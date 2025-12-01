Guía del Maratón Valencia 2025: todo lo que necesitas saber

Este domingo 7 de diciembre se celebra el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, una prueba que reunirá en Valencia, la Ciudad del Running, a más de 35.000 corredores de todo el mundo. Este año la prueba vuelve a batir récords de internacinalización ya que el 67% de los participantes procede de fuera de España.

De nuevo la Ciudad de las Artes y las Ciencias será el centro neurálgico de la prueba acogiendo las icónicas salidas y meta. La prueba arrancará a las 8:25 horas desde la Plaza de la Marató, atravesando el Puente de Monteolivete y concluirá tras 42,195 kms en la ya mítica pasarela azul junto a l'Hemisféric.

En este artículo, damos todas las claves de la prueba reina de Valencia Ciudad del Running tanto antes como durante la prueba.

Dónde recoger el dorsal y bolsa de carrera

El dorsal-chip y la bolsa de la carrera se podrán recoger en Expo 42K Feria Valencia, ubicada en Feria Valencia:

4 de diciembre, de 17 a 21 horas

5 de diciembre, de 9 a 21 horas

6 de diciembre, de 9 a 19 horas

Para poder recoger el dorsal es necesario mostrar el código QR que recibirán todos los participants en el email con el número de dorsal –y que se reenviará al correo electrónico el miércoles previo a la carrera– y un documento de identidad oficial, en vigor y en formato original.

También se puede autorizar a otra persona a recoger el dorsal. Para ello hay que rellenar la autorización que aparece en la web oficial de la prueba en este enlace.

Así son las camisetas oficiales del Maratón Valencia Trinidad Alfonzo Zurich de New Balance, marca técnica del Maratón.

Los que acudan directamente a Expo42 con el equipaje podrán dejarlo en consigna en la misma feria por 3 euros y así vistar tranquilamente Expo42.

Expo 42K Feria Valencia contará con espacios de restauración para desayunos, almuerzos y tentempiés.

La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic está ubicada en el corazón de Expo 42K Feria Valencia. Durante jueves, viernes y sábado se realizarán charlas relacionadas con el mundo del running así como actos clave como la presentación de la prueba y de los atletas de élite. Su programación está abierta de manera gratuita a todo el público, corredor o no y puede consultarse en la web de la prueba.

Cómo llegar a Expo 42

Un año más el pabellón 5 de Feria Valencia acoge la Expo42 a dónde se puede llegar en transporte público, en coche o en taxi. Aquí están las mejores opciones.

Metrovalencia

Línea 4 (tranvía) desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia.

Junto al dorsal, se te entregará una tarjeta reutilizable de Metrovalencia con cuatro viajes gratuitos para utilizar en la zona AB+, incluidos los viajes al aeropuerto, que se podrá utilizar del 5 al 8 de diciembre.

En la aplicación oficial de Metrovalencia o en www.metrovalencia.es se pueden consultar los horarios y frecuencias en tiempo real.

EMT Valencia

Línea nº62 Benimamet-Estació Nord. Frecuencia aproximada en días laborales: 10 y 15 minutos.

En la app oficial de la EMT València o www.emtvalencia.es/geoportal se pueden consultar los horarios, ver la frecuencia de líneas y tiempo de espera de los autobuses en tiempo real.

En coche

Aparcamiento Feria Valencia: 3000 plazas. Tarifa: 0.03€/ minuto (viernes 5 y sábado 6 importe máximo 6 €/día). Con acceso directo a Expo 42K Feria Valencia.

LA CARRERA

La salida del Maratón Valencia tendrá lugar a las 8:15h desde la plaça de la Marató en dirección hacia el Puente de Monteolivete. La salida se realizará por ambos lados del puente.

La meta está ubicada sobre el lago de l’Hemisfèric en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. Así es el recorrido del Maratón Valencia

Cómo llegar a la salida

Metrovalencia

Línea 10: desde las 6:00 horas del domingo

Desde la parada de Alacant hasta la de Amado Granell-Montolivet (la más cercana a los boxes de salida).

Junto al dorsal, se te entregará una tarjeta reutilizable de MetroValencia con cuatro viajes gratuitos para utilizar en la zona AB+, incluidos los viajes al aeropuerto. Esta tarjeta se podrá utilizar del 5 al 8 de diciembre.

Toda la información actualizada de los horarios de metro y los autobuses sustitutorios podéis encontrarla en www.metrovalencia.es

EMT

En la app oficial de la EMT València o www.emtvalencia.es/geoportal se pueden consultar los horarios, ver la frecuencia de líneas y tiempo de espera de los autobuses en tiempo real.

