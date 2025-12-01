Estos son los resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB: No hubo competición, por la disputa de la primera Ventana de clasificación ante Dinamarca y Georgia para la Copa del Mundo 2027. España se midió a Dinamarca en la localidad de Farum (64-74) el pasado jueves 27 de noviembre (18:30 horas) y a Georgia (90-61), en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, el domingo 30

Primera FEB: No hay jornada.

Segunda FEB: No hay jornada.

Tercera FEB: Novena jornada. En el Grupo EA: Fundació Caixa Rural Vila-real 55-69 C.B. Puerto Sagunto; CB Morvedre 78- 90 Topsurface NB Paterna; Bauhaus Godella 62-76 Halal Food Quality Uixó Bàsquet; Socage Jovens L’Eliana 95-67 CB Jovens Almàssera; Cemalu Aldaia 87-67 Picken Claret; Amics Castelló B 69-99 The Fitzgerald El Pilar; BC Peñíscola 67-81 CB Tabernes Blanques Fernando Gil.

En el Grupo EB: Maristas Valencia 69-75 Decprocon Carolinas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 70-58 Personalhome Adesavi; CMG Hidráulica NB Torrent 72-69 ESET Onttinet; Lucentum Alicante 60-104 Velabasket CB Sueca; Rigalli Alginet 104-69 C.A. Montemar; CBI Elche 79-82 Servigroup Benidorm.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 82–74 Ingeniería Ambiental CAB Estepona.

La 'explosión' anotadora de Fiebich lidera la reacción del Valencia Basket.

Liga Femenina Challenge: Fustecma NBF Castelló 70–53 Domusa Teknik ISB; OSES Construcción 62-49 La Cordà de Paterna NB.

Liga Femenina 2: Picken Claret 60–71 ESCO Grupo Femenino Alcorcón.

El Pabellón Universitario presenció un 60–71 desfavorable para el Picken Claret frente al Baloncesto Alcorcón, en un partido en el que las valencianas buscaron recortar diferencias tras el descanso sin llegar a cambiar el signo del encuentro.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Caserío Ciudad Real 33-23 Horneo EÓN Alicante

Liga Guerreras Iberdrola: La competición se paraliza hasta el 17 de diciembre por la disputa del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino 2025, que se disputa del 26 de noviembre al 14 de diciembre, con Alemania y Países Bajos como anfitriones.

Las Guerreras llegan a la Main Round tras imponerse a Montenegro (26-31)

División de Honor Oro Femenina: BM Ikasa Boadilla 34–25 Grupo USA Handbol Mislata.

El desplazamiento a la pista del Ikasa Boadilla, segundo clasificado de la Liga, se saldó con derrota para el Grupo USA Handbol Mislata (34–25). Las valencianas mantuvieron el pulso en los primeros minutos, pero el ritmo y el acierto ofensivo del conjunto madrileño abrieron brecha antes del descanso (15–9). En la reanudación, cada intento de recortar distancias fue neutralizado por el Ikasa, que mantuvo el control del juego hasta el marcador final.

División de Honor Plata Masculina: Duodécima jornada, Cajasol Sevilla BM Proín 26-23 Fundación Agustinos Alicante; Balonmano Alcobendas 25-33 Servigroup Benidorm; Fertiberia Puerto Sagunto 31–25 Barça Atletic.

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se coloca líder tras vencer al Barça Atlètic.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Décima jornada, Handbol Onda 21-17 Club Balonmano Almassora; Handbol Sant Joan Despí A 29-22 Atticgo Elche; Balonmano Marni Rosval 28-22 KH-7 Balonmano Granollers Atlètic, partido dominado desde el inicio gracias a la intensidad y el buen juego del Balonmano Marni. El resultado permite al equipo situarse tercero en la clasificación, empatado a puntos con el segundo.

Seis partidos lleva disputados el Balonmano Mislata en el Pabellón La Canaleta y en todos ha conseguido la victoria. Este fin de semana, por la Jornada 12 del Grupo E de la Primera División Nacional, la víctima fue el Balonmano Elche. Los de Valencia se impusieron con claridad por 33-26 y recuperaron el quinto puesto en la clasificación.

El primer tiempo del partido tuvo un poco de todo. Errores y aciertos por ambos lados y marcadores cambiantes. El primero en sacar ventaja fue la visita, que comenzó bien y logró el 0-3. El dueño de casa se recuperó y no solo lo igualó sino que se puso 8-5 adelante. Faltando diez minutos para el cierre de la etapa, la paridad se hizo presente otra vez en el 10-10..Vicente Ferrer se erigió como protagonista (terminó con 5 goles) y, junto a Hugo Herraiz (4), Saúl Miralles (4) y Rafael Bondia (3); lograron poner al Balonmano Mislata adelante por 16-13 al descanso.

