El Maratón Valencia contará con numerosas actividades paralelas

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich recupera este año sus clásicas actividades paralelas. Tras la edición de 2024 en la que se suspendió gran parte del programa por la cercanía de la tragedia de la DANA, este año el Maratón que se celebra este domingo 7 de diciembre, contará con una intensa agenda de actividades paralelas.

Breakfast Run

El Bimbo Valencia Breakfast Run es un entrenamiento que se celebra el sábado 6 de diciembre como previa a la carrera del domingo. El entrenamiento consiste en un rodaje suave de 30-45 minutos de duración que se lleva a cabo en el Jardín del Turia y que termina sobre la pasarela de meta de Maratón Valencia. Al terminar de correr habrá avituallamiento con Coca-Cola y Enervit y almuerzo con Bimbo, Serrano y Colacao.

Los dorsales se retirarán el mismo sábado 6 de diciembre en la zona de salida. La semana previa se enviará un mail con un QR que deberéis enseñar para poder hacerlo.

La inscripción se puede hacer online. De forma presencial, se podrán comprar dorsales el mismo sábado en la zona de salida del Breakfast si quedan disponibles a un precio de 20 euros.

Habrá servicio de guardarropa. Salida aquí.

Beakfast run / MVTA

Mini Maratón Valencia MSC

El Mini Maratón Valencia MSC son las carreras infantiles del Maratón Valencia y se celebra el sábado 6 de diciembre desde las 11 horas en el paseo de la Alameda, entre los puentes de Monteolivete y L ’Assut de L’Or.

Todas las pruebas son NO COMPETITIVAS y por categorías y todos los participantes recibirán gracias a MSC una medalla conmemorativa y una mini bolsa de la carrera, así como agua para recuperarse de la mano de Coca-Cola y un batido de Central Lechera Asturiana.

Las inscripciones, tienen un precio de 3 euros que van destinados íntegramente a la entidad solidaria del Maratón Valencia 2025: Fundación Pequeño Deseo.

Mini Maratón MSC / MVTA

Distancias y edades / MVTA

Paella Party

València es la capital de la paella, por eso aquí, la tradicional Pasta Party previa a la carrera se convierte en la Paella Party La Fallera, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre entre las 12:30 y las 16:00 horas en la plaza del Agua de Feria Valencia.

Para poder participar en La Paella Party La Fallera es necesario comprar un ticket previamente a través de nuestra web. El precio en la compra anticipada es de 6 euros tanto para corredores como para acompañantes y de 10 euros si se adquieren el mismo sábado (en efectivo y solo si hay disponible).

Una vez allí, los participantes recogerán su picnic conformado por un plato de paella, pan y fruta, además de bebida de Coca-Cola y un helado de Helados Estiu para disfrutarlo, si así lo desean, en las mesas que se instalarán.

*Habrá opción vegetariana y pan sin gluten.

42K Medal Party

La 42K Medal Party es la fiesta oficial post Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que se celebra la tarde del domingo 7 de diciembre de 18 a 22 horas en la discoteca Mya, situada en la misma Ciutat de les Arts i les Ciències.

La entrada anticipada tiene un precio de 12 euros con una consumición. Entradas limitadas. No se permite el acceso a menores de 18 años.

Finishers Paradise

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich no acaba en la meta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ni siquiera en la 42K Medal Party, algunos restaurantes, museos y tiendas de la ciudad se unen a la celebración y ofrecen descuentos y regalos después de la carrera enseñando la medalla.

La Placeta

Este año, Expo 42K Feria Valencia cuenta con un nuevo espacio llamado La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic en el que durante el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de diciembre se realizarán charlas relacionadas con el mundo del running así como actos clave del Maratón Valencia como la presentación de los atletas de élite.

La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic está ubicada en el corazón de la feria y su programación está abierta de manera gratuita a todo el público, corredor o no.

Jueves 4 diciembre

19:00h Presentación Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

Viernes 5 diciembre

10:00h La feria de Corredor (grabación de podcast en directo)

12:00h Presentación atletas internacionales

13:00h Presentación atletas españoles

16:00h Los clubes, la esencia de Valencia Ciudad del Running

17:00h El fenómenos de los social running clubs

18:00h El Rincón del Debutante by Serrano. Con José Garay, entrenador de CA Serrano y responsable de los planes de entrenamiento de Objetivo 42K Valencia

19:00h Presentación de los Prácticos MSC

Sábado 6 de diciembre

10:00h Análisis del recorrido por Blanca Iribas, responsable de circuito. Y estrategia de geles con Enervit.

11:00h Bienvenida a los corredores internacionales

12:00h Running for Something Bigger: The Solidarity Power of Running with Z Zurich Foundation and World Central Kitchen

13:00h Charla con Mario Tank by COROS

16:00h Aprende a hacer una RCP con Vithas

17:00h Charla con Eric Domingo by Hyundai