Bicis o patinetes

En la zona de guardarropa habrá una área habilitada para dejar bicicletas y patinetes. Necesitarás de un sistema de candado para fijarlo.

En coche

Cerca del entorno de la salida, la organización pone a disposición de los corredores diferentes aparcamientos

Parking Oceanogràfic

Domingo 7 dic

8€/día presentando dorsal en el centro de control

Desde 6h a 17h

1200 plazas

Parking CC Aqua

Desde las 6 horas (gratuito)

2400 plazas

La Salida

La salida se realizará en oleadas con el objetivo de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores y de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. Se recomienda llegar a la salida con tiempo suficiente para cruzar los controles de seguridad y antes de que empiece la carrera a las 8:15h para asegurarse poder salir desde el box que os corresponde.

Cada corredor deberá entrar en el box que se le ha asignado en función de la marca acreditada. Los cajones están identificados por colores y número que se corresponden a los indicados en el dorsal.

La apertura de boxes será a las 7:15 horas.

Guardarropa

El servicio de guardarropa debía ser contratado con antelación. Si no lo adquiriste con antelación, ahora NO es posible hacerlo.

Si has adquirido este servicio estará indicado en tu dorsal con el icono de una percha.

El guardarropa estará ubicado en la avenida del Profesor López Piñero en un espacio abierto con carpas.

Podrás dejar una mochila, maleta de cabina o bulto en la carpa que te corresponde según tu número de dorsal. La pegatina estará dentro del sobre de tu dorsal.

El horario del guardarropa será de 6:30 a 16:00 h (solo el domingo 7).

Habrá buses lanzadera gratuitos para corredores con tres paradas desde la zona del guardarropa hasta los boxes de salida más lejanos y viceversa. Horario: de las 7 a las 9:30 horas. El acceso se realizará enseñando el dorsal.

Servicios

Habrá inodoros para los corredores en la zona de guardarropa, zonas de acceso a los boxes, en todos lo avituallamientos, en la zona de postmeta después de los avituallamientos y tras salir de la postmeta.

Se ruega a todos los corredores usar estos inodoros portátiles, evitando hacerlo en lugares no habilitados para ello, como calles, parques y jardines.

Avituallamientos

Habrá puestos de avituallamiento líquido en los puntos kilométricos 5.5, 10, 14.5, 18.7, 23, 28.3, 33.1, 37.1 y 40.4, en los que habrá agua Aquabona en botella de 33cl y Powerade (en vaso). Además en meta habrá también agua Aquabona en botella de 50cl y Powerade en botella. En post-meta habrá también avituallamiento sólido.

Enervit contará con tres Red Points de reparto de geles energéticos con y sin cafeína en los kilómetros 16.2, 25.8 y 34 aproximadamente.

Prácticos

Los Prácticos MSC son corredores muy experimentados que marcan un ritmo constante de salida a meta con el objetivo de acabar la prueba en un tiempo determinado.

Llevarán una banderola muy visible para que los puedas identificar en la salida.

Servicios médicos

Todos los puntos de avituallamiento, además de las zonas de salida y meta, contarán con la asistencia de servicios médicos y sanitarios de la prueba.

Recursos materiales:

30 ambulancias de las cuales 10 son de soporte vital avanzado y 20 son de soporte vital básico.

2 unidades de enfermería

1 vehículo de intervención rápida

2 hospitales de campaña

8 piscinas de hielo

56 desfibriladores distribuidos por todo el recorrido

Equipo humano formado por:

68 médicos

50 de ellos son médicos en carrera

62 personas especializadas en enfermería en cuidados críticos

49 técnicos especialistas en emergencias médicas

6 fisioterapeutas

2 podólogos

18 patinadores reanimadores

275 voluntarios sanitarios (médicos, estudiantes de Enfermería y Medicina de los últimos años, personal de enfermería, fisioterapeutas y podólogos)



Habrá tres puntos de asistencia rápida de Farmacia Ribera para corredores, con vaselina y espray analgésico en los kilómetros 25.5, 29.5 y 34.2.

Dónde ver el Maratón

La prueba se podrá ver en directo en:

www.maratonvalencia.com (español e inglés)



TeleDeporte

Eurosport

À Punt (valenciano)

Puntos de animación

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contará con más de 160 puntos de animación repartidos por los más de 42 kilómetros de recorrido. Los corredores agradecen todos los ánimos que puedan darles, así que no dudes en acercarte a alguno de ellos para ayudar a los corredores a conseguir su objetivo.

Bolsa de carrera postmeta

Tras cruza la meta, todos los finishers recibirán la preciada medalla y mucho más.