En el complemento, los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini lograron tener regularidad tanto defensiva como ofensiva y, así, liquidar el partido. Alberto Hernández Bel estuvo intratable, anotando 10 goles y convirtiéndose en el goleador del encuentro. Tomás de San Roque (3 goles), Herraiz y Miralles -además de las paradas de Jorge Ferrer- fueron determinantes para que los valencianos estiraran diferencias hasta un máximo de 8, para quedarse con el triunfo por un contundente 33-26 final.

Rugby

Victoria épica del Huesitos La Vila en un final de infarto.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia 34–17 Barcelona Universitari Club (BUC).

División de Honor B Femenina: No hubo jornada este fin de semana. La competición volverá el 13 de diciembre.

Voleibol

Superliga Masculina: Sexta jornada: Léleman Conqueridor Valencia 0 - 3 (19-25/24-26/20-25/0-0/0-0) CV Guaguas; Unicaja Costa de Almería 3 - 1 (25-17/26-28/25-18/25-17/0-0) Servigroup Playas de Benidorm.

CV Guaguas se impone al Léleman Conqueridor en Nou Moles.

El Servigroup Benidorm cae en Almería tras un partido irregular marcado por altibajos.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: Rodi Balafiá Vólei Lleida 3 - 1 (22-25/25-21/25-16/25-17/0-0) CV GEMAVI Vinaròs; UBE L'Illa Grau 3 - 0 (25-14/25-17/25-14/0-0/0-0) CV Mediterráneo Castellón.

En el Grupo C: Conqueridor Valencia 1 - 3 (21-25/22-25/25-22/18-25/0-0) Cox Energy CV Collado Villalba; Mintonette Almería 3 - 0 (25-21/25-19/26-24/0-0/0-0) Club Voleibol Almoradí; Familycash Xátiva Voleibol 3 - 1 (25-22/19-25/25-23/25-13/0-0) Cox Energy CV Collado Villalba.

Victoria Clave del Familycash Xàtiva contra el Collado Villalba (Madrid) por 3-1, para no desengancharse de la parte alta de la clasificación, así como para quitarse la espina de la derrota de la semana anterior contra el Conqueridor, en una liga que está resultando apasionante. Una victoria muy trabajada contra un Collado Villalba que dispone de un equipo muy joven, con buenos jugadores, que se entregaron durante todo el partido.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: Grau Élite Cementos 0 - 3 (22-25/20-25/17-25/0-0/0-0) CV Zaragoza.

En el Grupo C: Algar Surmenor 1 - 3 (22-25/20-25/25-21/10-25/0-0) CV Paterna Liceo; Fedes Ascensores La Laguna 3 - 0 (25-22/25-14/25-23/0-0/0-0) Camporrosso Finestrat Medsur; Guía CDV UFP Canarias 3 - 0 (25-21/25-17/25-19/0-0/0-0) Servigroup Playas Benidorm; Grupo Renovak CV Sant Joan 3 - 2 (25-16/25-16/22-25/28-30/15-13) Clínica Inmuv. Descubre Fuentes.

El Servigroup Playas de Benidorm no pudo sorprender al líder Guía CDV UFP Canarias y cayó por 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) en el Pabellón Beatriz Mendoza Rivero. A pesar del marcador, el equipo de Noelia Santacreu compitió de tú a tú en varias fases del encuentro y mostró carácter y capacidad de reacción, especialmente en el primer y tercer set, pero la eficacia canaria en los finales de parcial acabó decantando el duelo. Marta Ruano, con 14 puntos, fue la jugadora más destacada del conjunto benidormense. “Era un partido muy complicado ante un equipo que no ha perdido ningún encuentro. Aun así, hemos demostrado que podemos plantar cara y competir en muchos momentos. Ellas han estado más acertadas en los finales de set, pero estoy satisfecha del esfuerzo y del rendimiento del equipo. Seguiremos trabajando para mejorar y volver a sumar en casa”, señaló Santacreu.

Con esta derrota, el Servigroup Playas de Benidorm queda en 5ª posición con 15 puntos, superado nuevamente por el Universidad de Granada. El Guía CDV UFP Canarias continúa como líder invicto con 26 puntos)

El pabellón municipal de Sant Joan vivió una tarde de emoción en la que el Grupo Renovak CV Sant Joan logró imponerse al Clínica Inmuv Descubre Fuentes por 3–2, sumando su tercera victoria en los últimos cuatro partidos. Las alicantinas arrancaron con firmeza adjudicándose los dos primeros sets (25–16 y 25–16), pero el conjunto andaluz reaccionó para igualar el choque (22–25 y 28–30). En un tie break muy ajustado, las locales cerraron el duelo con un 15–13 que las aleja seis puntos de la zona de descenso.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Club Voleibol Cartama 1 - 3 (17-25/25-23/22-25/19-25/0-0) Ahora Vóley Xátiva.

