nueva campeona del Rolex SailGP Championship. Los británicos, intratables en el tramo final de esta temporada 2025, se impusieron en una apretada final a la Australia de Tom Slingsby y la Nueva Zelanda de Peter Burling. Tras tres temporadas de dominio aussie y la gesta española del año pasado, Rolex SailGP tiene otro vencedor.

Emirates GBR es la nueva campeona del Rolex SailGP Championship. / Andrew Baker for SailGP

España, tercera

Por segundo día consecutivo, Los Gallos volvieron a intentar la machada, aunque el sueño duró poco. En la primera de las dos mangas del día, el equipo español logró zafarse con una excelente maniobra del marcaje australiano y hacer una buena salida, relegando a los de Tom Slingsby a la última posición. Sin embargo, durante la carrera, Diego Botín y compañía no fueron capaces de escalar posiciones, mientras que Australia fue poco a poco remontando, hasta el punto de adelantar a los nuestros en la última boya. Nadie saca más rendimiento al F50 que Tom Slingsby. Y ahí terminaron las esperanzas nacionales.

La segunda manga fue de control, con la clasificación decidida salvo debacle final. España cerró la temporada 2025 del Rolex Sail Championship con una tercera posición. Bravo por los nuestros, que lo pelearon hasta el último segundo.

La final fue un reflejo de lo vivido a lo largo de los recientes Grandes Premios: a pesar de una excelente salida de Australia, y tras una carrera con varios cambios de líder, Gran Bretaña terminó imponiéndose, logrando de esta manera su primer título de Rolex SailGP. El año que viene serán el rival a batir.

"Hemos peleado hasta la última prueba, soportando la presión de un equipo como Australia, tres veces campeón de la liga. Podemos estar orgullosos. Ha sido un final de temporada duro, pero los aprendizajes que nos llevamos nos dan fuerza a todos para la próxima temporada", ha señalado Diego Botín, piloto de Los Gallos, tras la Gran Final.

Una imagen del barco español. / Ricardo Pinto for SailGP

Mirando al futuro

Una vez finalizada la quinta temporada de Rolex SailGP, el equipo español mira ya hacia delante, concretamente a Perth (Australia), donde dará comienzo la temporada 2026 de la competición. Los próximos 17 y 18 de enero de 2026, Los Gallos iniciarán su quinta andadura en el Rolex SailGP Championship, con un único objetivo: recuperar la corona perdida.