El AHORA Vóley Xàtiva consiguió los tres puntos en juego en tierras malagueñas en partido disputado el pasado sábado en el pabellón municipal de Cártama. Intensidad por parte de ambos conjuntos, que lucharon lo indecible, excelentes defensas, buenos ataques y puntos muy disputados. A falta de una jornada para finalizar la primera fase, las setabenses consiguen matemáticamente el objetivo de la clasificación para la segunda fase de Liga entre los mejores equipos del grupo C, por el ascenso a Superliga2.

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Decimotercera jornada en el Grupo 1, Universitat d’Alacant Atlético San Vicente 4–2 Linia 22 Stern Motor.

Grupo 2: CH Carpesa 2–3 Pedralbes HC; CD Giner de los Ríos 1–4 Egara 1935.

División de Honor B Femenina: Grupo 1: FC Barcelona 2-0 CD Giner de los Ríos; Club Egara 6-2 CH Xaloc.

En el Grupo 2: RC Jolaseta 2-0 Universitat d'Alacant Atlético San Vicente; Club de Campo Villa de Madrid 1-2 Valencia CH.

Victoria del Valencia CH por 1–2 en la visita al Club de Campo, con tantos de Ángela Colomer y Cristina Caro. El conjunto valenciano encadena ocho triunfos consecutivos y, a falta de una jornada para cerrar la primera fase, mantiene opciones reales de completarla invicto.

Hockey patines

Liga OK: Barça 10–1 AITEX PAS Alcoi.

Liga OK Plata Sur: Club Patín Alcobendas 6-1 Sporting Alcoi Erum.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig 2–2 DP Bereguela Axiltec.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig 2–5 Gestas de España CHP Aluche; P.A.S Alcoi 2–2 Club Patín Alcobendas.

Fútbol sala

Primera División: Duodécima jornada: Servigroup Peñíscola 7-3 Industrias Santa Coloma; Family Cash Alzira 3-3 Quesos El Hidalgo Manzanares.

Servigroup Peñíscola se reencuentra con su mejor versión y golea a Industrias Santa Coloma.

Segunda División: Levante UDFS 2-2 CD Burela FS.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón 1–2 U.D.C. Txantrea K.K.E..

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent 2-2 OtxartabeCD.

En el Grupo 3, CFS Bisontes de Castellón 5–3 Industrias Santa Coloma; Ye Faky FS 9-3 Sant Quirze Vallés Asociación Española de Fúbtol Sala; Hospitalet Bellsport 1-0 CFS Futsal Ibi Jypal Hogar; Nunsys El Pilar 3–4 CE Futsal Gestoría Luis Mataró; Cerezo Futsal Lleida 1-2 Canet FS.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía 1–2 CD Cobisa FS ‘A’.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: En la Jornada 7, CN Las Palmas 16-8 C. Waterpolo Turia.

Primera División Femenina, Grupo A: Club Waterpolo Turia 8-22 CN Barcelona.

El Waterpolo Turia cayó por 8–22 ante el potente Club Natació Barcelona, uno de los grandes aspirantes al ascenso en su primer año en la categoría. En el plano ofensivo, destacó Blanca Goset, autora de cuatro goles.

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Waterpolo Elx Celeste 17–8 DN Portugalete; Club Nou Godella Natación 11-10 CD Waterpolo Málaga.

Otros eventos

- Pilota valenciana : La Copa Caixa Popular Pro2 tanca amb dos finals brillants.

Lliurament de premis de la Copa Caixa Popular de raspall Pro2 / FEDPIVAL

-Atletismo: Resultados en directo de las competiciones del pasado fin de semana.

. Campeonato Autonómico por Clubes Sub-20. El CA Safor-Teika firmó una destacada actuación en el Autonómico de Clubes Sub-20, celebrado en el Estadio Luis Puig, donde el equipo femenino finalizó en tercera posición con 64 puntos. Las atletas mantuvieron un nivel competitivo sólido en todas las pruebas, solo superadas por Facsa–Playas de Castellón y Diputación Valencia, y cerraron la jornada con un nuevo podio autonómico para la entidad.

Clasificaciones. / FACV

. Maratón Internacional Elche (Alicante). El keniano Kipkirui Langat y la etíope Ayehu Tesfahun ganan el Maratón Elche-Alicante.

. XI Trail Tres Tossals Gata de Gorgos CTM 25/26. Gata de Gorgos (Alicante).

. 9ª Trail Senglars, La Mola Extrem, Favara, Lliga de Muntanya València Sud. 25/26. Favara (Valencia).

. 11Trail el Ventós. Agost (Alicante).

-Natación : Campeonato Autonómico de Larga Distancia en piscina de 25 metros. Los vencedores absolutos en la prueba de 3000 metros fueron Iker Mas (2005), del Vinaròs, y Ariadna Mora (2006), del Ferca. Entretanto, en la prueba infantil de los 200 metros se impusieron Hugo Navarro (2011), del San Vicente, y Sofía Bondarenko (2012), de Horadada.

En la clasificación por clubes, el Ferca logró su tercer título autonómico consecutivo, seguido del Delfín, subcampeón, y del Nados Castellón, tercer clasificado.